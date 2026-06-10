岐阜県岐阜市で企業向け宅配弁当・幼稚園弁当の製造配送を行う株式会社ニシキフード(代表取締役：岩田 国大、本社：岐阜県岐阜市東鶉1丁目101番地)では、540円～620円で提供する日替わり宅配弁当の売上が大きく伸長しています。

背景には、物価高騰によるランチ代負担増や、健康志向の高まりがあるとみられています。





宅配弁当製造風景





【ランチ代高騰で“500円台弁当”需要が拡大】

総務省の消費者物価指数によると、外食価格は上昇傾向が続いており、家計における食費負担は増加しています。こうした物価高を背景に当社では若手社員の昼食負担軽減を目的とした福利厚生ニーズが高まっています。

また、農林水産省の「食育に関する意識調査」では、栄養バランスの取れた食事への関心が高い傾向も示されており、価格だけでなく健康面にも配慮した昼食需要が広がっています。当社では、手頃な価格帯と栄養バランスを両立した日替わり弁当への注文が、岐阜・愛知エリアを中心に増加しています。









【若手社員から支持、“冷めても美味しいご飯”がリピート要因に】

当社では、岐阜県・愛知県を中心に企業向け宅配弁当を展開。配送エリアは岐阜市、各務原市、関市、瑞穂市、羽島郡、山県市、北方町、本巣市、愛知県一宮市、江南市、扶桑町、犬山市、小牧市、大口町など広域に及びます。

2026年4月時点で注文数が増加し、日替わり弁当売上は1月比108％増を記録。特に若手社員から満足いただいていると好評です。

利用者からは、

「コンビニより安く、野菜も摂れる」

「ハツシモのご飯が冷めてもおいしい」

「毎日メニューが変わるので飽きにくい」

といった声が寄せられています。









【540円～620円の日替わり宅配弁当を企業へ毎日配送】

ニシキフードの日替わり弁当は、企業向けに毎日異なる献立を提供する宅配サービスです。価格帯は540円～620円で、物価高の中でも継続利用しやすい価格設定となっています。

使用するご飯には、岐阜県産米「ハツシモ」を採用しており、粒感がしっかりしていて、冷めても美味しいことが特徴です。こういった宅配弁当、弁当業界自体がもともと冷めていても美味しく食べられるように設計されており、お客様が食べるタイミングに合わせて美味しさを保てるように作られています。当社の弁当もそうした業界の流れに沿って、初霜などを活用してさらにその特性を引き立てています。こうした冷めても美味しい弁当への需要が全国的にも高まっており、特に若手社員からも支持を受けています。

また、肉・魚・野菜を組み合わせた栄養バランスを意識した献立構成に加え、配達対応エリアの広さも特徴です。

企業の休憩時間に合わせて配送を行うため、昼休憩時の買い出し負担軽減や、従業員満足度向上の一環として導入する企業も増えています。





宅配弁当





【今後の展開】

近年は、社員食堂を持たない中小企業を中心に、宅配弁当を福利厚生の一環として導入する動きが広がっています。民間調査では、中食・法人向け弁当市場は今後も年平均3～5％程度で成長すると予測されています。ニシキフードでは今後、より多くの企業へサービスを届けるため、岐阜・愛知エリアでの営業活動を強化。働く人の健康維持と昼食環境改善を支える地域密着型サービスとして、配送体制や献立開発の拡充を進めていく方針です。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ニシキフード

代表者 ： 岩田 国大

所在地 ： 岐阜県岐阜市東鶉1丁目101番地

事業内容： 各種弁当料理仕出し

URL ： https://nishiki-food.com/