うなしゃぶの通販を行う株式会社座右(所在地：兵庫県姫路市、代表取締役：杉本 将志)が運営する「滋味六感 蓮こん」は、国産食材と新鮮さが特徴の「うなすき」を父の日やお中元に向けて6月から販促強化を実施します。





父の日告知





「国産鰻の至福うなすき」詳細：

国産鰻の至福うなすきセット(2～3人前/3～4人前)＜冷凍・冷蔵＞

うなしゃぶお取り寄せ通販 滋味六感 蓮こん

( https://www.unashabu.jp/view/item/000000000014?category_page_id=unasuki )









■お中元・父の日への需要

父の日やお中元は、日頃の感謝を形にして伝える機会として定着しており、感謝の気持ちを伝える贈答品への需要が高まる時期となっています。近年は「特別感のある食体験」や「地域性のある商品」を求める消費者も増加しており、当店への問い合わせ件数も増加傾向にあります。特に、品質にこだわった食品や季節感のある商品への問い合わせが増加しており、ギフト需要の拡大が見込まれます。

お客様からの「贈り物として利用したい」という声に応えるため、販促物の作成やギフト提案を強化いたしました。









■商品の特徴

●お取り寄せでも鮮度が命──活け鰻だからこそ生まれる、気品ある“ふわり”とした食感。

うなすきの魅力を最大限に引き出すために、私たちが最も大切にしているのが“鮮度”です。

調理の朝に活け鰻を締め、そのまますぐに加工へ。

このわずかな時間の差が、鰻本来の弾力、脂の甘み、そして上質な香りを逃さず閉じ込めます。

手間を惜しまないこの工程こそ、うなすきの味わいを支える確かな土台です。

お取り寄せでありながら、まるで目の前で活け鰻を調理したかのような、格別の味わいと余韻をお楽しみいただけます。





●高級感のあるギフト箱

贈り物として適した高級感のある商品をご用意しております。さらに無料オプションでのしやメッセージカード、風呂敷(イベントシーズン限定)をつけることが可能です。





うなすき





うなしゃぶ





鱧しゃぶ





内容物













●鍋とコンロの用意だけで、本格日本料理店の美味しさ

野菜や出汁、〆の麺までセットになっているため、追加の買い出しや調理の手間が少なく、お母さんも席を立つことなく家族団らんの時間をゆっくり過ごせます。





イベント特典





■商品概要

商品名 ： 国産鰻の至福うなすきセット

価格 ： 21,600円(税込)

内容 ： うなすきセット、割り下 180ml×3、蓮根麺 80g×2

サイズ ： 約 縦25cm×横34cm×高さ10cm(80サイズ)

発売日 ： 2026年5月1日(金)

URL ： https://www.unashabu.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社座右

代表者 ： 代表取締役 杉本 将志

所在地 ： 兵庫県姫路市下手野4丁目13-55

設立 ： 2000年05月

事業内容： 飲食事業等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://zayu.co.jp/outline









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

滋味六感 蓮こん お客様相談窓口

TEL ： 06-4869-3755

MAIL： renkon@zayu.co.jp