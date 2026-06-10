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デニーズが「お店価格で出前館」への参加拡大！出前館に出店する全282店舗で、全商品がお店と同じ価格で注文可能に。
ファミレスの料理がご自宅や職場でも！デリバリーでも、お店の味を身近に。
株式会社出前館（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢野哲）は、運営するデリバリーサービス「出前館」において、株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営する“デニーズ”の「お店価格で出前館」の対象店舗が、2026年6月10日（水）より出前館に出店している全282店舗へと拡大いたします。なお、全商品がお店価格での提供となります。
デニーズは、本日より新たに「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロも Good な時間」をブランドコンセプトに掲げ、お客さまのおなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験の提供を目指すファミリーレストランチェーンです。全国で店舗を展開し、幅広い世代から支持されるメニューラインナップと快適な店舗空間を提供することで、日常使いから特別なひとときまで多様なニーズに応えています。2018年4月より出前館によるデリバリーの提供を開始し、現在282店舗が出店しています。
出前館は、フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、より多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただけるように、従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格で注文できる「お店価格で出前館」を、2025年より開始いたしました。開始以来、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいており、2026年3月には全国へ展開し、6月には21,000以上の店舗が参加しています。
デニーズでは、2026年3月より出前館に出店する一部店舗で本施策に参加しておりましたが、このたび出店している全282店舗が「お店価格で出前館」に参加することを決定いたしました。“ハンバーグカレードリア“や”とろ〜り卵とチーズのオムライス“など、全商品がお店価格でご注文可能となりました。ランチやディナーなどさまざまなシーンでお楽しみいただけるデニーズのお料理を、出前館がご自宅や職場までお届けします。
出前館は、ひきつづきお客さまのライフスタイルに寄り添ったサービスを展開してまいります。
【メニュー例】
「ハンバーグカレードリア」1,090円
素材と配合にこだわったデニーズオリジナルの合挽ハンバーグに、スパイシーなカレーソースとチーズをのせて、こんがりと焼き上げたカレーとハンバーグを一度に味わえるドリアです。
「とろ〜り卵とチーズのオムライス」982円
チキンライスをトロトロでまろやかな卵で包み込み、デミグラスソースをたっぷりかけた王道のオムライス。卵の下に隠れたチーズが人気の秘密です。
「アメリカンクラブハウスサンド」1,188円
デニーズのサンドウィッチと言えば、こちらを思い浮かべる方も多いはず！ベーコン＆卵、チキン＆トマト＆レタスをサンドしたホットサンドです。
※価格はすべて税込価格。一部店舗では価格が異なる場合がございます。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。
【「お店価格で出前館」について】
・“お店価格”とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。
・別途、送料（※終了時期未定で無料期間）、サービス料、現金支払い手数料（現金決済のみ）がかかります。
・記載内容は本リリース公開日時点での情報で、内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢野哲）は、運営するデリバリーサービス「出前館」において、株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営する“デニーズ”の「お店価格で出前館」の対象店舗が、2026年6月10日（水）より出前館に出店している全282店舗へと拡大いたします。なお、全商品がお店価格での提供となります。
デニーズは、本日より新たに「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロも Good な時間」をブランドコンセプトに掲げ、お客さまのおなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験の提供を目指すファミリーレストランチェーンです。全国で店舗を展開し、幅広い世代から支持されるメニューラインナップと快適な店舗空間を提供することで、日常使いから特別なひとときまで多様なニーズに応えています。2018年4月より出前館によるデリバリーの提供を開始し、現在282店舗が出店しています。
出前館は、フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、より多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただけるように、従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格で注文できる「お店価格で出前館」を、2025年より開始いたしました。開始以来、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいており、2026年3月には全国へ展開し、6月には21,000以上の店舗が参加しています。
デニーズでは、2026年3月より出前館に出店する一部店舗で本施策に参加しておりましたが、このたび出店している全282店舗が「お店価格で出前館」に参加することを決定いたしました。“ハンバーグカレードリア“や”とろ〜り卵とチーズのオムライス“など、全商品がお店価格でご注文可能となりました。ランチやディナーなどさまざまなシーンでお楽しみいただけるデニーズのお料理を、出前館がご自宅や職場までお届けします。
出前館は、ひきつづきお客さまのライフスタイルに寄り添ったサービスを展開してまいります。
【メニュー例】
「ハンバーグカレードリア」1,090円
素材と配合にこだわったデニーズオリジナルの合挽ハンバーグに、スパイシーなカレーソースとチーズをのせて、こんがりと焼き上げたカレーとハンバーグを一度に味わえるドリアです。
「とろ〜り卵とチーズのオムライス」982円
チキンライスをトロトロでまろやかな卵で包み込み、デミグラスソースをたっぷりかけた王道のオムライス。卵の下に隠れたチーズが人気の秘密です。
「アメリカンクラブハウスサンド」1,188円
デニーズのサンドウィッチと言えば、こちらを思い浮かべる方も多いはず！ベーコン＆卵、チキン＆トマト＆レタスをサンドしたホットサンドです。
※価格はすべて税込価格。一部店舗では価格が異なる場合がございます。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。
【「お店価格で出前館」について】
・“お店価格”とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。
・別途、送料（※終了時期未定で無料期間）、サービス料、現金支払い手数料（現金決済のみ）がかかります。
・記載内容は本リリース公開日時点での情報で、内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp