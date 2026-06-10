株式会社てりとりー(本社：大阪府大阪市、代表取締役：福本 浩幸)は、2026年6月11日(木)、東京・丸の内の東京ビルTOKIA地下1階に『沖縄酒場ハイサイ 丸の内店』をグランドオープンいたします。





「都会で味わう、島時間。」をコンセプトに、沖縄の食文化を軸としながら、活気ある接客を通して、現地の楽しさや温かさの空気感を体感できる“沖縄体験”を提供。日本有数のビジネス街である丸の内から、沖縄文化の魅力を発信し、多くのお客様に沖縄をもっと身近に感じていただける場を目指します。





店舗外観





■沖縄文化の発信拠点として、東京・丸の内に出店

株式会社てりとりーは、大阪での創業以来、沖縄の食や文化の魅力を全国へ届けることを目指し、沖縄・東京・大阪で店舗展開を進めてまいりました。

今回オープンする『沖縄酒場ハイサイ 丸の内店』は、当社にとって15店舗目となる節目の出店です。

出店地に選んだのは、日本有数のビジネス街であり、全国各地から多くの人々が集まる丸の内。ビジネスや観光、交流の拠点であるこの街から、沖縄の食文化や楽しさ、人の温かさなど、沖縄ならではの魅力を発信していきたいと考えています。

丸の内店は、単に沖縄料理を提供する店舗ではなく、沖縄を身近に感じられる“最短で行ける沖縄”として、日常の中で気軽に沖縄に触れられる場所を目指します。

仕事帰りの一杯や友人との食事、会社宴会など、様々なシーンの中で沖縄の魅力に触れていただき、沖縄と人をつなぐ新たな接点となる店舗づくりを進めてまいります。





テーブル席(1)





テーブル席(2)





■都会で味わう、島時間。丸の内店が提供する“沖縄体験”

『沖縄酒場ハイサイ 丸の内店』が目指すのは、沖縄の魅力を五感で楽しめる空間です。

店内では沖縄音楽が流れ、スタッフの活気ある掛け声が空間を彩ります。料理やお酒を楽しむだけでなく、店舗空間や人との触れ合いを通じて、まるで沖縄を訪れたかのような時間を過ごしていただけます。

東京駅から徒歩圏内というアクセスの良さも魅力のひとつ。

忙しい毎日の中で、ふと肩の力を抜き、島時間を楽しめる“最短で行ける沖縄”として、皆さまをお迎えします。









■定番の沖縄料理から創作メニュー、各種泡盛まで。沖縄の食文化を楽しめる豊富なラインナップを展開

『沖縄酒場ハイサイ 丸の内店』では、現地の生産者様との繋がりを大切にしており、沖縄から直接取り寄せたこだわりの厳選食材を使用し、沖縄を代表する定番料理から創作メニューまで、幅広いラインナップをご用意しています。

沖縄料理の代名詞と言えるゴーヤチャンプルーや箸で切れるほどトロトロに仕上げた自家製ラフテー、南城市ティ・エム・センター直送の海ぶどう、宮古島トリコファームから直送した島らっきょうの塩漬け、沖縄を代表する麺料理のソーキそばなど、沖縄の食文化を語るうえで欠かせない定番料理はもちろん、沖縄食材を活かしたオリジナルメニューも取り揃えています。

ドリンクには、沖縄を代表するオリオンビールをはじめ、島唄、残波、菊之露など各種泡盛を取り揃え。料理とのペアリングを楽しみながら、沖縄ならではの味わいを堪能していただけます。

また、丸の内店では、沖縄で古くから薬膳酒として親しまれている「ハブ酒」をご用意しております。

各テーブルには、ベルを鳴らすとハブ酒のショットをご注文いただける「ハブベル」を設置。沖縄旅行で味わうような非日常感や賑わいを演出し、盛り上がれるハイサイならではのコンテンツとしてお楽しみいただけます。

沖縄料理に馴染みのある方はもちろん、初めて沖縄料理を味わう方にも気軽に楽しんでいただけるよう、定番から創作メニューまで幅広く展開。丸の内にいながら、沖縄の豊かな食文化を身近に感じられる食体験を提供します。





ハブ酒





ゴーヤチャンプルー





サーターアイス





ソーキそば





自家製とろとろラフテー





特製イカスミ焼きそば





各種泡盛





■店舗ページはこちら

公式ホームページ： https://okinawasakaba-haisai-marunouchi.com/

食べログ ： https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13322834/

Instagram ： https://www.instagram.com/okinawasakaba_haisai





Instagramアカウントにつきましては、上記URL、または二次元コードよりご覧になれます。

当店の魅力的なメニューや素材に関して情報を発信しております。今後も引き続き店舗の最新情報を発信いたします。





Instagramアカウント





■店舗情報





ブランドロゴ





店舗名 ：沖縄酒場ハイサイ 丸の内店

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA B1F

電話番号：03-6665-9675

席数 ：48席(個室あり)

営業時間：【平日】11:00～15:00(L.O.14:30)／17:00～23:00(L.O.22:00)

【土日祝】11:00～23:00(L.O.22:00)

定休日 ：施設の休みに準ずる









■会社概要

企業名 ： 株式会社てりとりー

代表者 ： 代表取締役 福本 浩幸

所在地 ： 大阪府大阪市北区中崎西1-4-22 梅田東ビル301号

公式サイト： https://territory.okinawa.jp/