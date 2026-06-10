Sobagni （ソバニ）が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて 期間限定ショップを開催 通勤・日常使いに寄り添う高耐久バッグを体感いただけます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351908/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて
期間限定ショップを開催
通勤・日常使いに寄り添う高耐久バッグを体感いただけます
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する高耐久合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、期間限定ショップを開催いたします。本イベントでは、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応する高耐久バッグや、コンパクトで実用性の高い小物アイテムを展開しています。実際に手に取り、素材の質感や使用感をご体感いただけます。
https://sobagni.jp/ethical-blog/popup-jr-nagoya-takashimaya/
https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/fashion/mens/sobagni.html
【開催概要】
会期：2026年6月3日（水）～6月16日（火）〈14日間〉
時間：10:00～20:00
会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 8階 雑貨売場
〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
【展開内容】
耐久性に優れた合成皮革素材を使用したバッグを中心に展開します。日常的な使用を想定した設計により、「長く使えること」と「扱いやすさ」のバランスを重視しています。
【展開商品】
BackPack180 01 / BackPack180 02、BackPack194 02、TRICK TOTE、2wayトートバッグ、コンパクトウォレット、パンチングコインケース、スマートキーケースシングル
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「大量消費という世の中を変えていきたい」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて
期間限定ショップを開催
通勤・日常使いに寄り添う高耐久バッグを体感いただけます
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する高耐久合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、期間限定ショップを開催いたします。本イベントでは、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応する高耐久バッグや、コンパクトで実用性の高い小物アイテムを展開しています。実際に手に取り、素材の質感や使用感をご体感いただけます。
https://sobagni.jp/ethical-blog/popup-jr-nagoya-takashimaya/
https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/fashion/mens/sobagni.html
【開催概要】
会期：2026年6月3日（水）～6月16日（火）〈14日間〉
時間：10:00～20:00
会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 8階 雑貨売場
〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
【展開内容】
耐久性に優れた合成皮革素材を使用したバッグを中心に展開します。日常的な使用を想定した設計により、「長く使えること」と「扱いやすさ」のバランスを重視しています。
【展開商品】
BackPack180 01 / BackPack180 02、BackPack194 02、TRICK TOTE、2wayトートバッグ、コンパクトウォレット、パンチングコインケース、スマートキーケースシングル
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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