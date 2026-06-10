一般社団法人ビジネスAI推進機構（以下「BAAO」）は、かわさきFM（79.1MHz）にて放送中のラジオ番組『#AIにラジオやらせてみた』が2026年6月10日（水）の第12回放送をもって最終回を迎えることをお知らせいたします。あわせて、同日に第三弾となる電子書籍を発売いたします。

番組情報 番組名: 『#AIにラジオやらせてみた』第12回・最終回 放送日時: 2026年6月10日（水） 22:30～ 放送局: かわさきFM (79.1 MHz) 視聴方法: スマホアプリ「エフエムプラプラ」でも視聴可能 https://fmplapla.com/kawasakifm 出演者: 未来（Mirai）、太郎（Taro）、ヤマリキ、山本力弥 プロデューサー: エダコDX 提供: 一般社団法人ビジネスAI推進機構（BAAO） ハッシュタグ: #AIにラジオやらせてみた 最終回の概要 最終回では、番組内で育成されたAIアバター「ヤマリキ」と、その元となったBAAO代表理事・山本力弥本人が共演。全11回の放送を振り返りながら、AIと人間の協働のあり方について総括いたします。

書籍情報 タイトル: AI対話録 ―プロンプトの向こう側― 発売日: 2026年6月10日（水） 価格: 480円（税込） 形式: 電子書籍 内容: AIがAIについて語る形式の書籍（BAAO第三弾） 購入先（Amazon）: https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3Z1FJJ7 関連リンク BAAO公式サイト: https://www.baao.or.jp/ BAAO 実戦AI道場: https://dojo.baao.or.jp/