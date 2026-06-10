日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）が運営する公式YouTubeチャンネル「日本アニメーション・シアター」では、新たに『南国少年パプワくん』（1992年放送）の配信を2026年6月10日（水）より開始いたします。 『南国少年パプワくん』は、柴田亜美さんによる同名コミックを原作とするアニメーション作品です。 月刊「少年ガンガン」連載の南国ギャグ漫画のアニメ化作品で、現在でも多くのファンを魅了しています。

今後公開する作品についても、順次配信スケジュールを発表いたしますので、どうぞお楽しみに。懐かしのあの作品を、初めての方はもちろんのこと、以前ご覧いただいた方も、存分にご堪能ください！

【配信概要】

配信場所：YouTubeチャンネル「日本アニメーション・シアター」 https://www.youtube.com/@NipponAnimation

配信スケジュール：『南国少年パプワくん』 2026年6月10日（水）より3話ずつ、毎週水曜日20時に配信

【作品紹介】

『南国少年パプワくん』

放送期間 ：1992/10/10～1993/10/02 話数 ：30分・全42話 ストーリー： 殺し屋組織・ガンマ団から、ナンバーワン構成員のシンタローが、謎を秘めた"秘石"を奪い逃亡した。シンタローはやがて孤島・パプワ島に辿り着き、謎の少年パプワと犬のチャッピーに遭遇する。シンタローは彼らの訳の分からない強さの前に屈服し、秘石も取り上げられて下働きの身分にされてしまう。おまけにこの島には、人の言葉を話す巨大カタツムリなど奇天烈な生物(ナマモノ)が住んでいた。パプワくんと生物たちに翻弄されるシンタロー、そこにガンマ団の個性豊かな刺客たちがやって来る！ 月刊「少年ガンガン」連載の南国ギャグ漫画のアニメ化作品。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「©柴田亜美 / スクウェアエニックス・日本アニメーション」