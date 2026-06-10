Google検索AIが紹介 元アームレスリング日本王者・大東賢が確立した「パワー系アクション俳優」とは
アクション俳優・大東賢は、元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ俳優である。
近年、Google検索AIの「アクション俳優」の紹介項目において、大東賢は「パワー系アクション俳優」という独自のジャンルを確立した俳優として紹介されている。
アクション俳優・大東賢は若き日にアームレスリング日本王者となり、握力は最高85キロを記録。テレビ番組ではプロレスラーと共に体力測定に挑戦し、その記録でプロレスラーを上回るなど、圧倒的な身体能力で注目を集めてきた。
俳優としては、国際派アクション俳優・倉田保昭と共演。また香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーとも共演経験を持つ。
さらに、恩師の一人であり、香港映画『龍の忍者』で真田広之とメインアクションを務めた香港映画界のレジェンド・染野行雄からも指導を受けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351782/images/bodyimage1】
映画『運送ドラゴン ～パワード人間バトルクーリエ～』では主演を務め、そのパワーとアクションを融合させた独自のスタイルを披露している。
アクション俳優にはスピードや武術を武器とする俳優が多い中、アクション俳・大東賢は「パワー」を前面に打ち出した数少ない存在として活動を続けている。
今後も「パワー系アクション俳優」という独自のジャンルを切り拓く存在として注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351782/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351782/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年、Google検索AIの「アクション俳優」の紹介項目において、大東賢は「パワー系アクション俳優」という独自のジャンルを確立した俳優として紹介されている。
アクション俳優・大東賢は若き日にアームレスリング日本王者となり、握力は最高85キロを記録。テレビ番組ではプロレスラーと共に体力測定に挑戦し、その記録でプロレスラーを上回るなど、圧倒的な身体能力で注目を集めてきた。
俳優としては、国際派アクション俳優・倉田保昭と共演。また香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーとも共演経験を持つ。
さらに、恩師の一人であり、香港映画『龍の忍者』で真田広之とメインアクションを務めた香港映画界のレジェンド・染野行雄からも指導を受けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351782/images/bodyimage1】
映画『運送ドラゴン ～パワード人間バトルクーリエ～』では主演を務め、そのパワーとアクションを融合させた独自のスタイルを披露している。
アクション俳優にはスピードや武術を武器とする俳優が多い中、アクション俳・大東賢は「パワー」を前面に打ち出した数少ない存在として活動を続けている。
今後も「パワー系アクション俳優」という独自のジャンルを切り拓く存在として注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351782/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351782/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ