日本の冷凍食品市場、2034年までに221億米ドル規模へ拡大へ ― 年平均成長率（CAGR）3.59%を記録

日本の冷凍食品市場、2034年までに221億米ドル規模へ拡大へ ― 年平均成長率（CAGR）3.59%を記録