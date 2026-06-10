ASEANバイク横断ツアーなど、音楽とバイクを掛け合わせた世界規模の活動を展開する「LOBRAVE(ラブレイブ)」は、福岡・熊本(九州)を拠点にプレミアムなバイク体験を提供する「株式会社ロマカプロ」のサービス「LOMACA MOTO(ロマカモト)」の公式アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。





LOBRAVE

LOMACA MOTO





■ 就任の背景：共鳴する「冒険心」と「ホスピタリティ」

「愛と勇気」を掲げ、若者やスポーツの応援支援や、ASEANバイク横断ツアーなど世界規模で活動するラブレイブと、「世界の移動を、最高の冒険へ」をミッションに掲げるロマカモト。両者の「未知への好奇心」と「おもてなし」が共鳴し、今回のパートナーシップが実現しました。LOBRAVEのエンターテイメント性と、LOMACA MOTOの高付加価値なインフラを融合させ、世界からのゲストに向けた「物語のある体験」をプロデュースします。









～海外での経験とVIPとの交流を、至高の体験に凝縮～





現在、世界中で日本への旅行ニーズが空前の高まりを見せています。なかでも超富裕層(VHNWI：Very High Net Worth Individual、資産10億円超の個人)は、単なる贅沢な宿泊や食事ではなく、自身の感性を刺激する「物語」と「体験・冒険」を切望しています。LOBRAVEは、これまでのグローバルな活動を通じて、「彼らが何をリクエストし、何に心を震わせるのか」の本音と、彼らが真に求める価値を知っています。

今回ラブレイブは、ツーリズムのコーディネーターとして、ゲストの深層的なニーズを汲み取り、それをロマカモトと協力して具体的な「体験」へと変換します。





〇世界を魅了する福岡の屋台。「一流」と「ローカル」の融合

ゲストのこだわりやご要望に応じ、5つ星ホテルや最高級レストランなど「一流のもの」を抜かりなく手配する一方、実際にVIPたちが最も目を輝かせるのは、中洲や天神の「屋台巡り」など地元の独自の文化です。世界中でラグジュアリーな経験を尽くしたVIPだからこそ、既製の高級感ではなく、「その地域にしかないオリジナルな文化」や「人生で初めて体験するローカルな空気」を渇望しています。屋台で大将の活気や福岡の風情に触れる一期一会の時間は、彼らにとって何よりの贅沢となります。





福岡の屋台文化





〇福岡・熊本・大分を繋ぐ、心震わせる周遊ツーリズム

今回一例で紹介するのは、「福岡・熊本・大分」を舞台にした周遊ルートです。世界の玄関口である福岡。天草の海産物やバイクツーリングのメッカである阿蘇を抱える熊本。神秘的な湯治文化を持つ大分。これらを点ではなく「物語」として繋ぎ合わせ、世界の富裕層にふさわしい「感動的な体験の物語」を実現します。地上と空、静と動。ゲストが心に描いた理想の旅を、九州という最高の舞台で現実のものとします。





福岡・熊本・大分周遊ツーリズム





■ LOBRAVEサポート：LOMACA MOTO「Luxury Private Journey」

本件は世界各国の富裕層を対象とした、完全オーダーメイドのプレミアム・ホスピタリティ・サービスです。LOBRAVEメンバー自らがツアーを監修し、旅の物語を演出いたします。





【究極のおもてなし(Core Values)】

1. 冒険：LOBRAVEがおすすめする「感動体験プラン」

アンバサダーであるメンバーが、ゲストのためだけに特別なプライベート・コンテンツをプロデュース。単なる観光に留まらない、圧倒的な没入感と感動を提供します。





2. 泊まる：おすすめの宿

最高級ホテルや歴史的建築物など特別な宿泊空間を用意します。





3. 味わう：五感で味わう

ミシュラン星付きのお店など、九州の歴史や風土を味わえる厳選された地産食材が旅の夜を彩ります。





4. 移動：ヘリコプターによる「プライベート・スカイクルーズ」

専属コンシェルジュが同行し、通常は非公開の歴史的スポットや雄大な自然を空から巡る、完全プライベートな移動体験をご案内いたします。









■ 今後の展望

LOBRAVEはLOMACA MOTOと共に、日本の地方が持つ「本質的な価値」を世界のVIPに届ける「エンターテインメント×ラグジュアリー」の新たなモデルケースを目指します。今後は、地方自治体や二輪産業、伝統工芸の担い手と深く連携し、日本が世界に誇る「エモーショナルな体験」をグローバルに発信してまいります。





LOBRAVE＆LOMACA MOTO





■LOBRAVEについて

LOBRAVE(ラブレイブ)は、実業家であるAPOLLONとZEUSによるユニット。





「いつだって誰だって誰かのヒーローになれる」

をテーマに、挑戦と応援を通じてBE A HERO MOVEMENTを世界へ広げています。

50代を超えてなお大きな挑戦を続けるその姿を通じて、次世代に勇気を、同世代に希望を届けています。

また、若手アスリート支援や子どもたちへの応援活動、地域活性、バイクでアジア11ヵ国を巡るBE A HERO TOURなどを展開。

その活動の一環として、音楽・映像・SNS・イベント・講演などのエンターテインメントを活用しながら、挑戦する人と応援する人をつなぎ、未来へ勇気と希望を届けています。





LOBRAVE公式サイト： https://lobrave.com/

YouTube ： https://www.youtube.com/@LOBRAVE.X

Instagram ： https://www.instagram.com/lobrave_samurai/









■ロマカモトについて

福岡と熊本(九州)を拠点に、訪日外国人向けのプレミアムなバイク体験を提供するサービスです。24時間利用可能な無人システムや宿泊先への車両配送など、テクノロジーで旅行者の利便性を追求したスマートなサービスを展開。

「移動を通じて、世界中の地域と人を“体験”としてつなぐ」というビジョンを掲げ、ラグジュアリーツアーをはじめ、日本の地方を自由に楽しむための新たな旅の形を提案しています。

ロマカモト公式サイト: https://loma.co.jp/moto/









■会社概要

商号 ： 株式会社 愛と勇気のラブレイブ

代表者 ： 代表取締役 織田 篤志

所在地 ： 〒486-0052 愛知県名古屋市熱田区二番2丁目2-10

福岡支店： 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町11-30

設立 ： 2022年1月

事業内容： 音楽プロダクション業

URL ： https://www.lobrave.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

プロジェクト実行委員会 事務局 広報担当

お問い合わせフォーム： https://forms.gle/jbVHjPhubtY7WuAx5