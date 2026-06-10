株式会社FREEBE(本社：大阪府大阪市、代表取締役：大津 孝行)は、韓国発プロフェッショナルスキンケアブランド「TUPS(トゥップス)」の導入サロンを対象とした専用発注プラットフォームを2026年6月1日に公開いたしました。





TUPS(トゥップス)商品





本プラットフォームは、TUPS導入サロンのみが利用できる会員制システムとして構築されており、商品発注から注文履歴の確認までをオンライン上で完結できます。これにより、導入サロンの利便性向上と円滑な商品供給体制の実現を目指します。





また、TUPSでは全国のパートナーサロンとの連携強化を進めており、本プラットフォームの公開を通じて、より安心してブランドを導入・運用いただける環境づくりを推進してまいります。









■開発の背景

TUPSは、韓国国内331店舗、海外1,000店舗以上、合計1,331店舗以上の導入実績を持つプロフェッショナルスキンケアブランドです。

日本国内においても、エステサロン向けBtoB事業を展開し、「韓国エステの肌マネジメント」をコンセプトに、サロンの差別化や新たな収益機会の創出を支援しています。

一方で、導入サロンの増加に伴い、





・必要な時にすぐ発注したい

・過去の注文履歴を確認したい

・営業時間に関係なく仕入れを行いたい





といった声が寄せられていました。

そこで今回、導入サロンがよりスムーズに商品を仕入れられる環境を整備するため、専用発注プラットフォームを開発いたしました。









■導入サロン専用発注プラットフォームの特徴

1. 導入サロン限定の会員制システム

認証された導入サロンのみが利用できる専用環境を提供することで、安心して商品発注を行うことができます。





2. 24時間365日いつでも発注可能

サロン営業時間や担当者の対応時間に左右されることなく、必要なタイミングで商品発注が可能です。





3. 注文履歴の確認機能

過去の注文履歴を一覧で確認できるため、在庫管理や再発注業務の効率化をサポートします。









■TUPSが選ばれる理由

TUPSは単なる化粧品ブランドではなく、サロンの収益性向上と顧客満足度向上をサポートするプロフェッショナルブランドとして展開しています。

日本国内では、





・契約金不要

・最低発注ロットなし

・在庫リスクを抑えた導入が可能





という導入しやすい仕組みを採用することで、韓国で培われた肌マネジメントメソッドを活用し、サロンごとの強みづくりや差別化を支援しています。









■全国の導入サロンを募集

近年の美容市場では、価格競争だけではなく、「選ばれる理由づくり」が重要になっています。

TUPSは、韓国で培われたプロフェッショナルスキンケアメソッドと商品力を通じて、サロン独自の価値提供をサポートします。

今回公開した専用発注プラットフォームにより、導入後の商品仕入れや管理業務もよりスムーズになりました。

現在、全国のエステサロン・美容サロンを対象にパートナーサロンを募集しています。









■代表取締役コメント

株式会社FREEBE

代表取締役 大津 孝行





「TUPSは、商品を提供するだけではなく、サロン様と共に成長していくブランドでありたいと考えています。

今回公開した発注プラットフォームは、導入サロン様からいただいた声をもとに開発いたしました。

より使いやすく、より安心して商品をお取り扱いいただける環境を整えることで、サロン運営のサポート体制をさらに強化してまいります。

今後もTUPSを通じて、美容業界に新たな価値を提供してまいります。」









■TUPSについて

TUPSは韓国発のプロフェッショナルスキンケアブランドです。

韓国国内331店舗、海外1,000店舗以上で導入されており、肌表面だけではなく肌環境全体に着目した独自のスキンケアメソッドを展開しています。

日本国内では株式会社FREEBEが正規販売代理店として展開しています。





【TUPS公式サイト】

https://tupsjapan.com/





【TUPS Professional】

https://tupsjapan.com/tups-professional/









■会社概要

会社名 ： 株式会社FREEBE

代表者 ： 代表取締役 大津 孝行

所在地 ： 大阪府大阪市西区京町堀1丁目17-9 アスキュービル3階

事業内容： ブランディング事業、Web制作事業、化粧品・美容商材の輸入販売事業

URL ： https://freebe.jp/





全世界1300以上のサロンで使用されている(写真はドバイ)