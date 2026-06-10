韓国コスメや食品の輸入・販売を手掛ける株式会社ON-TAMA（本社：東京都新宿区、代表：李 恩珠）は、韓国の大手スーパー「emart（イーマート）」のプライベートブランドである「No Brand（ノーブランド）」の正規輸入代理店として、新商品の「カフェチップ」を2026年6月10日（水）より順次、全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアにて展開をいたします。

既に日本に上陸し人気を集めている紫さつまいもポテトチップスやゴルゴンゾーラチーズソフトコーンなどに加えてあらたにNo Brandのスナックとしてラインアップに加わる新商品です。

No Brand（ノーブランド）とは？

韓国の新世界グループが運営する大型スーパーマーケット「emart（イーマート）」のプライベートブランド「No Brand（ノーブランド）」 は 「ブランドではない、消費者だ」というコンセプトのもと、食品や飲料などの他、日用品・家電に至るまで幅広く展開され、リーズナブルな価格と豊富な品ぞろえで人気のブランドです。

中でも同ブランドのお菓子は、emartのスーパーやコンビニで展開されているほか、No Brand商品を中心に展開している専用ストアもあり地元の方だけでなく海外からの観光客もお土産に買い求めることでも有名です。

また近年では東南アジアを中心に欧米にも店舗が広がっており、「No Brand（ノーブランド）」ブランドの知名度もアップしています。

商品概要

No Brand（ノーブランド）カフェチップ 399円（税込）

まるで"飲むカフェラテ"をそのままスナックに。

No Brandの新商品「カフェチップ」は、サクサクと軽やかな食感とともに、本格的なコーヒーのほろ苦さとキャラメルヘーゼルナッツの甘みを楽しめる、新感覚のカフェスナックです。

見た目もカップに注がれたカフェラテのようなマーブル模様で視覚からもカフェ気分を演出。 タピオカ粉とサツマイモを使用し、クッキーのような軽やかな食感に仕上げました。 本物のコーヒーパウダーを使用することで、ほんのりとしたほろ苦さを実現、そこにキャラメルヘーゼルナッツのコクのある甘みが重なり、 まるでカフェデザートのような味わいを再現しています。

そのままおやつとして、コーヒーと合わせることでより一層風味が引き立ち、贅沢なカフェタイムに。 さらに、バニラアイスクリームのトッピングとしてもおすすめです。

日常のひとときを手軽に"カフェ時間"へと変える新しいスナックです。

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社ON-TAMA

ontama.press@on-tama.com

【会社概要】

社名：株式会社ON-TAMA

本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保2-7-1大久保フジビル7F

代表取締役：李 恩珠

事業内容： 食品（飲料・菓子・お茶類）および 雑貨・化粧品の輸入/卸販売業

設立： 2017年7月

HP：http://www.on-tama.com/