1937年創業の作業服メーカー、株式会社Asahicho(本社：広島県府中市、代表取締役社長：児玉 賢士)は、男女100名を対象に「夏のインナー着用に関する実態調査」を実施いたしました。

その結果、夏の猛暑対策として定着している「接触冷感インナー」に対し、約8割のユーザーが「衣服内に熱がこもる」という不満を抱えている実態が明らかになりました。当社は、この「熱こもり」や「ベタつき」という現代の夏インナーの課題を解決するため、自らの汗を冷却エネルギーに変えるケミカルフリーの新素材『クールコア(R)インナー』を全国の作業服専門店および自社ECサイトにて本格展開いたします。





0043・0045 商品画像





動画URL： https://youtube.com/shorts/dU7ys9hXGFo





■ 調査結果のハイライト：従来の「ひんやりインナー」が抱える課題

全国の男女100名を対象に実施したアンケート調査(※1)から、夏のインナーに対するリアルな声が明らかになりました。





(1) 汗によるインナーの「不快な重み・ベタつき」に73％がストレスを感じている

汗をかいた後に生地が肌に張り付く不快感に対し、「非常にストレス」「ややストレス」と回答した人が7割を超えました。





アンケート(1)





(2) 衣服内に『熱がこもる』と回答した人は24％(よくある)にのぼり、軽微な不満を含めると約8割(78％)に達する

通気性が悪く、衣服内に熱がこもってしまう状態に多くの方が悩まされています。





アンケート(2)

生地表面温度が他社同一カテゴリー製品(赤線)に比べ約10℃クールコア(R)(青線)の方が低く、且つ、他社製品着用者に比べクールコア(R)着用者の方が体温が低くなっている。





■ 課題を解決する次世代の冷却インナー『クールコア(R)』

一方で、「汗をかいた方が、むしろ冷却効率が上がる」という新しい素材があるとしたら試してみたいか？という問いに対し、「ぜひ試したい」「興味がある」と答えた人は61％に上りました。さらに、水分を含んだ状態で「生地を振るだけで温度が再び下がる機能」に対しては、回答者全員が好意的な期待(効果が続くなら嬉しい、作業中に便利そう等)を寄せています。





アンケート(3)

革新的技術 3つの機能をもたらすように設計された特許構造





■ “汗をかくほど冷える”Asahichoの『クールコア(R)インナー』の特徴

今回の調査結果から、これまでの熱中症対策インナーには「熱がこもる」「汗でベタつく」という大きな盲点があることが分かりました。プロの過酷な現場を支え続けてきたAsahichoは、この課題を解決すべく、従来の“着た瞬間だけ冷たいインナー”ではなく、“汗をかくほどよく冷える”次世代の冷却インナー『クールコア(R)インナー』をご提案いたします。





『クールコア(R)インナー』は、特殊な生地構造により、自身の汗や水分を素早く吸収・拡散し、気化熱を効率的に発生させることで圧倒的な冷却効果をもたらします。





1. 汗(水分)をエネルギーにして冷却

接触冷感とは異なり、生地が水分(汗や水)を含んでいる間は、風に当たったり動いたりすることで冷却効果が持続します。「汗をかく＝不快」ではなく「汗をかく＝涼しくなる」という逆転の発想です。





2. 振るだけで何度でも「冷たさ」が復活

水分を含んだ状態で生地をパタパタと振るだけで、何度でも生地温度が下がり、氷を当てたような冷たさが復活します。炎天下の屋外作業やスポーツ時に最適です。





3. ケミカルフリー(薬剤不使用)で肌に優しく、効果は半永久的

調査でも67％の方が価値を感じた「薬剤不使用(ケミカルフリー)」を実現。化学成分による冷却加工を行っていないため、敏感肌の方でも安心して着用でき、何度洗濯しても冷却機能が低下しません。UVカット機能も備えており、日焼け対策としても活躍します。









■ 想定される活用シーン：現場から日常、アクティブ女子まで

本調査にて「活用をイメージするシーン」を伺ったところ、「通勤・日常生活(49％)」「スポーツ・アウトドア(39％)」「真夏の屋外作業(34％)」という結果になりました。現場のプロフェッショナル(建設・土木・農業・倉庫作業など)はもちろんのこと、ジョギングなどのスポーツ層や、「涼しさ」と「UV対策(長袖)」を両立させたいアクティブな女性(農業や釣りを楽しむアクティブな女性など)にも最適なアイテムです。





アンケート(4)

この3ステップで快適ささらにアップ





＜製品概要＞

商品名 ： クールコア(R)インナー

価格 ： 0043・0045 参考上代 5,100円(税込)

発売日 ： 本格展開中

サイズ ： S、M、L、LL、3L、4L、5L

販売場所 ： 全国の作業服専門店





0043(丸首) カラーバリエーション

0045(Vネック)カラーバリエーション





＜調査概要＞

調査名 ：「夏のインナーに関するアンケート」

調査対象：全国の20代～40代以上の男女(100名)

調査方法：インターネット調査

調査時期：2026年5月11日～5月12日





※1：「夏のインナーに関するアンケート」(2026年5月11日～12日、全国20代～40代以上の男女100名を対象にインターネット調査にて実施)





＜調査質問項目＞

汗をかいた後、インナーが肌に張り付いて「不快な重み」や「ベタつき」を感じることはストレスですか？

外での作業中、インナーを着ていても「熱がこもって、ずっと暑いまま」だと感じることがありますか？

「汗をかいた方が、むしろ冷却効率が上がる」という素材があるとしたら、試してみたいと思いますか？









【株式会社Asahichoについて】

1937年(昭和12年)創業、広島県府中市に本社を構える老舗ワークウェアメーカー。高視認性安全服(ISO 20471)やゴアテックス(GORE-TEX)を使用したプロユースの作業服において業界をリード。近年は過酷な現場で培った「命を守る機能性」を活かし、スタイリッシュなデザインを融合させた高機能ウェアを展開しています。

会社名 ： 株式会社Asahicho

所在地 ： 〒726-0004 広島県府中市府川町110

代表者 ： 児玉 賢士

公式サイト： https://asahicho.co.jp/