ゴルフ用品総合メーカーつるや株式会社(本社：〒541-0053 大阪市中央区本町3-3-5、代表取締役社長：西村 理作)は、創業60周年を迎えたことを記念し、全国のつるやゴルフ店舗で『60周年・限界突破！大決算セール』を2026年6月12日(金)～6月30日(火)まで開催いたします。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、大決算セール期間中「限界突破企画」を多数ご用意いたしました。ゴルフクラブやウェア、ゴルフグッズなど幅広い商品を取り揃え、ゴルファーの皆様のゴルフライフを全力で応援いたします。


チラシ情報(1)


チラシ情報(2)


■4つの「限界突破」60周年記念企画！

・限界突破企画(1) マストアイテムが60周年記念の激安価格に！

ワンサイダー ウッドティー(1袋)　　　　　　　　　　　　　： 60円

ワンサイダー 全天候型グローブ(25993GV)　　　　　　　　　： 600円

ブリヂストン NEWING SUPER MILD ボール(3ダースまとめ買い)： 6,000円

(※ご購入数量に制限あり)


・限界突破企画(2)60回分割無金利

決算セール期間中、クラブセットなどをご購入の際、60回分割払いが金利手数料0％でご利用いただけます。


・限界突破企画(3)ゴルフクラブ＆ウェア大処分市

人気ブランドのゴルフクラブとウェア各種を、決算セールだけの激安価格で大放出いたします。

(※店舗によってラインナップは異なります)


・限界突破企画(4)夏物ウェアまとめ買いキャンペーン

メンズウェア： 対象商品を2点以上ご購入で、店頭販売価格から全品さらに10％OFF

レディ得キャンペーン： レディスウェアやシューズをまとめてご購入で最大20％OFF

(※まとめ買い割引は、2,990円以上の商品が対象となります)



■注目クラブ・人気モデルも大決算特別価格で大幅値下げ！

注目を集めた最新クラブから定番の人気モデルまで、お求めやすい価格でご用意いたしました。

スリクソンの「ZXiドライバー」が39,900円。テーラーメイド「Qi35」シリーズ、キャロウェイ「ELYTE」シリーズ、ピン「G430」シリーズの人気3モデルも大幅値下げにてご提供いたします。


その他にも有名ブランドのクラブ各種を、ゴルファー熱烈応援価格でご用意。

コブラ　22 KING FORGED TECアイアン6本セット： 59,900円

コブラ　KINGスネークバイト2ウェッジ　　　　： 9,900円

タイトリスト　SM10ウェッジ　　　　　　　　 ： 19,800円

ピン　2021年モデルパター各種　　　　　　　 ： 15,900円

オデッセイ　Ai-ONE ジラフビームパター　　　： 22,800円

など、多数ご用意。



■ゴルフグッズも店内満載！

【ゴルフシューズ・キャディバッグ】

ニューバランス　UGS574 シューズ　　　 ： 7,990円

プーマ　GS X エフェクト シューズ　　　： 4,990円

アディダス　9型キャディバッグ　　　　 ： 16,900円

ラウドマウス　スタンド式キャディバッグ： 9,900円


【990円均一コーナー】

テーラーメイド、ツアーステージ、アドミラル 全天候型グローブ各種


【人気ゴルフボール(1ダース)】

ブリヂストン　24年モデル TOUR BX(タイガーウッズモデル)： 3,990円

テーラーメイド　25年モデル ツアーレスポンス ストライプ： 2,990円

ホンマ　D1 スピードモンスター　　　　　　　　　　　　 ： 1,980円


【GPS・レーザー距離計・サングラス】

つるや限定！ショットナビ腕時計型GPS距離計測器「EVOLVE PRO タッチ」： 19,800円

レーザー距離計測器「RAYS GR」： 19,800円

オークリー サングラス　　　　： 14,800円


つるやゴルフ大決算セールは、今だけの衝撃価格が店内満載。

感謝を込めて贈る、60周年記念・特別企画をお見逃しなく！

※料金は全て税込です。



■「大決算セール」

期間：2026年6月12日(金)から2026年6月30日(火)まで

内容：幅広いゴルフ用品が大特価でお買い求めいただけます。

※詳細はホームページをご覧下さい。

https://www.tsuruyagolf.co.jp/sale/20260612/



■会社情報

商号　　　　　： つるや株式会社

代表取締役社長： 西村 理作

本社所在地　　： 大阪府大阪市中央区本町3丁目3番5号

設立年月日　　： 1966年2月10日

資本金　　　　： 5,000万円

売上高　　　　： 255億円(2025年6月期)

事業内容　　　： ゴルフ用品販売、研究・開発・製造

　　　　　　　　 ゴルフ施設経営(ゴルフ場、練習場、スクール)

　　　　　　　　 その他ゴルフ関連事業

URL　　　　　 ： https://www.tsuruyagolf.co.jp/