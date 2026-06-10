はしご・脚立のパイオニアメーカーである長谷川工業株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役社長：長谷川 泰正)は、デザイン脚立「lucano(ルカーノ)」から、新色グレーとリニューアルしたホワイト・ブラックを、2026年7月17日(金)に発売いたします。

あわせてStandard・Limited・Premiumの3シリーズ展開へ刷新いたします。





lucanoシリーズ： https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/lucano/





Standardシリーズ

(ホワイト／グレー／ブラック)





■Standardシリーズとは

Standardシリーズは、新色グレーとリニューアルしたホワイト・ブラックの3色展開となります。

シンプルで主張しすぎないデザインは、住空間から商業空間まで幅広く調和し、空間の質を損なわない存在として長く使い続けたくなる定番モデルです。





＜カラー展開＞

・ホワイト／ブラック／グレー(新色)





新色のグレーは、空間に落ち着きを添える新たな選択肢です。

また、ホワイトは空間に馴染むマットな質感へとリニューアルしています。





＜仕様の特長＞

・ワンタッチバー

持ち上げるだけで、簡単に折りたたむことができるワンタッチバーを採用。

Standardシリーズでは、バーの色を黒に統一しています。





・2年保証

Standardシリーズは、2年間保証付きで、品質面でも安心してご使用いただけます。





新色グレー

ワンタッチバー





■シリーズ展開の刷新

「隠さない脚立」をコンセプトに2009年に誕生したlucanoは、機能性だけでなくデザイン性にも徹底的にこだわった製品です。iFデザイン賞やグッドデザイン賞など、国内外のデザインアワードを受賞。インテリアに調和するデザイン性が評価され、世界各国で支持されてきました。





＜lucanoの特長＞

・工業製品らしさのない、外側からビスの見えないシンプルなデザイン。

・片手で簡単に折りたためるワンタッチバーを装備。

・閉脚した状態でも自立機能を搭載。





今回のStandardシリーズのリニューアルに合わせて、より多様なライフスタイルやニーズに応えるラインアップへと進化するため、以下の3シリーズ展開に刷新します。





＜シリーズ構成＞

・Standard：日常に、静かに馴染む定番カラーシリーズ

・Limited ：テーマやカラーごとに展開される特別なシリーズ

・Premium ：空間に深みをもたらす、上質なプロダクトシリーズ





Limitedシリーズ

(マスタードイエロー／ダスティミント／クリスタルグレー／ピーチブラウン)





Premiumシリーズ

(シルバー／ゴールド／ブロンズ)









■インテリア ライフスタイル2026に出展

lucanoシリーズは、2026年6月10日(水)～12日(金)に東京国際展示場(東京ビッグサイト)にて開催される「インテリア ライフスタイル2026」に出展いたします。





なお、Standardシリーズの新色グレーおよびリニューアルしたホワイト・ブラックは、7月17日の発売に先駆けて展示予定です。





【開催概要】

インテリア ライフスタイル2026

日時 ： 2026年6月10日(水)～12日(金)10:00-18:00(最終日は16:30まで)

場所 ： 東京ビッグサイト 西展示棟

当社ブース： W2-F017





※ご来場には公式ウェブサイトでの事前登録(無料)が必要です。





インテリア ライフスタイル2026





■製品概要

・1step





グレー(1step)









設置寸法 ：W39／H24／D33cm

収納寸法 ：W39／H28／D16cm

重量 ：1.7kg

最大使用質量：100kg

材質 ：アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂

価格 ：11,000円(税込)





・2step





ホワイト(2step)









設置寸法 ：W48／H56／D57cm

収納寸法 ：W48／H62／D16cm

重量 ：3.2kg

最大使用質量：100kg

材質 ：アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂

価格 ：16,500円(税込)





・3step





ブラック(3step)









設置寸法 ：W53／H122(79※)／D74cm ※天板高さ

収納寸法 ：W53／H133／D16cm

重量 ：5.2kg

最大使用質量：100kg

材質 ：アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂

価格 ：24,200円(税込)









■発売日

2026年7月17日(金)

※Limitedシリーズ・Premiumシリーズは、販売中です。









■販売場所

・全国のlucano取扱店舗

・長谷川工業公式オンラインショップ： https://hasegawa-online.jp/

※公式オンラインショップでは2026年6月10日(水)より先行予約開始。









■詳細URL

https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/lucano/









■会社概要

脚立、はしご、作業台をはじめとしたアルミ製の総合仮設機器の研究開発・設計および製造ならびに国内・海外での販売を実施。全国8箇所の営業拠点と国内2工場、海外2工場の生産拠点、自社物流拠点を持ち、働く方の足場を支える企業として事業展開しています。





会社名： 長谷川工業株式会社

所在地： 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F

代表者： 代表取締役社長 長谷川 泰正

創業 ： 昭和31年(1956年)

URL ： https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/