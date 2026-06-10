少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

【広島vs岡山】因縁の隣県バトル

中国地方の覇権を争う広島と岡山が激突！因縁の地・岡山への殴り込みインタビューでは「中心は岡山！」と主張する岡山県民が続出？スタジオでは、コットン西村（広島出身）とゲスト・ウエストランド井口（岡山出身）がプライドを懸けた“とある対決”で大暴れする！さらに、岡山県のお好み焼き事情も調査！すると、広島県民としては納得できないある事実が発覚！！絶対に負けられない戦いが、広島と岡山にはある！

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EE https://www.instagram.com/snack_cotton/# https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名：スナックコットン 放送日時：6月11日(木)深夜0時15分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）／ ウエストランド井口浩之