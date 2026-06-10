AIとクラウド需要の急拡大がハイパースケールデータセンター市場を牽引、2030年までに5,790億ドル規模へ
なぜハイパースケールデータセンターはAI時代の基盤インフラとなっているのか？
生成AI、機械学習、高性能コンピューティング（HPC）、リアルタイム分析などの普及により、企業や政府機関が処理するデータ量は急速に増加しています。こうしたデータ集約型ワークロードを支えるためには、従来型のデータセンターを超える規模と性能を持つインフラが必要とされています。
ハイパースケールデータセンターは、数十万台規模のサーバーを効率的に運用できるよう設計された大規模施設であり、クラウドサービス、AIプラットフォーム、デジタルサービス、リアルタイムデータ処理を支える重要な基盤となっています。
このような需要拡大を背景に、世界のハイパースケールデータセンター市場は2030年までに5,790億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。市場は2025年の870億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）25%で成長する見込みです。また、2030年に約13兆8,070億ドル規模に達すると予測される情報技術（IT）業界全体の約4%を占める市場になると見込まれています。
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なぜクラウドプロバイダーが最大の市場機会を生み出しているのか？
ハイパースケールデータセンター市場の成長を支える最大の顧客層はクラウドプロバイダーです。
企業は業務システムやデータ管理基盤をクラウドへ移行しており、AI、分析、業務アプリケーションなどを支えるために大規模なクラウドインフラが必要となっています。その結果、クラウド事業者は世界各地で新たなハイパースケール施設への投資を拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351889/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351889/images/bodyimage2】
クラウドプロバイダーセグメントの主要データ
● 2030年市場規模予測：3,420億ドル
● 市場シェア予測：59%
● 2025年から2030年までの市場機会増加額：2,230億ドル
マルチクラウド環境の拡大、AIワークロードの増加、クラウドベースの業務アプリケーション需要の拡大が、このセグメントの成長を支えています。
AIと生成AIはデータセンター投資をどのように変えているのか？
AIは現在、ハイパースケールデータセンター市場における最も重要な成長要因の一つとなっています。
大規模言語モデル（LLM）、生成AI、機械学習モデルの学習および推論には、膨大な計算能力が必要です。そのため、クラウド事業者やテクノロジー企業はGPUクラスターやAI専用インフラへの投資を急速に拡大しています。
AI需要による市場への影響
● AIおよび生成AIワークロードによる年間市場成長寄与率：約1.2%
● GPUクラスターへの投資拡大
● AI学習・推論環境の需要増加
● 高密度コンピューティング設備の導入拡大
ハイパースケール施設は、大規模なAI処理を支えるための理想的な環境として位置付けられています。
なぜ高性能コンピューティング（HPC）が市場成長を後押ししているのか？
生成AI、機械学習、高性能コンピューティング（HPC）、リアルタイム分析などの普及により、企業や政府機関が処理するデータ量は急速に増加しています。こうしたデータ集約型ワークロードを支えるためには、従来型のデータセンターを超える規模と性能を持つインフラが必要とされています。
ハイパースケールデータセンターは、数十万台規模のサーバーを効率的に運用できるよう設計された大規模施設であり、クラウドサービス、AIプラットフォーム、デジタルサービス、リアルタイムデータ処理を支える重要な基盤となっています。
このような需要拡大を背景に、世界のハイパースケールデータセンター市場は2030年までに5,790億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。市場は2025年の870億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）25%で成長する見込みです。また、2030年に約13兆8,070億ドル規模に達すると予測される情報技術（IT）業界全体の約4%を占める市場になると見込まれています。
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なぜクラウドプロバイダーが最大の市場機会を生み出しているのか？
ハイパースケールデータセンター市場の成長を支える最大の顧客層はクラウドプロバイダーです。
企業は業務システムやデータ管理基盤をクラウドへ移行しており、AI、分析、業務アプリケーションなどを支えるために大規模なクラウドインフラが必要となっています。その結果、クラウド事業者は世界各地で新たなハイパースケール施設への投資を拡大しています。
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クラウドプロバイダーセグメントの主要データ
● 2030年市場規模予測：3,420億ドル
● 市場シェア予測：59%
● 2025年から2030年までの市場機会増加額：2,230億ドル
マルチクラウド環境の拡大、AIワークロードの増加、クラウドベースの業務アプリケーション需要の拡大が、このセグメントの成長を支えています。
AIと生成AIはデータセンター投資をどのように変えているのか？
AIは現在、ハイパースケールデータセンター市場における最も重要な成長要因の一つとなっています。
大規模言語モデル（LLM）、生成AI、機械学習モデルの学習および推論には、膨大な計算能力が必要です。そのため、クラウド事業者やテクノロジー企業はGPUクラスターやAI専用インフラへの投資を急速に拡大しています。
AI需要による市場への影響
● AIおよび生成AIワークロードによる年間市場成長寄与率：約1.2%
● GPUクラスターへの投資拡大
● AI学習・推論環境の需要増加
● 高密度コンピューティング設備の導入拡大
ハイパースケール施設は、大規模なAI処理を支えるための理想的な環境として位置付けられています。
なぜ高性能コンピューティング（HPC）が市場成長を後押ししているのか？