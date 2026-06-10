2026年初頭、国際的なトップジャーナル『Cell Metabolism』(IF=30.9)に掲載された画期的な研究―「Microbial-derived 3-phenylpropionic acid orchestrates immune-progenitor cell crosstalk to promote beige adipogenesis and energy expenditure」―は、初めて「腸内細菌―免疫細胞―脂肪前駆細胞」という新たなシグナル軸を明らかにしました。研究により、寒冷環境が腸内のプレボテラ菌(P. copri)とその代謝物である3-フェニルプロピオン酸(3-PPA)のレベルを有意に上昇させ、後者が免疫細胞と前駆細胞の「クロストーク」を活性化することで、ベージュ脂肪の生成を促進し、肥満に抵抗することが示されました。この発見は、代謝性疾患の介入に向けた新たな標的を提供するだけでなく、高品質な組換えタンパク質が複雑なメカニズム解明において果たす重要な役割を示しています。Cloud-Clone Corp.の組換えCXCL13タンパク質は、本研究において中核的な検証ツールを提供しました。









■背景

肥満や代謝性疾患の予防・治療において、腸内細菌叢がエネルギー代謝や脂肪分化に与える影響が世界的に注目されています。従来の研究では脂肪細胞自体を研究対象とすることが多く、腸内代謝物が免疫系を介し脂肪前駆細胞の分化を制御するメカニズムは未解明のままでした。 社会の高齢化や生活習慣病の増加に伴い、新たな代謝性疾患の介入ターゲットと制御経路の発見が強く求められています。









■研究結果について

主要な微生物とその代謝物の発見：

研究により、腸内細菌であるプレボテラ菌(*P. copri*)が低分子代謝物である3-フェニルプロピオン酸(3-PPA)を効率的に合成し、寒冷環境下で「熱産生アンプ」として機能することで、白色脂肪のベージュ化を促進し、エネルギー消費と耐寒能力を高めることが実証された。





新たな作用標的の解明：

3-PPAは成熟脂肪細胞に直接作用するのではなく、SMA＋脂肪前駆細胞(APC)を正確に標的とし、これらの「種細胞」をベージュ脂肪細胞へと分化させ、熱産生を増加させる。





「免疫―前駆細胞」協働ネットワークの解明：

3-PPAはM2様マクロファージを活性化し、ケモカインCXCL13の分泌を誘導する。CXCL13はさらにTfh細胞を動員してIL-4を放出させ、最終的に前駆細胞のSTAT6シグナル経路を活性化する。マクロファージ、Tfh細胞、前駆細胞の三者から構成されるこの回路が、代謝物による脂肪熱産生制御の中核メカニズムである。





種を超えた変換可能性の検証：

寒冷環境下での3-PPA補給は、高脂肪食によって誘発される肥満を効果的に抑制する。さらに重要なこととして、このメカニズムはヒト脂肪前駆細胞およびブタモデルにおいても検証されており、基礎研究から臨床応用への発展に向けた広範な可能性が示されている。





図1 CXCL13はIL-4/STAT6シグナル経路を介してTfh細胞を遊走・活性化させ、ベージュ脂肪細胞の形成を促進する(画像出典：『Cell Metabolism』)





■高品質組換えタンパク質がメカニズムの完全解明を支える

CXCL13を介したベージュ脂肪生成のメカニズム検証において、Cloud-Clone Corp.の組換えCXCL13タンパク質(RPB601Mu01)が重要な役割を果たしました。研究チームはこの高活性タンパク質を活用し、まずCXCL13が脂肪細胞に直接作用する可能性を排除し、次にCXCR5が必須の受容体であることを実証し、さらにrCXCL13がTfh細胞の数を増加させ、それらにIL-4を分泌させることでベージュ脂肪生成を促進することを発見しました。これにより、「CXCL13 → Tfh細胞 → IL-4 → ベージュ脂肪生成」というシグナル軸を厳密に特定し、CXCL13が微生物代謝物と熱産生プログラムを結ぶ中心的な免疫メディエーターであることを確立しました。









■Cloud-Clone Corp.が提供する製品・サービス

17,000種以上の組換えタンパク質(ヒト、マウス、ラット、ブタなど多種をカバー)





タンパク質発現・精製および低分子抗原改変プラットフォーム ― バイオリアクターによるスケールアップ生産を実現し、工業レベルのニーズに対応





1,000種以上の活性タンパク質(サイトカイン：TGF-β1、TNF-α、IL-2など、成長因子：GM-CSF、EGFなど、酵素：カタラーゼ、ヘパラナーゼ、DNAポリメラーゼなど、およびIVDターゲット：AMH、PINPなどを含む)





厳格な活性検証：すべての活性は複数の生物学的実験により検証済み。基礎研究から応用研究まで、安定で信頼性の高いツールを提供





最先端のメカニズム探求から、診断試薬・医薬品開発に至るまで、Cloud-Clone Corp.は世界中の研究者に対して、高い信頼性と高いロット間一致性を備えた組換えタンパク質の提供に取り組んでいます。









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社：米国ヒューストン

生産拠点 ： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容 ： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。タンパク質、抗体、

ELISAキット、初代細胞、マルチプレックスサイトカイン検出キットの

研究開発・提供、ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金 3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/

LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/cloud-clone-corp/

Instagram： https://www.instagram.com/cloudclonecorp2023/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@cloudclone2026