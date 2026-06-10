日本のトマトケチャップ市場規模、2034年までに15億7,980万米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは2.84%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351887/images/bodyimage1】
日本のトマトケチャップ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のトマトケチャップ市場：種類別、包装別、流通チャネル別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のトマトケチャップ市場は2025年に12億2,770万米ドルに達し、2034年には15億7,980万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.84%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域には外食産業、小売流通ネットワーク、そして西洋料理を好む都市部の消費者が集中していることが背景にあります。タイプ別では、レギュラーケチャップが主流で、消費者の伝統的な味への嗜好と、ハインツやケチャップなどの既存ブランドの優位性を反映しています。ボトル包装が最大の市場シェアを維持していますが、利便性を重視する消費者が使いやすさと包装廃棄物の削減を求めているため、パウチやチューブ入りの形態も人気を集めています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが流通チャネルを支配しており、消費者がブランドや価格を比較する日本における主要な調味料販売拠点としての役割を反映しています。
日本のトマトケチャップ市場は、国内産および輸入のトマトケチャップ製品で構成され、レギュラー、フレーバー付き、低糖、オーガニックなど、様々な種類があります。ボトル、パウチ、その他の形態で販売され、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインチャネル、外食産業などを通じて流通しています。この市場の特徴は、西洋の食文化が日本に深く浸透していることです。ケチャップはハンバーガー、ホットドッグ、フライドポテトなど、西洋料理の定番調味料として、日本の消費者の日常生活に深く根付いています。市場を牽引しているのは、低糖、オーガニック、天然成分配合など、より健康的でクリーンな調味料への消費者の嗜好の変化です。これは、健康志向の食生活と持続可能性を重視する日本の文化全般を反映しています。
さらに、ケチャップ市場は、フレーバーの革新によって高級化が進み、冒険好きな消費者をターゲットにスパイシー、スモーキー、世界各国の味を取り入れた新製品が次々と登場していること、標準化された調味料供給を必要とするフードサービスやクイックサービスレストランチェーンが着実に拡大していること、そして従来型の小売店では入手できなかった特選ケチャップや輸入ケチャップブランドに手軽にアクセスできるオンライン小売チャネルが成長していることによっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tomato-ketchup-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. クリーンラベルと健康志向の製品イノベーション
日本の消費者の嗜好がクリーンラベルやより健康的な食品へと変化していることが、トマトケチャップ市場を再構築している。消費者は、砂糖含有量やナトリウム含有量が少なく、人工保存料や添加物を含まない調味料をますます求めるようになっており、これは天然素材や健康を重視する日本の文化全般を反映している。日本の大手調味料・食品会社であるカゴメは、健康志向の日本人消費者を特にターゲットに、国産有機トマトを使用し、ナトリウム含有量を減らした有機ケチャップ製品ラインを拡充した。日本のケチャップ市場におけるクリーンラベルの動きは、ステビアや黒糖をベースにした低糖質代替品を提供することで、消費者の健康上の懸念に対応しながら風味の質を維持できる企業にとって、ブランド差別化の機会を生み出している。この傾向は、植物性食品や持続可能な食品選択へのより広範なシフトを反映しており、健康と持続可能性という特性のために価格プレミアムを受け入れる消費者が、従来のケチャップブランドを超えて購入を拡大することで、市場の成長に直接貢献している。
日本のトマトケチャップ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のトマトケチャップ市場：種類別、包装別、流通チャネル別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のトマトケチャップ市場は2025年に12億2,770万米ドルに達し、2034年には15億7,980万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.84%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域には外食産業、小売流通ネットワーク、そして西洋料理を好む都市部の消費者が集中していることが背景にあります。タイプ別では、レギュラーケチャップが主流で、消費者の伝統的な味への嗜好と、ハインツやケチャップなどの既存ブランドの優位性を反映しています。ボトル包装が最大の市場シェアを維持していますが、利便性を重視する消費者が使いやすさと包装廃棄物の削減を求めているため、パウチやチューブ入りの形態も人気を集めています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが流通チャネルを支配しており、消費者がブランドや価格を比較する日本における主要な調味料販売拠点としての役割を反映しています。
日本のトマトケチャップ市場は、国内産および輸入のトマトケチャップ製品で構成され、レギュラー、フレーバー付き、低糖、オーガニックなど、様々な種類があります。ボトル、パウチ、その他の形態で販売され、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインチャネル、外食産業などを通じて流通しています。この市場の特徴は、西洋の食文化が日本に深く浸透していることです。ケチャップはハンバーガー、ホットドッグ、フライドポテトなど、西洋料理の定番調味料として、日本の消費者の日常生活に深く根付いています。市場を牽引しているのは、低糖、オーガニック、天然成分配合など、より健康的でクリーンな調味料への消費者の嗜好の変化です。これは、健康志向の食生活と持続可能性を重視する日本の文化全般を反映しています。
さらに、ケチャップ市場は、フレーバーの革新によって高級化が進み、冒険好きな消費者をターゲットにスパイシー、スモーキー、世界各国の味を取り入れた新製品が次々と登場していること、標準化された調味料供給を必要とするフードサービスやクイックサービスレストランチェーンが着実に拡大していること、そして従来型の小売店では入手できなかった特選ケチャップや輸入ケチャップブランドに手軽にアクセスできるオンライン小売チャネルが成長していることによっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tomato-ketchup-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. クリーンラベルと健康志向の製品イノベーション
日本の消費者の嗜好がクリーンラベルやより健康的な食品へと変化していることが、トマトケチャップ市場を再構築している。消費者は、砂糖含有量やナトリウム含有量が少なく、人工保存料や添加物を含まない調味料をますます求めるようになっており、これは天然素材や健康を重視する日本の文化全般を反映している。日本の大手調味料・食品会社であるカゴメは、健康志向の日本人消費者を特にターゲットに、国産有機トマトを使用し、ナトリウム含有量を減らした有機ケチャップ製品ラインを拡充した。日本のケチャップ市場におけるクリーンラベルの動きは、ステビアや黒糖をベースにした低糖質代替品を提供することで、消費者の健康上の懸念に対応しながら風味の質を維持できる企業にとって、ブランド差別化の機会を生み出している。この傾向は、植物性食品や持続可能な食品選択へのより広範なシフトを反映しており、健康と持続可能性という特性のために価格プレミアムを受け入れる消費者が、従来のケチャップブランドを超えて購入を拡大することで、市場の成長に直接貢献している。