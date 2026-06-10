インフォテック株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高杉 晋)は、鋼板加工メーカーの三守鐵鋼株式会社(本社：愛知県海部郡蟹江町、取締役社長：長坂 剛治)が、帳票ツール「Create!Form」を導入しIBM i(旧 AS/400)環境における請求書・納品書などの帳票電子化を実現した事例を2026年6月9日公開しました。三守鐵鋼株式会社は、「Create!Form」導入により既存の基幹システムを大きく改修することなく、帳票出力から配信までを自動化し、請求書の発送業務にかかる時間を2時間超から30分程度へ短縮しています。





三守鐵鋼株式会社「Create!Form」導入事例





事例本編はこちら

https://www.createform.jp/case/mitsumori-steel/detail.html









■導入前の課題

● IBM iから出力する帳票をPDF化できず、紙印刷に依存した非効率な運用となっていた

● 人手による請求書の確認・封入・郵送に大きなコストと作業負荷がかかっていた

● 紙前提の運用により、請求書の未着確認など担当者の心理的負担も発生していた









■導入後の効果

● 請求書の出力から配信までを自動化し、発送業務を2時間超から30分程度へ短縮した

● 帳票の電子化により、印刷・郵送コストを大幅に削減できた

● 取引先ごとの要望に応じて、請求書・納品書をPDFによる電子配信と紙送付で使い分けられる運用を実現した









■導入製品「Create!Form」について

「Create!Form」は、オンラインPDF出力、HTML出力、Excel出力、プリンター印刷、バッチ大量印刷など、多様な出力用途に対応した帳票ツールです。帳票フォーマットは専用のアプリケーションで設計でき、入力データの集計、演算、加工、編集も簡単な作業ステップで設定できます。

また、IBM i(旧 AS/400)をはじめとした既存システムと連携しながら、帳票のPDF化や電子配信を実現できることも特長です。既存の基幹システムを大きく改修することなく、帳票業務の電子化・ペーパーレス化を推進できます。

昨今では、各種クラウドサービスの開発現場において、オンラインで帳票を出力する機能として組み込まれる事例も多く、お客様からは「帳票作成にかかる時間が短縮できた」「プログラミング知識がなくても帳票レイアウトの作成ができる」との声をいただいております。





▼詳細はこちら

https://www.createform.jp/about/





帳票作成ツールの「Create!Form」





■導入企業から多く寄せられる質問と回答

Q1. IBM i(旧 AS/400)で運用している既存の基幹システムと連携しながら、帳票の電子化を進めることはできますか？

A. Create!Formは、IBM iから出力したCSVデータなどを活用し、既存システムを大きく改修することなく帳票のPDF化や電子配信を実現できます。既存の業務フローを活かしながら、請求書・納品書などの帳票業務を段階的に電子化できるため、IBM i環境を継続利用している企業でも導入しやすい点が特長です。





Q2. 取引先によって「紙で受け取りたい」「PDFで受け取りたい」など運用が異なる場合でも対応できますか？

A. Create!Formは、同一の帳票フォーマットでPDF出力と紙印刷の両方に対応しています。そのため、取引先ごとの要望に応じて電子配信と紙送付を使い分けることができます。





Q3. 専門的なプログラミング知識がなくても、帳票出力や配信の自動化はできますか？

A. ノンコーディング帳票システムCreate!Form Magicfolderの利用により可能になります。Create!Form Magicfolderは、ファイル連携により帳票出力を自動化するための製品です。指定したフォルダーに入力データを投入するだけで、PDF出力やExcel出力、プリンター印刷などの帳票出力処理を自動実行できます。各種設定はブラウザーの管理画面から行えるため、専門的なプログラミング知識がなくても帳票出力業務を運用しやすい点が特長です。









■お客様プロフィール

三守鐵鋼株式会社

所在地 ： 〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田勝田場11-2

代表 ： 取締役社長 長坂 剛治

設立 ： 1948年2月

資本金 ： 1億円

従業員数： 34名(2026年4月現在)

事業内容： 冷熱広巾コイルの連続剪断

鋼板・鋼材の加工受託・販売ほか

URL ： https://www.mitsumori-steel.com/









■会社概要

インフォテック株式会社

所在地 ： 〒163-1022 東京都新宿区西新宿3-7-1

代表 ： 代表取締役社長 高杉 晋

設立 ： 1969年10月

資本金 ： 2億500万円

事業内容： ソフトウェアの開発、製造、

販売、保守および情報処理に関する一切の業務

URL ： https://www.iftc.co.jp/





※ Create!Formはインフォテック株式会社の登録商標です。

その他の社名、商品名は各社の登録商標または商標です。