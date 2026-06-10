商業施設や小売業向けにSaaS型クラウドサービスおよびパッケージソフトウェアの企画・開発・販売を行う、株式会社リゾーム(本社：岡山県岡山市、代表取締役：中山 博光、以下、当社)が提供する「戦略会議NEXT デベロッパーマネジメントシステム V2.0」が、静鉄プロパティマネジメント株式会社(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：小坂 征広)に導入されたことをお知らせいたします。





戦略会議NEXT デベロッパーマネジメントシステム V2.0





静鉄プロパティマネジメント株式会社は、新静岡セノバにおける運営管理の推進を目的として、2009年4月に設立されました。

「安全・安心・快適のあくなき追求」を経営理念とし、「オンリーワンな経験を提供し、静岡で顧客支持率No.1の施設を運営する企業」を目指して、プロパティマネジメント事業を広く展開されています。





この度、分析システム見直しに際し、以前に戦略会議NEXTの前身となる旧システムをご活用されていた経緯から、当社分析システムの機能性と操作性をあらためて高くご評価いただきました。





商業施設の分析業務に特化したUI設計により必要な情報へスムーズにアクセスできる点に加え、社内会議向け資料を効率的に作成できることや、分析結果を帳票として出力し、データ分析を日常業務へ効果的に活用できる点をご支持いただき、この度、商業施設におけるショップの売上・賃料分析に特化したマネジメントパッケージの最新バージョンである「戦略会議NEXT デベロッパーマネジメントシステム V2.0」を導入いただきました。





株式会社リゾームは、今後もユーザー様のデータ活用・ショップ支援をサポートするため、戦略会議NEXTの機能充実、分析ソリューションの更なる深化を図ってまいります。









■静鉄プロパティマネジメント株式会社

https://www.shizutetsu-pm.co.jp/









■「戦略会議NEXT デベロッパーマネジメントシステム(DMS)」の製品情報

SC、ショップの売上・賃料分析に特化したマネジメントパッケージシステム

製品詳細はこちら → https://go.rhizome-e.com/next_dms_v2_20260527





＜導入メリット＞

・データの一元管理 ・資料作成業務の効率化 ・意思決定のスピードアップ





＜特長＞

POINT.01：自由度の高いデータ集計フォーム

POINT.02：アラーム表示機能

POINT.03：経年データをまとめたレポートが簡単に作成可能

POINT.04：戦略会議NEXTバージョン2.0への進化！

・データの可視化／「ダッシュボード機能」

・定型業務の自動化・効率化／「レポート機能」

・外部データ連携／「データ登録機能」









【株式会社リゾームについて】

株式会社リゾームは、「気づきを“かたち”に未来をITでリードする」をミッションに、商業施設やショップ向けに、分析・運営業務・リーシング・販売促進の4つの分野にわたるソリューションを展開しています。

主力製品である「戦略会議NEXT」は、顧客情報や売上データの集計・分析を支援し、多くの商業施設や小売企業のデータ活用を支えています。また、リゾームならではの特長的なサービスとして、全国約6,500施設・約25万ショップブランドの情報を収録したショップ出退店データベース「SC GATE(エスシーゲート)」を展開しています。

さらに近年では、商業施設の運営業務を一元管理し、効率化を支援するクラウドサービス「BOND WORKS(ボンドワークス)」や、生成AIを活用してリーシング業務を支援する「商業施設リーシングAI／PROCOCO(プロココ)」を提供し、商業施設運営のIT化を支援しています。





会社名 ： 株式会社リゾーム

≪本社≫

〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田675 テレポート岡山5F

≪東京オフィス≫

〒104-0042 東京都中央区入船1丁目5-11 弘報ビル4F

≪大阪オフィス≫

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル7F

代表者 ： 代表取締役 中山 博光

資本金 ： 5,545万円

Webサイト： https://www.rhizome-e.com/