株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、徳島県美波町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「うみがめと共に生きる町プロジェクト」プロジェクトの寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=4yv6DEGE8nM

美波町は昭和２５年に世界で初めて本格的なウミガメの調査研究に取り組んだ町です。地元の中学生と教師によりスタートした調査研究は後に注目を集め、昭和４２年には日本で初めてとなるウミガメとその産卵地が国の天然記念物の指定を受けることとなりました。 昭和63年には日本で初となる海亀国際会議を開催、平成７年にはウミガメ保護条例を制定し、現在までウミガメとその産卵地の保護に取り組み、ウミガメ保護の聖地となっております。 そのうみがめの上陸数が令和5年（2023年）に初めて“0”頭を記録し、大きな衝撃が走りました。ウミガメ保護の聖地として、世界に発信するうみがめ博物館カレッタの全面改修をはじめ、うみがめの産卵地、地域住民の生活拠点である八幡神社、大浜海岸でウミガメ保護活動を通じ、人とウミガメとの共存エリアとして環境保全活動に取り組みます。

徳島県美波町では企業版ふるさと納税を活用した地域課題の解決に取り組んでいます！

https://kifuru.jp/projects/1028/

徳島県美波町は、深刻な過疎化対策として、サテライトオフィスの誘致や日本初のデュアルスクール制度など、先駆的な地域振興策を推進してきました。これらの取り組みが実を結び、若者移住者の増加や新規開業が相次ぐなど、町に新たな「にぎわい」が生まれています。その姿は映画のモデルにもなり、全国から注目を集める地域振興モデルとなりました。 この流れをさらに広げるため、町は新たに「“にぎやかそ” にぎやかな過疎の町 美波町」というキャッチフレーズを策定。高齢化率45%超という厳しい現実に向き合いながらも、人口減少下で内外から人が集う「にぎやかな町」を、関係者一丸となって目指すことを宣言しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/36387/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form