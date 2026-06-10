京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を手掛ける株式会社Nazuna(本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一)は、ホテル・宿泊業界の変革を本気で議論・実装するセミナー「Hotel Innovation Forum 2026」を、2026年7月2日(木)に東京・渋谷にて開催いたします。





Hotel Innovation Forum 2026





■「Hotel Innovation Forum 2026」開催の背景とテーマ

インバウンド需要の急回復、AIの現場導入加速、慢性的な人材不足──宿泊業を取り巻く環境は急速に変化しています。「変わらなければ」という声は業界全体に広がりながら、現場での実装はまだ途上です。

2025年11月に開催した第一回「Hotel Innovation Forum 2025」では、満足度92％を記録。業界の課題と変革への意思を明確にする議論が交わされました。第二回は、その一歩先へ踏み込みます。理想論にとどまらず、現場で何を変え、どう実装するか。デジタル戦略・AI活用・ブランド構築という三つのセッションを通じて、第一線のプロフェッショナルが次のアクションにつながる視点を共有します。





特設サイト： https://hotel-innovation-forum.my.canva.site/2026









■開催概要

イベント名： Hotel Innovation Forum 2026(第二回)

日時 ： 2026年7月2日(木)16：00～20：00 ※懇親会 19：00～20：00

会場 ： PPP STUDIO(東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 6階)

定員 ： オフライン参加(抽選)／オンライン参加(人数制限なし)

参加費 ： 無料(事前申込制)

主催 ： 株式会社Nazuna

共催 ： 株式会社宿屋塾／PPP STUDIO株式会社

スポンサー： 株式会社eiicon／Firework Japan株式会社／

Check Inn 株式会社／JAPAN SELECT株式会社









■セッションプログラム

・16:15～16:55 セッション(1) デジタル戦略の現在と未来

渡邊 龍一： 株式会社Nazuna 代表取締役

中村 都 ： PPP STUDIO株式会社 執行役員COO

加藤 隆寛： アゴダインターナショナルジャパン株式会社

北アジア広告メディア事業部 部長





・17:10～17:50 セッション(2) AI活用による次世代の組織デザイン

中村 圭佑： Genspark株式会社 Founding GTM, Japan

小林 武嗣： C&RM株式会社 代表取締役

吉成 太一： 合同会社ナリーズ CEO JOINTPOOL代表





・18:10～19:00 セッション(3) 一貫性のあるブランド構築

三浦 崇宏： The Breakthrough Company GO 代表取締役 CEO

山崎 裕子： ヒルトン 日本・ミクロネシア地区担当 開発本部長

藤崎 斉 ： 日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル

常務取締役 総支配人

山野 恭稔： 株式会社 Atona 取締役









■代表取締役 渡邊 龍一 メッセージ

第一回で交わされた本気の議論は、業界の現状と変革への意思を明確にしてくれました。しかし、それで終わりにするつもりはありません。第二回は「実装」がテーマです。何を変え、どう動くか。その答えを参加者一人ひとりが持ち帰り、自分の現場で実践してほしい。宿泊業の10年後の「当たり前」を、ここから一緒につくっていきましょう。









■株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/





Nazuna 京都 椿通