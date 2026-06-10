株式会社セインムー／コスメメゾン・セインムー(所在地：大阪市中央区、代表：黒川 拓也)は、人気炭酸美容シリーズ「シャンパーニュカーボン」を全面リニューアルし、新製品『シャンパーニュカーボンre2』を2026年5月22日に発売いたしました。





炭酸ガスパック美容クリーム『シャンパーニュカーボンre2』





セインムーの代表化学者の黒川が作り出した「シャンパーニュカーボンre2」は炭酸ガスパックという、超美容好きの人向けの製品を、特許会社と連携した技術開発に取り組み発明した、炭酸ガスパック＆美容クリームという新技術の化粧品です。

炭酸ガスパックの課題であった、混ぜる、塗布する、放置(30分程)、洗い流す工程。そこからスキンケアという手間、そして高価格という課題を改善しました。

発売してすぐ、エステ業界専門誌「エステティック ベレーザ」主催『BEST CHOICE BELLEZZa』において、“炭酸ガスパック新技術部門賞”を受賞したセインムーを代表する製品です。





URL： https://seinsmous.com/product/champagne-carbone/





8step in1。忙しい美容好きに超時短





今回のリニューアルでは“洗い流さない炭酸ガスパック”という独自発想で支持されてきた「シャンパーニュカーボンre2」が、現代の肌ストレスへ着目し、さらに進化しました。

「時短」「肌管理」「毛穴レス肌印象」「鎮静」「バリア機能の向上」「エイジレス肌」をテーマに、炭酸ガスパック美容クリームとして新たなステージへアップデート。“8工程を1つに”という発想のもと、炭酸ガスパックと美容クリームが融合した現代のトレンドにフィットした炭酸ガスパック美容クリームです。

さらに、炭酸シリーズの“クラッキングWエクソソーム”と組み合わせると、2本だけでセインムーのライン使いとして成立します。





たった2本炭酸姉妹で高機能スキンケアは簡潔！









■「シャンパーニュカーボンre2」とは

毎日炭酸ガスパック習慣。技術により、炭酸ガスパックを洗い流す手間を省くことと時短とスキンケア化に成功しました。

「シャンパーニュカーボンre2」は、“炭酸ガスパック美容クリーム”という新ジャンルを確立した、セインムー独自の高機能スキンケアです。





一般的な炭酸ガスパックは、

・混ぜる工程が必要

・長時間の放置が必要

・洗い流しが必要

・毎日続けにくい

・刺激が強い場合がある

など、“効果は高いけれど、日常に取り入れにくい美容”でもありました。





セインムーの代表 黒川はそこに着目。

「もっと簡単に、もっと気持ちよく、もっと毎日に溶け込む形で炭酸ガスパックを届けられないか。」その思想から誕生したのが、“毎日使える炭酸ガスパック”という新発想の「シャンパーニュカーボン」です。1剤式特許技術を採用した炭酸ガスパックは共同開発によりユーザーにとってコスト面でも1/10で使用できる価格設計にもしています。

セインムーのクラッキングWエクソソーム(強炭酸美容液)→シャンパーニュカーボン(炭酸ガスパック美容クリーム)。または、化粧水→美容液→クリームという日頃のスキンケアルーティンを変えることなく、クリーム工程を差し替えるだけで、毎日炭酸ガスパック美容を取り入れることができます。

男性ならこの1本で充分過ぎるほどのオールインワン美容クリームになります。





オールインワン炭酸ガスパック美容クリームの8step in1





“手間を増やさず、ついでに炭酸ガスパックができる”。それが、「シャンパーニュカーボンre2」の最大の特徴です。さらに、毎日使うためには“超低刺激”であることが必要でした。

そこでセインムーは、43000ppmのナノバブル炭酸と、肌に反応する炭酸ガスパック技術を掛け合わせた独自の「W炭酸処方」を開発。炭酸美容の体感性と、毎日使えるやさしさの両立を実現しました。

さらに今回のリニューアルでは、“洗い流さない炭酸ガスパック”という独自性はそのままに、現代の肌環境に対応するため処方を全面刷新しました。

“時短”“鎮静”“肌防御力”“毛穴レス肌印象”“エイジレスケア”をテーマに、より現代的な“肌管理発想”へと進化しました。

セインムー独自の「仮装肌技術」により、肌表面に透明なスキンケア膜を形成。乾燥や外的刺激から肌を守りながら、毛穴の目立ちにくい滑らかな肌印象へ導きます。

“美容のために時間を削る”のではなく、“日常の中で自然に美しくなる”。毎日のスキンケア時間を、“魅せる肌管理時間”へ変えていく。

それが、セインムーの提案する次世代の炭酸美容習慣です。





シャンパーニュカーボンが3年の時を経てリニューアル









■毎日続けられる“時短3分”炭酸美容

通常の炭酸ガスパックは15～60分、「パックだけ」に時間が必要とされてきました。それに対し、「シャンパーニュカーボンre2」は、美容クリームとして塗布するだけです。

洗い流し不要で、毎日わずか“3分”の炭酸美容習慣を可能にしました。大きな時短になり、手間が増えないため、忙しい現代女性・男性でも無理なく続けやすい“超時短型エイジングケア”です。





また、顔だけではなく、

・首

・デコルテ

・バスト

・ハンドケア

・フェムケア

など、全身の肌管理にも使用可能です。





セインムーらしい“部分美容”発想を活かしたマルチユース設計となっています。

“特別な日にだけする美容”ではなく、“毎日自然に続けられる美容”へ。シャンパーニュカーボンre2は、炭酸ガスパックを“日常の美容習慣”へ進化させます。









■リニューアルの核

●鎮静特化の青処方×肌管理発想へ進化

今回のリニューアルでは、“洗い流さない炭酸ガスパック”という革新的なコンセプトはそのままに、現代女性の肌環境に対応するため、処方を全面的にアップデートしました。





肌保護力アップと透明感アップへ





●新たな特徴

・鎮静を意識したブランド初の“青処方”

・3種類のセラミドを新配合

・3種類のブライトニングケア成分を追加

・保護成分を強化し、肌バリアをサポート

・美容成分濃度をさらに高配合

・フランス・グラース産香料を採用

さらに、セインムー独自の「仮装肌技術」により、肌表面にスキンケア膜を形成。乾燥や外的刺激から肌を守りながら、毛穴の目立ちにくい滑らかな印象へ導きます。“隠す”ではなく、“魅せる”。

セインムーは、スキンケアそのものを“肌管理”へ進化させる新発想を提案します。









〈仮装肌技術〉

肌表面へスキンケア膜を形成し、乾燥や外部刺激から肌を守りながら、毛穴レス肌のようななめらかな印象を演出します。





『仮装肌技術』で保護力&毛穴レス肌へ









■採用技術・配合成分類

シャンパーニュカーボンre2には、“洗い流す必要がない炭酸ガスパック美容クリーム”という独自技術に加え、ボーテロンドシリーズにも採用されているセインムー独自の“部分太り(R)”発想を採用しております。

整肌成分には、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)、アデフィリン、ボルフィリン、アクティジム、プラチナブースター、ダーマヴェールなど、美容業界でも注目される美容成分を贅沢に配合しています。

さらに、3種類のセラミドやブライトニングケア成分を組み合わせることで、乾燥・キメ・ハリ不足など、年齢とともに変化する肌悩みに多角的にアプローチします。

炭酸美容・肌管理・スキンケア膜技術を融合した、セインムーならではの“魅せる炭酸美容”として進化しました。









■五感で楽しむ炭酸美容へ ― 香り設計を刷新

「シャンパーニュカーボンre2」では、香りの設計にも新たなこだわりを取り入れました。

採用したのは、世界的な香水産地として知られるフランス・グラース産香料。

従来のハーブ系の香りから、より洗練された香りへと進化させることで、スキンケアの時間そのものを豊かに彩ります。

セインムーが目指したのは、肌だけでなく感性にも響くラグジュアリー炭酸美容です。





香りはフランス・グラースの香水を配合









■100日炭酸ガスパック美容クリームの役割

「シャンパーニュカーボンre2」は、100mlで約100回分。毎日のスキンケアルーティンに自然に組み込める、“100日炭酸ガスパック美容クリーム”です。

一般的な炭酸ガスパックは、“特別な日の集中ケア”として使用されることが多い一方、「シャンパーニュカーボンre2」は、“毎日続けること”そのものに価値を置いています。

1回ごとの刺激や負担を強くするのではなく、毎日無理なく積み重ねることで、肌を整えていくという新発想です。

100日間、炭酸ガスパック美容を日常化することで、肌を今までにないアプローチで健やかに整え、なめらかでツヤのある肌印象へ導きます。





美容クリームタイプだからこそ、

・誰でも簡単に続けやすい

・スキンケアに取り入れやすい

・肌が敏感な方でも使いやすい

・手間やストレスが少ない

という、毎日続けるための使いやすさを実現しました。





さらに、1剤式炭酸ガスパック技術と、43000ppmナノバブル炭酸水を採用した独自の「W炭酸処方」により、低刺激でありながら高濃度炭酸による美容体験を追求しました。

今回のリニューアルでは、“鎮静”と“肌管理”という発想をさらに強化。ビタミンC誘導体3種、セラミド3種を新たに配合し、現代の肌ストレス環境に対応する処方へと進化しました。

また、セインムー独自の「仮装肌技術」により、肌表面に透明なスキンケア膜を形成。乾燥や外的刺激から肌を守りながら、毛穴の目立ちにくい、なめらかな肌印象へ導きます。仕上がりは、ツヤ感とうるおい感のある上品な肌印象。血色感やハリ感のある肌は、若々しく、美しい印象を演出します。

“肌を隠す”のではなく、“素肌そのものを美しく魅せる”。

それが、セインムーが提案する「魅せる肌管理」です。

シャンパーニュカーボンが生み出す、新しい炭酸美容体験をお楽しみいただけます。









■こんな方におすすめ

「シャンパーニュカーボンre2」は、以下のような方へおすすめです。





・時短スキンケアを求める方

・毛穴レス肌印象を目指したい方

・肌を健やかに整えたい方

・洗い流さない炭酸ガスパックを探している方

・新しい美容トレンドが好きな方

・満足感の高い美容クリームを求める方

・年齢肌を感じさせない印象ケアをしたい方

・鎮静ケアを重視したい方

・香りや世界観までこだわりたい方

・毎日の肌管理習慣をレベルアップしたい方





乾燥、キメ、ハリ不足など、年齢とともに変化する肌悩みに対し、セインムーはこれからも、“画期的で新しく感動できる化粧品”を通じて、美容の新たな価値を提案してまいります。









■使用方法

(1)素肌→ボーテロンド→クラッキングWエクソソーム→シャンパーニュカーボンre2

(2)素肌→クラッキングWエクソソーム→シャンパーニュカーボンre2

(3)素肌→シャンパーニュカーボンre2

(4)素肌→シートマスク→シャンパーニュカーボンre2

(5)素肌→化粧水→美容液→シャンパーニュカーボンre2





＊炭酸ガス発泡は肌組織と反応するためオイル系が先についていると発泡しません。その場合はシンプルに保湿クリームとしての機能だけとなります。

＊タイトニング効果もあるため、なじませる際にお顔を上に引き上げるようにキープしていただくと小顔効果も期待できます。





コスメメゾン・セインムーのスキンケアライン使い









■製品情報

ブランド名： セインムー／seins mous

製品名 ： シャンパーニュカーボンre2

製品分類 ： 炭酸ガスパック美容クリーム

内容量 ： 100ml

使用目安 ： 約100回分

使用部位 ： 顔＆首／デコルテ＆バスト／フェムケア

発売日 ： 2026/5/22

価格 ： 25,850円(税込)





＜コスメメゾン・セインムー SNS／Instagram＞

企業アカウント @seinsmous

https://www.instagram.com/seinsmous/

店舗アカウント @seinsmous_umeda

https://www.instagram.com/seinsmous_umeda/









【会社概要】

商号 ： 株式会社セインムー(seins mous co.,Ltd)

代表者 ： 黒川 拓也

所在地 ： 大阪市中央区南久宝寺町3-4-14 三興ビル4F-406

事業内容： 化粧品技術開発・製品開発・ブランド展開

URL ： https://seinsmous.com/