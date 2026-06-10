高齢化が進むなか、介護予防や生活機能の維持には、外出や運動の機会を継続することが重要とされています。一方で、従来のデイサービスの印象から通所に前向きになれない高齢者も少なくありません。

リハビリ特化型通所介護フランチャイズ「ソレイルミナーレ」を展開する株式会社HLC(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：渡邉 勲)は、カフェのようなおしゃれな空間づくりを通じて、高齢者が前向きに通える環境づくりに取り組んでいます。現在、ソレイルミナーレ・リハてらすあわせて全国27店舗を展開しており、2026年も新規開設を予定しています。





事業所内風景(1)





■高齢者が前向きに通える環境とは

厚生労働省や各自治体の資料では、介護予防や生活機能の維持には、外出して体を動かす機会を持ち続けることが重要とされています。一方で、通所介護の現場では、本人の気持ちや集団になじめるかといった不安から、通所に前向きになりにくいケースもあります。

その背景には、長く自立して過ごしてきた方の気持ちや、退職後に地域との関わりが変化することなど、さまざまな要因があるとされています。高齢者が前向きに通えるきっかけをどうつくるかは、地域の介護予防における共通のテーマといえます。









■足を運びたくなる空間づくり

ソレイルミナーレは、木目調の内装やカフェのようなおしゃれな雰囲気づくりにこだわった空間設計を特長としています。カフェのように落ち着いて過ごせる環境とすることで、利用者が前向きに過ごせる雰囲気づくりを目指しています。

各店舗は、コンビニ跡地・不動産会社跡地・クリニック跡地など多様な物件を活用しながら、それぞれの立地に合わせた居心地のよい空間づくりを進めています。





事業所内風景(2)





■半日型・個別入浴など、通いやすさへの配慮

ソレイルミナーレは、午前・午後それぞれ約3時間半の半日型サービスを基本としています。長時間の通所に負担を感じる方や、日中の時間を有効に使いたい方にも利用しやすい設計です。

あわせて、機能訓練指導員等による個別リハビリや、椅子に座ったまま入浴できる設備の導入など、利用者一人ひとりの状態に合わせたサービス提供に取り組んでいます。運動・リハビリに重点を置いたプログラムにより、生活機能の維持・向上を支援します。









■27店舗での展開と地域での役割

当社は、ソレイルミナーレ・リハてらすあわせて全国27店舗を展開しています。2026年も新規開設を予定しており、今後も足を運びたくなる空間づくりを通じ、住み慣れた地域での自立した生活を支える通所介護の選択肢として、展開を進めてまいります。

当社は、リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」「リハてらす」のフランチャイズ本部として、加盟店支援やコンサルティングを通じ、地域に根ざした介護サービスの提供を支援してまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社HLC

代表取締役： 渡邉 勲

本社所在地： 〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町1-5 第一東商ビル5F

URL ： https://s-hlc.co.jp/





＜事業内容＞

リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」「リハてらす」フランチャイズ本部／フランチャイズ加盟店支援事業／コンサルティング事業(ソレイルミナーレ18店舗・リハてらす9店舗 計27店舗を展開／2026年6月現在)









※店舗数は2026年6月現在のものです。新規開設の予定は変更となる場合があります。