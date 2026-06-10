米国ポテト協会 日本代表事務所(本部：デンバー／日本代表事務所：東京都千代田区)は、2026年6月1日(月)から6月30日(火)までの期間、「クラフトビアマーケット」16店舗および「サニーダイナー」2店舗の計18店舗において、「アメリカンフライドポテトフェア」を開催していることをお知らせいたします。





「クラフトビアマーケット」は、多種多様なクラフトビールをリーズナブルに楽しめるほか、「クラフトビールに合う料理」をテーマとしたフードメニューを展開しています。また、「サニーダイナー」は、本格的なアメリカンスタイルのハンバーガーを提供する人気店です。

本フェアでは、定番のフライドポテトに加え、さまざまなトッピングを組み合わせた「ローディッドフライ」を期間限定でご提供いたします。タコス、チーズ、ミートなど、各店舗が趣向を凝らしたオリジナルのトッピングをお楽しみいただけます。

米国産ポテトならではの、外はカリッと、中はホクホクとした食感と豊かな味わいを活かし、多彩なメニューを通じて、フライドポテトの新しい楽しみ方をご提案いたします。





アメリカンフライドポテトフェア





＜提供店舗一覧＞

各店舗記載項目例

店舗名：

所在地：

メニュー、税込価格（ハーフサイズ、フルサイズ、メガサイズ）：





【クラフトビアマーケット】 https://www.craftbeermarket.jp/

1.クラフトビアマーケット 虎ノ門店

東京都港区西新橋1-23-3 S.A.グレイス 1F

カリカリベーコンとローストアーモンドのシシリア風

ジェノベーゼローディッドフライ 1,080円 1,880円

カラブリア産サラミ ンドゥイヤとキノコの

アラビアータ ローディッドフライ 1,080円 1,880円





2.クラフトビアマーケット 神保町店

東京都千代田区神田神保町2-11-15 住友商事神保町ビル 1F

バッファローローディッドフライ 780円 1,380円





3.クラフトビアマーケット 三越前店

東京都中央区日本橋室町1-5-5. COREDO室町3 1階

肉味噌テリたまローディッドフライ 780円 1,480円





4.クラフトビアマーケット アトレ吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 1F

ローディッドフライ

～ビーフパティ＆チェダーチーズ＆アイオリ風ソース～ 1,080円





5.クラフトビアマーケット 大手町店

東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 1F

ラムチリコンカン～ローディッドフライ～ 1,080円 1,880円 2,580円





6.クラフトビアマーケット 神田店

東京都千代田区鍛冶町1-7-5 MISU BLDS KANDA 1F

ラムラムコンカン ローディッドフライ 960円 1,580円





7.CRAFTROCK BREWPUB＆LIVE

東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス 1F

グリルベーコンローディッドフライ カムバックソース 1,080円 1,880円





8.立飲みビールボーイ 渋谷パルコ店

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ B1F

ローディッドフライ ピリ辛山椒肉味噌 880円 1,480円





9.クラフトビアマーケット 田町店

東京都港区芝5-16-14 大伸ビル 1F

ローディッドフライ ～プルコギポーク チリマヨソース～ 1,080円 1,880円





10.クラフトビアマーケット 吉祥寺ペニーレーン店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-2 開発公社第2ビル 1F

背徳のNEO餃子ローディッドフライ 1,080円 1,880円





11.クラフトビアマーケット TOKYOTORCH店

東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 1F

ローディッドフライ ～毛沢東照り焼きチキン～ 1,080円 1,880円





12.クラフトビアマーケット 東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル 2F

オニオンフライサワークリームチリローディッドフライ 1,080円





13.クラフトビアマーケット 仙台駅前店

宮城県仙台市青葉区中央3-7-25 ダイワロイネットホテル仙台西口 1F

麻辣チリソースとパクチーのアジアンローデイッドフライ 900円 1,400円





14.クラフトビアマーケット ルクア大阪店

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 B2F

ローディッドフライ 1,190円 1,890円





15.クラフトビアマーケット ホワイティうめだ店

大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街4-2 ホワイティうめだ NOMOKA B1F

ローディッドフライ 1,190円 1,890円





16.クラフトビアマーケット 京都ポルタ店

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ

ローディッドフライ ～自家製牛すじBBQソースver.～ 980円 1,880円





【サニーダイナー】 https://www.sunnydiner.com/

17.サニーダイナー 本店

東京都足立区千住3-45





18.サニーダイナー ルミネ店

東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店 8F

(共通)ローディッドタコスポテト 1,408円









■米国ポテト協会 http://www.potatous-jp.com/

米国ポテト協会は、全米2,000以上のポテト生産者を代表する団体で、米国産フライドポテトやポテトフレークの普及活動を行っています。