日本の冷凍食品市場、2034年までに221億米ドル規模へ拡大へ ― 年平均成長率（CAGR）3.59%を記録
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日本の冷凍食品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の冷凍食品市場：製品タイプ別および地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の冷凍食品市場は2025年に161億米ドルに達し、2034年には221億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は3.59%となる見込みである。
日本の冷凍食品市場は、世界で最も洗練され、深く根付いた市場の1つであり、これは日本の高度なコールドチェーンインフラ、利便性を重視する消費文化、小売チャネルとフードサービスチャネルで入手可能な冷凍食品の並外れた多様性を反映しています。日本の冷凍食品市場の売上は年々増加しており、2023年には過去最高を記録しました。これは、COVID-19パンデミック中の自宅で過ごす時間の増加、共働き世帯の増加による利便性への需要の高まり、および継続的な物価上昇が要因であり、冷凍食品市場は今後数年間も拡大し続けると予想されています。日本の冷凍食品セクターは、主に2つのカテゴリーをカバーしています。1つは調理済み（加工済み）冷凍食品（調理済み食品、餃子、唐揚げ、冷凍米製品など）、もう1つは家庭料理と業務用フードサービスの両方で使用される野菜、果物、肉製品などの冷凍食材です。
日本冷凍食品協会によると、輸入冷凍食品は市場全体の37.5%を占め、そのうち65%が冷凍野菜、35%が調理済み冷凍食品で、米国からの輸入冷凍野菜が25%という大きな市場シェアを占めている。また、市場は2013年比で過去10年間で約30%成長しており、日本の食品カテゴリー全体の中でも最も力強い持続的な拡大軌道の一つであることが確認されている。全国に約5万8000店舗を展開する日本のコンビニエンスストア（konbini）ネットワークは、冷凍調理済み食品にとって最も重要な小売チャネルであり、事業者は高級冷凍食品に対する消費者の需要の高まりに対応するため、店舗ごとの冷凍スペースを体系的に拡大している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-frozen-foods-market/requestsample
主要な市場推進要因
共働き世帯、一人暮らし、そして利便性重視の需要
日本の世帯構成の構造的変化は、冷凍食品市場の成長を牽引する最も強力かつ持続的な原動力となっている。共働き世帯（夫婦ともにフルタイムで働いている世帯）の急速な増加と、主要都市部における単身世帯の急増が相まって、冷凍食品ならではの便利で時間節約型の食品ソリューションに対する持続的かつ構造的に根付いた需要を生み出している。日本の冷凍食品市場の成長には、高齢者人口の増加、単身世帯の増加、女性の労働力参加率の上昇、そして手軽に食べられる調理済み食品への需要の高まりなど、いくつかの要因が影響している。家庭での調理は徐々に減少しており、冷凍食品はレストラン品質の料理を家庭で手軽に楽しめる食品として、そのギャップを埋めつつある。
日本の勤労者は時間的な制約が大きく、平日の毎日の食事に一から調理するのはますます非現実的になっています。レストラン並みの味、食感、見た目を実現するように設計されたプレミアム冷凍食品は、消費者の冷凍食品に対する期待が高まるにつれ、日々の食事シーンでますますシェアを獲得しています。ニチレイ食品、味の素冷凍食品、マルハニチロウ、テーブルマークといった国内大手メーカーは、こうした高まる消費者のニーズに応えるため、製品の品質向上、フレーバーの革新、そしてプレミアムなポジショニングに継続的に投資しています。
日本の冷凍食品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の冷凍食品市場：製品タイプ別および地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の冷凍食品市場は2025年に161億米ドルに達し、2034年には221億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は3.59%となる見込みである。
日本の冷凍食品市場は、世界で最も洗練され、深く根付いた市場の1つであり、これは日本の高度なコールドチェーンインフラ、利便性を重視する消費文化、小売チャネルとフードサービスチャネルで入手可能な冷凍食品の並外れた多様性を反映しています。日本の冷凍食品市場の売上は年々増加しており、2023年には過去最高を記録しました。これは、COVID-19パンデミック中の自宅で過ごす時間の増加、共働き世帯の増加による利便性への需要の高まり、および継続的な物価上昇が要因であり、冷凍食品市場は今後数年間も拡大し続けると予想されています。日本の冷凍食品セクターは、主に2つのカテゴリーをカバーしています。1つは調理済み（加工済み）冷凍食品（調理済み食品、餃子、唐揚げ、冷凍米製品など）、もう1つは家庭料理と業務用フードサービスの両方で使用される野菜、果物、肉製品などの冷凍食材です。
日本冷凍食品協会によると、輸入冷凍食品は市場全体の37.5%を占め、そのうち65%が冷凍野菜、35%が調理済み冷凍食品で、米国からの輸入冷凍野菜が25%という大きな市場シェアを占めている。また、市場は2013年比で過去10年間で約30%成長しており、日本の食品カテゴリー全体の中でも最も力強い持続的な拡大軌道の一つであることが確認されている。全国に約5万8000店舗を展開する日本のコンビニエンスストア（konbini）ネットワークは、冷凍調理済み食品にとって最も重要な小売チャネルであり、事業者は高級冷凍食品に対する消費者の需要の高まりに対応するため、店舗ごとの冷凍スペースを体系的に拡大している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-frozen-foods-market/requestsample
主要な市場推進要因
共働き世帯、一人暮らし、そして利便性重視の需要
日本の世帯構成の構造的変化は、冷凍食品市場の成長を牽引する最も強力かつ持続的な原動力となっている。共働き世帯（夫婦ともにフルタイムで働いている世帯）の急速な増加と、主要都市部における単身世帯の急増が相まって、冷凍食品ならではの便利で時間節約型の食品ソリューションに対する持続的かつ構造的に根付いた需要を生み出している。日本の冷凍食品市場の成長には、高齢者人口の増加、単身世帯の増加、女性の労働力参加率の上昇、そして手軽に食べられる調理済み食品への需要の高まりなど、いくつかの要因が影響している。家庭での調理は徐々に減少しており、冷凍食品はレストラン品質の料理を家庭で手軽に楽しめる食品として、そのギャップを埋めつつある。
日本の勤労者は時間的な制約が大きく、平日の毎日の食事に一から調理するのはますます非現実的になっています。レストラン並みの味、食感、見た目を実現するように設計されたプレミアム冷凍食品は、消費者の冷凍食品に対する期待が高まるにつれ、日々の食事シーンでますますシェアを獲得しています。ニチレイ食品、味の素冷凍食品、マルハニチロウ、テーブルマークといった国内大手メーカーは、こうした高まる消費者のニーズに応えるため、製品の品質向上、フレーバーの革新、そしてプレミアムなポジショニングに継続的に投資しています。