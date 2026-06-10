本法人であるテサテープ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 隆史)は、輸送固定・結束用フィラメントテープ tesa(R) 53316を2026年7月1日より販売開始いたします。





高い保持力を活かした金属コイル端部の仮固定用途









■開発背景

製造現場や出荷工程では、輸送時の振動や荷重変化に耐える確実な固定性能が求められる一方、製品納入後や組立工程では、固定用テープを容易に除去できることも重要です。特に、テープ除去後の糊残りは、外観品質への影響や清掃作業の発生につながるため、作業効率や品質管理の観点から課題として認識されています。

また、多様な被着体への適応性や作業性の良さも求められており、固定性能だけでなく、工程全体の効率化に貢献できるテープへのニーズが広がっています。

tesa(R) 53316は、このような現場課題に着目し、高い保持力と優れた作業性、さらに糊残りしにくいクリーンリムーバル性能を兼ね備えたフィラメントテープとして開発されました。輸送固定、仮固定、結束用途において、品質維持と生産性向上の両立をサポートします。









■tesa(R) 53316の特長

・高い保持力で輸送中のズレや荷崩れを抑制

ガラス繊維で補強したPETフィルム基材を採用。高い引張強度により、輸送時の振動や荷重変化に対し安定した固定性能を保持し、ズレや荷崩れを抑制します。





・優れた初期接着力で作業性と工程効率の向上に貢献

貼り付け直後から安定した接着力を発揮し、梱包工程や出荷作業をスムーズに行えます。





・クリーンリムーバル性能により除去作業の負荷を軽減

長期間貼付後でも被着体に粘着剤が残りにくく、テープ除去後の清掃作業を軽減します。製品外観を重視する用途にも適しています。





糊残りしにくいクリーンリムーバル性能









■主な用途例

・金属コイル端部(エンドタブ)の仮固定

・家電製品・OA機器の輸送固定

・家具部材の固定・輸送保護

・樹脂パイプや床材の結束

・中重量物の補強・封緘

・ガラス製品の輸送固定









■製品概要

・製品名 ： tesa(R) 53316

・基材 ： ガラス繊維補強PETフィルム

・粘着剤 ： 合成ゴム系

・厚み ： 160μm

・色 ： 透明

・粘着強さ： 7.2N/cm

・引張強さ： 490N/cm

・破断伸び： 5.7％





フィラメントテープ tesa(R) 53316









■tesaについて

tesaグループはドイツで1882年に創業して以来、接着ソリューションのリーディングカンパニーとして世界100か国以上に展開しています。「ものづくりの現場やユーザーの製品、人々の暮らしを向上させる接着ソリューションをつくりだす」をミッションとして掲げ、環境に配慮した製品づくりを行っています。取り扱い製品は7,000種類以上、毎年100件以上の新規開発を行い、ユーザーのビジネスに適した包括的なソリューションを提供しています。また、初心者でもDIYを楽しめる粘着テープを使ったアイテムを一般消費者向けにも展開しています。製品をお届けするだけではなく『くっつける技術』のプロとして、ユーザーが本当に必要とされていることを探求しベストなソリューションをご提案します。









■会社概要

社名 ： テサテープ株式会社

代表者： 代表取締役社長 田中 隆史

所在地： 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル8階

設立 ： 1964年11月18日

URL ： https://www.tesa.com/ja-jp