病院に来る前の不安を抱える人に、医療者の側から会いに行く。 医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院（埼玉県鴻巣市）は、地域住民が集う小規模コミュニティへ医療専門職が出向き、健康や暮らしについて対話する「出張講座」を継続的に実施しています。 2026年5月30日、行田市内の書道教室にて膝の健康をテーマとした勉強会を開催しました。当日は外来看護師と理学療法士が参加し、膝の痛みや身体の使い方、日常生活で気を付けたいポイントなどについて、参加者と対話を重ねながら学ぶ時間となりました。 本取り組みは、当院外来看護師の田中さんを中心に企画・運営している活動です。 本取り組みは、「病院に来てもらう医療」だけではなく、「医療者が地域へ出向く医療」の実践を目指し、当院の外来看護師を中心に継続している活動です。

「病院へ行くほどではない」の先にある課題

高齢化が進む中、健康寿命の延伸は地域社会全体の課題となっています。 一方で、地域には、 「病院へ行くほどではない気がする」 「誰に相談したらいいかわからない」 「このままで大丈夫なのだろうか」 といった不安を抱えながら過ごしている人も少なくありません。 こうのす共生病院では、そうした“病院に来る前の不安”に着目しています。 症状が重くなってから医療につながるのではなく、地域で暮らす人々と日頃から関わりを持ち、健康について気軽に話せる関係性を育むことも、地域医療の大切な役割の一つであると考えています。

市民公開講座でも、健康相談会でもない

本取り組みの特徴は、病院へ人を集めるのではなく、地域に既に存在するコミュニティへ医療者が足を運ぶ点にあります。 書道教室や地域サロンなど、日常の延長線上にある小さな集まりだからこそ、参加者は肩肘張らずに質問でき、医療者も一人ひとりの暮らしや価値観に触れながら対話することができます。 大規模な講演会では聞きづらいことも、少人数だからこそ自然と会話が生まれる。 当院では、そのような対話の積み重ねが、健康づくりや早期相談のきっかけになると考えています。

小さなコミュニティだからこそ生まれる対話

今回は9名の参加者と対話を重ねました。 講義形式で知識を伝えるだけではなく、参加者からの質問や日常生活で感じている不安に耳を傾けながら進行し、膝の痛みや姿勢、運動習慣などについて活発な対話が行われました。 理学療法士による実践的なアドバイスの時間も設けられ、参加者それぞれの生活背景に応じた身体の使い方について意見交換が行われました。 少人数だからこそ、一人ひとりの疑問や不安に向き合うことができる。そうした関わりが、健康について考えるきっかけづくりにつながっています。

人は病気の中ではなく、暮らしの中で生きている

病院では病気や症状に向き合います。 しかし、人々が実際に生活しているのは診察室の中ではなく、それぞれの地域や家庭、日常の暮らしの中です。 当院では、健康寿命を支えるためには治療だけでなく、地域の中で人と人がつながり、健康について自然に話せる環境づくりも重要だと考えています。 病気になってから出会うのではなく、普段の暮らしの中で出会う。 その積み重ねが、地域で安心して暮らし続けられる環境づくりにつながると考えています。

担当者コメント・外来看護師 田中さん

「私たちは、病院で患者さんを待つだけではなく、地域へ出向き、人と人としてつながることも地域医療の大切な役割だと考えています。 地域には、病院へ行くほどではないものの、不安を抱えながら過ごしている方が少なくありません。 小さなコミュニティでは、講演会では聞きづらいことも自然と質問が生まれ、その方の暮らしに合わせた対話ができます。 看護師として地域へ出向く中で感じるのは、人は病気の中で生きているのではなく、暮らしの中で生きているということです。 だからこそ、病気になってから出会うだけではなく、普段の暮らしの中でつながりを育むことにも意味があると考えています。 私たちが目指しているのは、病気を診ることだけではなく、地域で安心して暮らし続けられる環境づくりです。 これからも“おせっかい”とも言えるような関わりを大切にしながら、地域の皆さんと顔の見える関係を育てていきたいと思っています。」

継続的な地域活動として実施

本取り組みは単発のイベントではなく、地域コミュニティへ医療者が出向く活動として継続的に実施しています。 2026年4月には第1回出張講座を実施しており、今回が2回目の開催となりました。 第1回では地域住民を対象に膝の健康をテーマとした講座を開催し、今回もその取り組みを発展させる形で実施しました。

開催概要

https://www.atpress.ne.jp/news/4794464

日時：2026年5月30日 会場：行田市内書道教室 参加者数：9名 内容：看護師・理学療法士が連携し、医療と生活の両面から解説を行いました。（※医師監修のもと実施）膝の健康に関する勉強会理学療法士による実践的アドバイス質疑応答個別相談 ※本講座は健康や治療に関する一般的な情報提供を目的として実施したものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。具体的な診断や治療方針については医師の診察が必要です。

本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院 広報室 電話：048-541-1131 メール：info@kouaikai.jp 公式サイト：https://kouaikai.jp/ Social Goodプロジェクトページ(コミナスについて詳しくはこちらをご覧ください)：https://kouaikai.net/sgpj/ 見学をご希望の病院関係者様、取材をご希望のメディア関係者様は、広報室までお気軽にご連絡ください。