朝晩と日中の寒暖差、紫外線量の増加、雨による湿度変化、さらにエアコンによる乾燥など、“ひとつの悩みでは済まない季節”が、今年も始まりました。 株式会社フレージュは、『薬用 ダブル美白ホワイトクリーム 白輝（はっき）』について、最大75％OFFとなる「美白強化応援セール」を2026年5月18日より公式オンラインショップにて実施します。 “スキンケアで肌のコンディションを整え、うるっと透ける大人のツヤ肌へ仕上げる”という発想で、今の肌トレンドに応えるアイテムとして提案します。

肌トレンドは「隠す」からツヤや透明感を「仕込む」へ

これからの季節は朝晩と日中の寒暖差、紫外線量の増加、雨による湿度変化、さらにエアコンによる乾燥などで、シミやそばかす、肌荒れ、ニキビなどの“見た目の悩み”と“コンディションのゆらぎ”が同時に起こる状態に。 そのため、スキンケア製品には「守る・整える・仕込む」を同時に叶える機能が求められています。一方で、近年のベースメイクは、厚く隠すものから「素肌感を残しながら美しく魅せる」方向へとシフトしています。

スキンケアとベースメイクの“あいだ”を埋める存在

“塗った瞬間の肌補正”と“継続ケア”の二層設計

メーキャップ効果により、ひと塗りで肌に自然な明るさと透明感を演出します。 同時に、有効成分によりメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐという薬用美白設計。「今の肌印象補正」と「未来の肌の美白(*1)ケア」に同時にアプローチします。

“ファンデーション未満・スキンケア以上”の軽やかな使用感

ホイップクリームのような軽いテクスチャーで、肌への負担を抑えながら自然な仕上がりを実現します。テカらず、カバー力もしっかり！ 化粧下地やファンデーション代わりとしても使用できます。 厚塗りではなく、あくまで自然なトーン補正のため、「ひと塗りでうるっとしたツヤや透明感が出る」と、近年のベースメイクトレンドに寄せた仕上がりが好評です。

日中ケアという新しい使い方提案

美白(*1)・肌荒れ予防をしながら、そのまま外出できる“日中使用前提”の処方設計。 スキンケアとメイクの工程を分断しない点が、時短美容のニーズにもマッチします。

重なる肌のお悩みにまとめて対応！

シミ・そばかすに加え、日焼け後のほてり、あせも、ニキビ、肌荒れなど、「何を塗ればいいか迷う季節」にこれ1本で対応できる設計です。

キャンペーン：最大75％OFF「美白強化応援セール」

本キャンペーンは2026年5月18日から実施され、公式オンラインショップにて最大75％OFFのセールを行っています。 フレージュは、季節によって変化する肌悩みに寄り添った商品提案を強化し、ECを通じて購入機会の最大化を図ります。 *1 メラニンの生成をおさえ、シミ・そばかすを防ぐ *2 メーキャップ効果による

商品概要

商品名：薬用 ダブル美白ホワイトクリーム 白輝（はっき） 内容量：30g 販売場所：公式オンラインショップ 商品URL：https://fraijeu.com/hakki_cream.html 販売期間：2026年5月18日～（美白強化応援セール）※なくなり次第終了

会社概要

株式会社フレージュ 代表者：相良 真代 所在地：東京都千代田区内神田2-5-1 設立：2007年2月15日 事業内容：健康食品・化粧品の企画・販売 URL：https://fraijeu.com/

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社フレージュ お客様係 TEL：0120-328-328（8:00～21:00／年中無休） お問い合わせフォーム：f.press@fraijeu.com ※上記フリーダイヤルへの営業・勧誘などのご連絡はお控えいただきますようお願いします。