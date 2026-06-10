株式会社オレンジページ（東京都港区）が刊行する生活情報誌『オレンジページ』（月2回刊行）は、6月17日で創刊41周年を迎えます。特別企画として、人気の高品質スーパーマーケット「紀ノ国屋」とコラボした「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ」が、同日発売『オレンジページ』増刊の特別付録に登場します。まちが広くて収納しやすいボックス型で、柄は〈ボーダー〉と〈ドット〉の2種類。数量限定、特別定価1,430円（税込）で、ただいま全国の書店、一部のネット書店で予約受付中です。

2026年6月17日（水）発売『オレンジページ』増刊付録 「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ」

〈ボーダー〉 7月2日号増刊付録 〈ドット〉 7月3日号増刊付録（セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定） ※写真は使用イメージです。ポーチ以外の商品は含まれません。

今回の保冷ポーチは、ボックス型ならではの使い勝手のよさが魅力！

2025年にも紀ノ国屋とコラボし大好評だった保冷ポーチ付録。今回のポイントは「ボックス型」。ランチタイムなら、お弁当箱と500mlのペットボトル、フルーツやお菓子までいっしょに入ります。また、ちょっとしたお買い物にもおすすめ。精肉やお総菜など傾きがちなパックも平らな状態で運べます。さらに、簡易クーラーボックスやメイクボックス使いも可能。様々なシーンで大活躍します。

■使用イメージ

デザインは〈ボーダー〉と〈ドット〉の2種類♪

カジュアルに使える〈ボーダー〉は、夏らしいブルー×ネイビーのカラーに、黄色いロゴが目をひきます。〈ドット〉は、ライトグレー×ピンクの落ち着いたカラーで、大人キュートな印象。どちらも洗練されたデザインで、2種類揃えてシーンごとに使い分けるのもおすすめです。

■「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ」仕様

高さ13.5（持ち手部分除く）×幅23×まち13cm 底面が広く、たっぷり入るボックス型。しっかりした太めの持ち手つきで持ち運びも便利。保冷剤が入る内ポケットつき。しなやかな素材でかさばらず、使わないときはたたんでしまえます。

■「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ」付録つき雑誌情報

2026年6月17日（水）発売 『オレンジページ』 7月2日号増刊／7月3日号増刊 【内容】 創刊41周年・特別企画が目白押し！ &TEAMが韓国ごはんにトライ！／家族のうまい！があればいい バズらなくても、愛しのレシピ。／編集担当の「いっぺん作ってみてください！」／ウー・ウェンさんの水餃子教室／柚木麻子×本田明子 家庭料理今昔対談withカツ代レシピ／2026年下半期 水晶玉子の開運カレンダー 他 ※6月17日（水）発売の『オレンジページ』は、特別付録つきの7月2日号増刊、7月3日号増刊（ともに特別定価1,430円）と、付録なしの通常版7月2日号（定価640円）の3パターンで販売します。ご購入の際はお間違いのないよう、ご注意ください。 ※定期購読のかたには、付録なしの通常版が届きます。

■販売情報

（注）スーパーマーケット「紀ノ国屋」店舗でのお取り扱いはございません。

〈ボーダー〉『オレンジページ』7月2日号増刊 https://www.orangepage.net/books/2063 全国の書店や一部のネット書店 〈ドット〉『オレンジページ』7月3日号増刊 https://www.orangepage.net/books/2064 セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定 ※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。品切れの際はご容赦ください。 ※一部地域では発売日が異なる場合があります。 ※ご予約の際はセブンネットショッピングをご利用ください。 ※コンビニエンスストア店舗でのお取り扱いについては、店舗へのお問い合わせはお控えください。

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞ 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F 株式会社オレンジページ 総務企画部 広報担当：遠藤 press@orangepage.co.jp

https://newscast.jp/attachments/aquH7OKhn0RvFOVXTeBp.pdf