大盛況！『VAKUEN（バクエン）』銀座三越POPUP 開催レポート

【開催レポート】 韓国ライフスタイルブランド『VAKUEN（バクエン）』 銀座三越で初開催したPOPUPが大盛況！

ミヤボトレーディング株式会社（本社：静岡県静岡市 代表取締役 荒城大智）は日本販売店を務める韓国ライフスタイルブランド『VAKUEN（バクエン）』の、真空保存容器を体験できるPOPUPイベントを、2026年5月20日(水)～6月2日（火）に銀座三越 本館5階にて開催いたしました。

盛況のうちに終了した本イベントのレポートをお届けします。

■POP UP開催の背景

＜バクエン＞はオンラインショップでの展開を主軸としており、実店舗での取り扱いは限られております。以前より多くのユーザー様から「実物を試したい」という熱心なご要望をいただいており、この度、直接製品に触れていただける日本初のポップアップを開催いたしました。

＜バクエン＞は、食材を新鮮な状態で長持ちさせ、日々の食卓をサポートしてくれる製品です。 本イベントでは、 “VAKUENのある暮らし”を提案すること、そして、＜バクエン＞を通じて食材を無駄にしないサステナブルな社会の実現にも貢献したい、という想いをたくさんの方にお届けできる機会となりました。

■POPUPの様子

店頭でこれほど豊富な製品ラインナップが一堂に揃うのは今回が初の試み。

POPUP会場では、サイズや形状の異なるバリエーションを直接見比べられるだけでなく、スタッフと具体的な使い方やご家庭での利用シーンを相談しながら納得してご購入いただく姿が多くみられました。イベント開始早々に予想を上回る盛況をみせ、たくさんの方にお買い上げいただきました。

また、「ポップアップをもっと開催してほしい」「店舗をつくってほしい」などの嬉しいお声も多くいただきました。次回のイベント開催も視野に入れ、さらに多くの方へVAKUENの魅力をお届けできるよう努めてまいります。

［本POPUPで一番の人気商品・日本初登場のカラー＜ROSE（ロゼ）＞］

［豊富な製品ラインナップ］

【開催概要】

期間：2026年5月20日（水）～6月2日（火）

場所：銀座三越 本館5階 GINZAステージ

時間：10:00～20:00（銀座三越の営業時間に準じます）

【公式サイトおよびSNS、公式販売サイト】

■ブランド公式サイト（韓国）：https://www.vakuen.com/

■Rakuten 公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/kitchenavi/2498-001010/

■日本公式Instagram：https://www.instagram.com/vakuen.jp/

【企業情報】

[本社] MAKERVIL CO., LTD.： https://www.makervil.com/

[日本販売元] ミヤボトレーディング株式会社：https://miyabotrading.com/