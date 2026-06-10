標的療法市場、2035年に1,657億米ドル規模へ拡大｜CAGR 6.83％が示す次世代がん治療の成長機会 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
標的療法市場は、2025年の856億米ドルから2035年には1,657億米ドルに拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は6.83％と見込まれています。標的療法とは、正常細胞に影響を与えることなく、がん細胞を精密に標的として治療を行う医療技術であり、化学療法や放射線療法、手術などの従来治療法と組み合わせて使用されることが一般的です。がんの増加する負担に対応するため、この治療法は今後の医療市場で重要性を増しています。
精密医療と低分子医薬品が市場を牽引
精密医療の普及により、低分子医薬品の承認件数が増加していることが、標的療法市場の拡大を加速しています。低分子医薬品は細胞内への浸透性が高く、がん細胞のシグナル伝達経路を的確に阻害することが可能です。この特性により、より高い治療効果が期待でき、臨床現場での需要が急速に高まっています。特に、治療選択肢の拡大を求める医師や患者にとって、低分子医薬品は標的療法市場の中核を形成する重要なセグメントです。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/targeted-therapeutics-market
がん有病率の上昇が市場成長を促進
世界保健機関（WHO）によると、世界人口の約20％が生涯でがんを発症する可能性があり、2022年には国際がん研究機関（IARC）が2,000万件の新規がん症例を報告しています。このようにがん患者の増加は、標的療法に対する需要を大幅に押し上げる要因となります。患者のニーズが多様化する中、特定の分子標的に対応できる治療薬への関心が高まり、市場成長を持続的に牽引しています。
高コストが市場普及の制約に
一方で、標的療法は開発・製造コストが高く、エンドユーザーへの価格が上昇する傾向にあります。このため、低所得地域や経済的余裕の限られた患者においてアクセスが制限されることがあり、市場成長の妨げとなり得ます。製薬企業や政策立案者は、コスト管理や保険適用の改善を通じて、より広範な患者へのアクセスを確保することが今後の課題となります。
主要企業のリスト：
● Pfizer, Inc .
● AstraZeneca Plc.
● Amgen, Inc.
● F. Hoffmann-La Roche & Co.
● Genentech, Inc.
● Agenus, Inc.
● Celdara Medical LLC
● Arcus Biosciences, Inc.
● Aurinia Pharmaceuticals Inc.
● Gilead Sciences, Inc.
● Serena Therapeutics Inc.
● Nektar Therapeutics Inc.
低分子医薬品の需要拡大とイノベーション
低分子医薬品市場は、2022年にFDAによって約89種類の抗腫瘍薬が承認されるなど、着実に拡大しています。これらの薬剤は、細胞内のシグナル伝達経路を精密に標的とする能力を持つため、治療効果が高く、安全性も向上しています。また、新しい分子設計やドラッグデリバリー技術の革新により、標的療法の選択肢はさらに多様化しており、今後の市場成長に大きく貢献する見込みです。
用途別市場動向：肺がんが中心
2025年には、肺がんセグメントが市場の収益を牽引しており、予測期間中もその地位を維持すると見込まれています。世界的に肺がんの罹患率および死亡率が高く、国際がん研究機関（IARC）によると、肺がんは全がん死亡の約18％を占めています。このように、効果的な肺がん標的治療薬に対する需要が市場成長の主要因となっています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● モノクローナル抗体
● 低分子化合物
精密医療と低分子医薬品が市場を牽引
精密医療の普及により、低分子医薬品の承認件数が増加していることが、標的療法市場の拡大を加速しています。低分子医薬品は細胞内への浸透性が高く、がん細胞のシグナル伝達経路を的確に阻害することが可能です。この特性により、より高い治療効果が期待でき、臨床現場での需要が急速に高まっています。特に、治療選択肢の拡大を求める医師や患者にとって、低分子医薬品は標的療法市場の中核を形成する重要なセグメントです。
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がん有病率の上昇が市場成長を促進
世界保健機関（WHO）によると、世界人口の約20％が生涯でがんを発症する可能性があり、2022年には国際がん研究機関（IARC）が2,000万件の新規がん症例を報告しています。このようにがん患者の増加は、標的療法に対する需要を大幅に押し上げる要因となります。患者のニーズが多様化する中、特定の分子標的に対応できる治療薬への関心が高まり、市場成長を持続的に牽引しています。
高コストが市場普及の制約に
一方で、標的療法は開発・製造コストが高く、エンドユーザーへの価格が上昇する傾向にあります。このため、低所得地域や経済的余裕の限られた患者においてアクセスが制限されることがあり、市場成長の妨げとなり得ます。製薬企業や政策立案者は、コスト管理や保険適用の改善を通じて、より広範な患者へのアクセスを確保することが今後の課題となります。
主要企業のリスト：
● Pfizer, Inc .
● AstraZeneca Plc.
● Amgen, Inc.
● F. Hoffmann-La Roche & Co.
● Genentech, Inc.
● Agenus, Inc.
● Celdara Medical LLC
● Arcus Biosciences, Inc.
● Aurinia Pharmaceuticals Inc.
● Gilead Sciences, Inc.
● Serena Therapeutics Inc.
● Nektar Therapeutics Inc.
低分子医薬品の需要拡大とイノベーション
低分子医薬品市場は、2022年にFDAによって約89種類の抗腫瘍薬が承認されるなど、着実に拡大しています。これらの薬剤は、細胞内のシグナル伝達経路を精密に標的とする能力を持つため、治療効果が高く、安全性も向上しています。また、新しい分子設計やドラッグデリバリー技術の革新により、標的療法の選択肢はさらに多様化しており、今後の市場成長に大きく貢献する見込みです。
用途別市場動向：肺がんが中心
2025年には、肺がんセグメントが市場の収益を牽引しており、予測期間中もその地位を維持すると見込まれています。世界的に肺がんの罹患率および死亡率が高く、国際がん研究機関（IARC）によると、肺がんは全がん死亡の約18％を占めています。このように、効果的な肺がん標的治療薬に対する需要が市場成長の主要因となっています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● モノクローナル抗体
● 低分子化合物