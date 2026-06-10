つるやゴルフ、60周年・限界突破！大決算セールを開催 人気最新クラブの大幅値下げや60周年特別企画を実施
ゴルフ用品総合メーカーつるや株式会社(本社：〒541-0053 大阪市中央区本町3-3-5、代表取締役社長：西村 理作)は、創業60周年を迎えたことを記念し、全国のつるやゴルフ店舗で『60周年・限界突破！大決算セール』を2026年6月12日(金)～6月30日(火)まで開催いたします。
日頃のご愛顧への感謝を込めて、大決算セール期間中「限界突破企画」を多数ご用意いたしました。ゴルフクラブやウェア、ゴルフグッズなど幅広い商品を取り揃え、ゴルファーの皆様のゴルフライフを全力で応援いたします。
チラシ情報(1)
チラシ情報(2)
■4つの「限界突破」60周年記念企画！
・限界突破企画(1) マストアイテムが60周年記念の激安価格に！
ワンサイダー ウッドティー(1袋) ： 60円
ワンサイダー 全天候型グローブ(25993GV) ： 600円
ブリヂストン NEWING SUPER MILD ボール(3ダースまとめ買い)： 6,000円
(※ご購入数量に制限あり)
・限界突破企画(2)60回分割無金利
決算セール期間中、クラブセットなどをご購入の際、60回分割払いが金利手数料0％でご利用いただけます。
・限界突破企画(3)ゴルフクラブ＆ウェア大処分市
人気ブランドのゴルフクラブとウェア各種を、決算セールだけの激安価格で大放出いたします。
(※店舗によってラインナップは異なります)
・限界突破企画(4)夏物ウェアまとめ買いキャンペーン
メンズウェア： 対象商品を2点以上ご購入で、店頭販売価格から全品さらに10％OFF
レディ得キャンペーン： レディスウェアやシューズをまとめてご購入で最大20％OFF
(※まとめ買い割引は、2,990円以上の商品が対象となります)
■注目クラブ・人気モデルも大決算特別価格で大幅値下げ！
注目を集めた最新クラブから定番の人気モデルまで、お求めやすい価格でご用意いたしました。
スリクソンの「ZXiドライバー」が39,900円。テーラーメイド「Qi35」シリーズ、キャロウェイ「ELYTE」シリーズ、ピン「G430」シリーズの人気3モデルも大幅値下げにてご提供いたします。
その他にも有名ブランドのクラブ各種を、ゴルファー熱烈応援価格でご用意。
コブラ 22 KING FORGED TECアイアン6本セット： 59,900円
コブラ KINGスネークバイト2ウェッジ ： 9,900円
タイトリスト SM10ウェッジ ： 19,800円
ピン 2021年モデルパター各種 ： 15,900円
オデッセイ Ai-ONE ジラフビームパター ： 22,800円
など、多数ご用意。
■ゴルフグッズも店内満載！
【ゴルフシューズ・キャディバッグ】
ニューバランス UGS574 シューズ ： 7,990円
プーマ GS X エフェクト シューズ ： 4,990円
アディダス 9型キャディバッグ ： 16,900円
ラウドマウス スタンド式キャディバッグ： 9,900円
【990円均一コーナー】
テーラーメイド、ツアーステージ、アドミラル 全天候型グローブ各種
【人気ゴルフボール(1ダース)】
ブリヂストン 24年モデル TOUR BX(タイガーウッズモデル)： 3,990円
テーラーメイド 25年モデル ツアーレスポンス ストライプ： 2,990円
ホンマ D1 スピードモンスター ： 1,980円
【GPS・レーザー距離計・サングラス】
つるや限定！ショットナビ腕時計型GPS距離計測器「EVOLVE PRO タッチ」： 19,800円
レーザー距離計測器「RAYS GR」： 19,800円
オークリー サングラス ： 14,800円
つるやゴルフ大決算セールは、今だけの衝撃価格が店内満載。
感謝を込めて贈る、60周年記念・特別企画をお見逃しなく！
※料金は全て税込です。
■「大決算セール」
期間：2026年6月12日(金)から2026年6月30日(火)まで
内容：幅広いゴルフ用品が大特価でお買い求めいただけます。
※詳細はホームページをご覧下さい。
https://www.tsuruyagolf.co.jp/sale/20260612/
■会社情報
商号 ： つるや株式会社
代表取締役社長： 西村 理作
本社所在地 ： 大阪府大阪市中央区本町3丁目3番5号
設立年月日 ： 1966年2月10日
資本金 ： 5,000万円
売上高 ： 255億円(2025年6月期)
事業内容 ： ゴルフ用品販売、研究・開発・製造
ゴルフ施設経営(ゴルフ場、練習場、スクール)
その他ゴルフ関連事業
URL ： https://www.tsuruyagolf.co.jp/