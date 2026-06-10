ユーザーの声を反映し、細かな不具合を修正。Macメンテナンスソフト「BuhoCleaner 1.16.2」をリリース
世界180カ国以上で利用されており、ユーザーに愛されているMacクリーナー - BuhoCleanerの1.16.2をリリースしました。
BuhoCleanerのアップデート機能紹介ページ：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner/download
今回のアップデートでは、日々寄せられるユーザーからのフィードバックをもとに、細かな不具合の修正と安定性の向上を中心に改善を行いました。Macのストレージ整理や不要ファイルの削除を、より安心して利用できるよう、見えにくい部分の使い勝手にも丁寧に対応しています。
■ 今回の改善点
1. macOS 26 におけるRAM解放後の更新遅延を修正
RAM解放機能を利用した後、メモリを解放しても表示状態がすぐに更新されない問題を修正しました。
2. メニューバーアイコンの位置ずれを修正
今回のBuhoCleaner 1.16.2では、メニューバーアイコンの表示位置がずれて見える場合がある問題を修正し、より自然で見やすい表示になるよう改善しました。
3. そのほかの修正
そのほかにいくつかの問題を修正して、製品の安定性も向上させました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351875/images/bodyimage1】
BuhoCleanerは、アプリのアンインストール、システムデータに含まれる不要ファイルの削除、大容量ファイルの整理、起動項目の管理、メニューバーの素早い管理などを通じて、Macを軽快に保ちます。日常的に使うツールなので、弊社では、ユーザーの声は製品改善の重要なヒントと考えています。
「動作をもっと安定させてほしい」「この表示が少し分かりにくい」「細かな挙動を改善してほしい」といった意見は、一つひとつは小さなご意見であっても、その声を積み重ねて耳にして、より使いやすい製品を作りたいと考えています。
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公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
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※「無料ダウンロード」の箇所からダウンロード可能です。
動作環境：macOS Tahoeまで(M1-M5/Intel Macs)
■BuhoCleanerの使い方■
BuhoCleanerでストレージの空き容量を増やす：https://www.drbuho.com/jp/how-to/free-up-space-on-mac
BuhoCleanerで不要なアプリをアンインストール：https://www.drbuho.com/jp/how-to/uninstall-apps-mac
Mac/MacBookからダウンロードファイル・フォルダを削除：https://www.drbuho.com/jp/how-to/delete-downloads-mac
配信元企業：Dr.Buho
BuhoCleanerのアップデート機能紹介ページ：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner/download
今回のアップデートでは、日々寄せられるユーザーからのフィードバックをもとに、細かな不具合の修正と安定性の向上を中心に改善を行いました。Macのストレージ整理や不要ファイルの削除を、より安心して利用できるよう、見えにくい部分の使い勝手にも丁寧に対応しています。
■ 今回の改善点
1. macOS 26 におけるRAM解放後の更新遅延を修正
RAM解放機能を利用した後、メモリを解放しても表示状態がすぐに更新されない問題を修正しました。
2. メニューバーアイコンの位置ずれを修正
今回のBuhoCleaner 1.16.2では、メニューバーアイコンの表示位置がずれて見える場合がある問題を修正し、より自然で見やすい表示になるよう改善しました。
3. そのほかの修正
そのほかにいくつかの問題を修正して、製品の安定性も向上させました。
BuhoCleanerは、アプリのアンインストール、システムデータに含まれる不要ファイルの削除、大容量ファイルの整理、起動項目の管理、メニューバーの素早い管理などを通じて、Macを軽快に保ちます。日常的に使うツールなので、弊社では、ユーザーの声は製品改善の重要なヒントと考えています。
「動作をもっと安定させてほしい」「この表示が少し分かりにくい」「細かな挙動を改善してほしい」といった意見は、一つひとつは小さなご意見であっても、その声を積み重ねて耳にして、より使いやすい製品を作りたいと考えています。
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公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
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※「無料ダウンロード」の箇所からダウンロード可能です。
動作環境：macOS Tahoeまで(M1-M5/Intel Macs)
■BuhoCleanerの使い方■
BuhoCleanerでストレージの空き容量を増やす：https://www.drbuho.com/jp/how-to/free-up-space-on-mac
BuhoCleanerで不要なアプリをアンインストール：https://www.drbuho.com/jp/how-to/uninstall-apps-mac
Mac/MacBookからダウンロードファイル・フォルダを削除：https://www.drbuho.com/jp/how-to/delete-downloads-mac
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