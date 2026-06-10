福岡 SNS会社を選ぶなら今--株式会社キングプロテアが福岡エリアの店舗・企業向けSNS運用代行サービスの提供を新たに開始
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用中のTikTok/Instagram特化チームが、福岡の店舗ビジネスの「伝わらない」を売上に変える～～～
福岡 SNS会社の選択肢に、TikTok・Instagram特化の内製クリエイターチームを持つ株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）が新たに加わります。同社は2026年5月30日より、福岡エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの受付を正式に開始しました。累計動画制作1,500本超の実績と26アカウントの同時運用で蓄積したノウハウを、福岡の事業者へ届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350844/images/bodyimage1】
福岡 SNS会社に求められる条件とは--店舗集客で「やってみたけど続かなかった」が起きる本当の理由
「Instagramのアカウントは作ったけれど、投稿が月2～3本で止まってしまっている」「TikTokを始めたが再生数が伸びず、担当スタッフのモチベーションが落ちた」--株式会社キングプロテアへの相談の場でよく聞かれる声です。これは福岡に限らず、全国の店舗ビジネス経営者に共通する課題でもあります。
SNS運用が途中で止まってしまう理由は、大きく3つに整理できます。第一に「企画・撮影・編集・投稿・分析」のすべてを社内リソースで賄おうとすること。第二に、プラットフォームごとのアルゴリズム変化についていける専門知識と更新頻度を持てないこと。第三に、成果指標（フォロワー数・再生数・来店数）のどれを追うべきかが曖昧なまま運用を続けてしまうことです。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内における動画コンテンツの視聴時間は年々拡大を続けており、特にショート動画（60秒以内）の消費量はここ2年で著しく増加しています。「動画を出していない店舗は、SNS上に存在していないのと同じ」という状況に、福岡の飲食・美容・小売・整体・クリニックなど多くの業種が直面しています。こうした現実を踏まえ、株式会社キングプロテアは福岡エリアの事業者に向けて、プロのSNSチームへの「丸投げ」という選択肢を正式に提供することを決定しました。
福岡 SNS会社を選ぶ際に確認すべきチェックポイントを以下に整理します。
・TikTok・Instagramのアルゴリズムを実運用ベースで理解しているか
・企画・撮影・編集・投稿・分析を社内チームで完結できるか（外注依存ではないか）
・業種別の勝ちパターン・伸びるフォーマットのデータを持っているか
・月10本以上のショート動画を継続的に制作・投稿できる体制があるか
・導入後の成果事例（再生数・売上変化）を具体的な数字で示せるか
株式会社キングプロテアはこれら5つの条件をすべて満たした状態で、福岡エリアの受付をスタートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350844/images/bodyimage2】
福岡 SNS会社として注目される理由--累計1,500本・26アカウント運用の現場から得た「バズる法則」
株式会社キングプロテアが他のSNS運用代行と一線を画す最大の理由は、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心の内製クリエイターチームが企画から分析まで一気通貫で担う体制にあります。外部のフリーランスに編集を発注するのではなく、アルゴリズムの変化を「肌感」で把握しているチームが常に稼働しているため、トレンド反映のスピードが異なります。
福岡 SNS会社の選択肢に、TikTok・Instagram特化の内製クリエイターチームを持つ株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）が新たに加わります。同社は2026年5月30日より、福岡エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの受付を正式に開始しました。累計動画制作1,500本超の実績と26アカウントの同時運用で蓄積したノウハウを、福岡の事業者へ届けます。
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福岡 SNS会社に求められる条件とは--店舗集客で「やってみたけど続かなかった」が起きる本当の理由
「Instagramのアカウントは作ったけれど、投稿が月2～3本で止まってしまっている」「TikTokを始めたが再生数が伸びず、担当スタッフのモチベーションが落ちた」--株式会社キングプロテアへの相談の場でよく聞かれる声です。これは福岡に限らず、全国の店舗ビジネス経営者に共通する課題でもあります。
SNS運用が途中で止まってしまう理由は、大きく3つに整理できます。第一に「企画・撮影・編集・投稿・分析」のすべてを社内リソースで賄おうとすること。第二に、プラットフォームごとのアルゴリズム変化についていける専門知識と更新頻度を持てないこと。第三に、成果指標（フォロワー数・再生数・来店数）のどれを追うべきかが曖昧なまま運用を続けてしまうことです。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内における動画コンテンツの視聴時間は年々拡大を続けており、特にショート動画（60秒以内）の消費量はここ2年で著しく増加しています。「動画を出していない店舗は、SNS上に存在していないのと同じ」という状況に、福岡の飲食・美容・小売・整体・クリニックなど多くの業種が直面しています。こうした現実を踏まえ、株式会社キングプロテアは福岡エリアの事業者に向けて、プロのSNSチームへの「丸投げ」という選択肢を正式に提供することを決定しました。
福岡 SNS会社を選ぶ際に確認すべきチェックポイントを以下に整理します。
・TikTok・Instagramのアルゴリズムを実運用ベースで理解しているか
・企画・撮影・編集・投稿・分析を社内チームで完結できるか（外注依存ではないか）
・業種別の勝ちパターン・伸びるフォーマットのデータを持っているか
・月10本以上のショート動画を継続的に制作・投稿できる体制があるか
・導入後の成果事例（再生数・売上変化）を具体的な数字で示せるか
株式会社キングプロテアはこれら5つの条件をすべて満たした状態で、福岡エリアの受付をスタートします。
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福岡 SNS会社として注目される理由--累計1,500本・26アカウント運用の現場から得た「バズる法則」
株式会社キングプロテアが他のSNS運用代行と一線を画す最大の理由は、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心の内製クリエイターチームが企画から分析まで一気通貫で担う体制にあります。外部のフリーランスに編集を発注するのではなく、アルゴリズムの変化を「肌感」で把握しているチームが常に稼働しているため、トレンド反映のスピードが異なります。