picoro（所在地：静岡県三島市、代表：影山 智一）は、2026年5月27日、美容室専用AI音声カウンセリングロールプレイトレーニングシステム「Rolemate（ロールメイト）」について、美容ディーラーの株式会社コスモ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚 弘幸）と代理店契約を締結しました。 Rolemateは、美容室スタッフが個性豊かなAI顧客とリアルタイムに音声で会話しながら、カウンセリングの質問力・提案力・言語化力を練習できる美容室専用のAIトレーニングシステムです。 今回の契約により、picoroは株式会社コスモと連携し、美容室におけるカウンセリング教育の仕組み化を支援してまいります。 株式会社コスモが持つ美容室とのネットワークやサロン支援の知見と、RolemateのAIロールプレイ機能を組み合わせることで、美容室スタッフの教育・成長を支援する新たな選択肢を提供していきます。

■契約締結の背景

美容室において、カウンセリングは再来率・単価・指名・満足度に関わる重要な接客プロセスです。 一方で、技術教育に比べてカウンセリング教育は体系化しづらく、現場では「先輩の感覚」「個人の経験」「トーク力」に頼りやすいという課題があります。 特に、次のような課題が多くの美容室で見られます。 ・カウンセリング教育が体系化できていない ・質問力・提案力が個人のスキルに依存している ・スタッフごとに教え方がバラバラになりやすい ・先輩や教育担当者が練習相手になる時間を確保しづらい ・カウンセリング力を客観的に評価しにくい Rolemateは、こうした美容室現場の課題を解決するために開発されたサービスです。 AIを“いつでも・何度でも練習相手になってくれるお客様役”にすることで、美容室のカウンセリング教育を「感覚」から「仕組み」へ変えることを目指しています。 株式会社コスモは、理美容業界に向けて美容商材の提供に加え、教育・店販・マネジメントなどサロン経営を支援する取り組みを展開しています。今回の代理店契約により、Rolemateは美容室のスタッフ教育・カウンセリング力向上を支援する新たな提案商材として、株式会社コスモを通じた美容室への案内を進めていきます。

■Rolemateとは

Rolemateは、美容室スタッフ向けのAIカウンセリングロープレシステムです。 AIが年齢・性格・悩み・背景を持つ“お客様役”になり、スタッフはスマートフォンやPCのブラウザから音声でリアルなカウンセリング練習を行えます。 ロールプレイ後には、AIが会話内容を分析し、評価・フィードバックを自動生成します。管理者はスタッフの練習状況や成長をダッシュボードで確認できるため、教育担当者がすべての練習に同席しなくても、スタッフの成長を把握しやすくなります。

■Rolemateの主な機能

1. 個性豊かなAI顧客と音声ロールプレイ

スタッフは、AI顧客とリアルタイムに音声で会話しながら、カウンセリング練習を行えます。AI顧客には、年齢・悩み・性格・背景などが設定されており、実際のサロンワークに近い会話練習が可能です。 スマートフォンやPCのブラウザから利用でき、専用アプリのインストールは不要です。

2. 40種類以上の相談シナリオを用意

Rolemateでは、実際の美容室で起こりやすい相談内容を想定したシナリオをまずは40種類以上用意しています。（AI顧客のシナリオは随時追加予定） 想定シナリオの例： ・クセ毛や広がりに悩むお客様 ・白髪や退色が気になるお客様 ・髪質改善に興味はあるが料金に不安があるお客様 ・似合う髪型が分からない新規のお客様 ・ダメージを気にしながらカラーを希望するお客様 年齢・悩み・性格の異なるAI顧客と練習することで、スタッフは幅広いお客様への対応力を磨くことができます。

3. 練習後に5軸でフィードバック

ロールプレイ終了後、AIがカウンセリング内容を分析し、5つの観点でフィードバックします。 評価項目の例： ・共感 ・ヒアリング ・提案力 ・安心感 ・支持・信頼 スタッフは、自分の会話の良かった点や改善点をすぐに確認できます。これにより、単なる練習で終わらず、次回の接客に活かせる具体的な気づきを得ることができます。

4. 管理者ダッシュボードでスタッフ教育を可視化

管理者は、スタッフごとの練習状況や評価結果をダッシュボードで確認できます。 これにより、教育担当者がすべての練習に同席しなくても、スタッフの成長状況を把握しやすくなります。 カウンセリング教育の属人化を防ぎ、店舗全体で接客力を高める仕組みづくりを支援します。

■利用イメージ

Rolemateは、1回あたり約4分から利用できる設計です。 1. スマホやPCのブラウザからログイン 2. 練習したいAI顧客シナリオを選択 3. AI顧客と音声でカウンセリングロールプレイ 4. 練習後に評価レポートを確認 5. 管理者がスタッフごとの練習状況を確認 営業時間のすき間時間や営業後など、スタッフが自分のタイミングで練習できるため、継続的なカウンセリング教育に取り組みやすい仕組みです。

■ローンチ前に体験した美容師の声

Rolemateをローンチ前に試用した美容師からは、以下のような声が寄せられています。 「めちゃくちゃ良いです！勉強になりますし、フィードバックももらえるので自信にもつながります」 「スタッフ教育にとても良く、実際のお客様を想定した練習ができるのが良いと思います」 「提案や安心感など、それぞれの項目別に具体的に出てくるので、どこがもう少しできたら良かったか分かりやすいです」 「実際のお客様のようにカウンセリングができて、どう答えるかを考えさせてくれるので勉強になります」 ※体験者の声は、実際にRolemateを試用した美容師の感想をもとに掲載しています。

■料金プラン

Rolemateは、月額制で提供します。 ・基本プラン：月額15,180円（税込）／管理者1名＋スタッフ3名まで利用可能 ・利用スタッフ追加：1名あたり月額4,378円（税込） ・初期費用：無料 ・契約期間：縛りなし ・支払い方法：クレジットカード 利用者10名の場合は、基本プラン15,180円（税込）＋追加6名分26,268円（税込）で、月額41,448円（税込）となります。

■7日間の無料トライアルについて

Rolemateでは、カウンセリング練習・評価レポート機能を試せる7日間の無料トライアルを提供しています。 ・クレジットカード登録不要 ・自動課金なし ・スマートフォンから利用可能 ・オーナー、スタイリスト、アシスタントでも利用可能 無料トライアルでは、実際に10人のAI顧客との音声ロールプレイを体験できます。

■開発者コメント

美容室では、技術教育には練習方法やチェック項目があります。一方で、カウンセリング教育はどうしても感覚や経験に頼りやすく、教える側にも学ぶ側にも負担がありました。 私自身、美容室を16年経営する中で、カウンセリングの重要性と教育の難しさを感じてきました。Rolemateは、現場で本当に使えるカウンセリング練習の仕組みを作りたいという思いから開発したサービスです。 AIが顧客役となり、いつでも練習でき、さらに客観的なフィードバックまで受けられる。この仕組みによって、美容室の教育が少しでも続けやすく、再現性のあるものになればと考えています。

■開発者プロフィール

【影山 智一】 静岡県三島市で美容室を16年経営。美容師・経営者として、スタッフ教育やカウンセリング品質の向上に取り組んできた経験をもとに、サロン現場のリアルな教育課題をAIの力で解決するため「Rolemate」を開発。

■今後の展開

Rolemateは、株式会社コスモとの代理店契約を皮切りに、美容室のカウンセリング教育を支援するAIトレーニングシステムとして、全国の美容室への導入を進めていきます。 また、今後は美容室のスタッフ教育やカウンセリング力向上を支援する美容ディーラー、販売パートナーとの連携も順次拡大していく予定です。 さらに、多店舗展開を行う大規模サロン向けには、各社の教育方針・接客基準・カウンセリングフローに合わせた、独自のAIカウンセリングロープレ環境の構築相談にも対応していく予定です。店舗間の教育品質の均一化や、ブランドに沿ったカウンセリング教育の仕組み化を支援することで、サロン全体の接客品質向上に貢献してまいります。 美容室向けの教育支援・DX提案に関心のある企業様からのお問い合わせも受け付けています。

■サービス概要

Rolemate

公式サイト：https://rolemate.app 内容：美容室専用AI音声カウンセリングロールプレイトレーニングシステム 対象：美容室オーナー、教育担当者、スタイリスト、アシスタント 提供形態：Webサービス 利用環境：スマートフォン、PCブラウザ

■Rolemateに関するお問い合わせ

Rolemate お問い合わせフォーム：https://rolemate.app/contact

◆事業者概要 屋号：picoro 代表者：影山 智一 所在地：静岡県三島市 事業内容：美容室経営、AIサービス開発、Webサービス企画・運営 サービスURL：https://rolemate.app お問い合わせフォーム：https://rolemate.app/contact ◆株式会社コスモについて 会社名：株式会社コスモ 本社所在地：福岡県福岡市南区長丘3-23-33 代表者：代表取締役社長 貝塚 弘幸 公式サイト：https://cosmo-beauty.jp/ 事業内容：美容器具・美容材料および関連材料販売、サロン向け教育プログラム・イベント企画、店舗物件案内・改装・設計・施工、サロン展開・宣伝広告の企画制作、マーケットリサーチおよび企画実行等