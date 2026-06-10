FC会プール清掃活動に浜松こども園から感謝状

約半世紀にわたる継続的な取り組み、現場監督者組織が地域貢献ヤマハ発動機株式会社及び当社の生産現場の監督者でつくる「技能役付会(以下FC*会)」は、約50年にわたりFC会が行ってきた公益財団法人浜松こども園でのプール清掃活動のお礼として、同園から感謝状を授与されました。同園には当社製の幼児用プールと児童用プールが2面あり、FC会では毎年６月、同園の7月のプール開きを前に、社会貢献活動の一環として両プールの清掃活動を行っています。プールは当社の川上源一初代社長によって1978年7月、当時プールが同園にまだ設置されていなかったことから寄贈されました。FC会による清掃活動は寄贈の翌年から始まり、台風で実施できなかった年を除き、昨年までで計45回行われています。











浜松こども園から授与された感謝状











記念式典で感謝状を受け取るFC会の平野尚生副会長













2025年に行われた浜松こども園でのプール清掃活動。児童用プールを清掃するFC会のメンバーたち



2025年に行われた浜松こども園でのプール清掃活動。児童用プールを清掃するFC会のメンバーたち





















感謝状の授与は6月6日に行われた同園の50周年記念式典で行われました。同日の記念式典には、FC会副会長で当社の生産現場で工長を務める平野尚生さんが出席し、同園の荒岡倫子代表理事から賞状を受け取りました。平野副会長は今回の授与について「毎年の清掃 を通じ子どもたちの笑顔が実感できるとてもやりがいのある活動だと感じています。その取り組みに感謝状をいただき非常にうれしい。(FC会の)先輩から引き継いできたこの歴史ある活動を今後も絶やすことなく継続していきたい」。FC会による今年の同園での清掃活動は6月27日に36人のメンバーにより実施予定です。

デッキブラシやたわしを使い1時間半かけて清掃します





当社FC会は、監督者の知識、技能向上や生産現場の横のつながりを形成する場を創出する目的で1971年に設立され、2026年5月時点で国内会員数は273人。モノづくりに携わるメンバーが集い、切磋琢磨し当社の製品品質の向上につなげる役割を持つほか、発足以来、社会貢献も活動方針に据え、地域イベントの運営サポートや福祉施設の庭園整備などにも取り組んでいます。​​​​​＊Foreperson Circle本件に関するお問合わせ先コーポレートコミュニケーション部 広報グループ本社：0538-32-1145 / 東京：03-5220-7211