製油所用触媒市場は2031年には77億3000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは製油所用触媒市場を分析・予測した市場調査報告書「製油所用触媒市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Refinery Catalyst Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に62億米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率4.5%で成長し、2031年には77億3000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「製油所用触媒市場 - 種類（FCC触媒、水素化処理触媒、水素化分解触媒、接触改質触媒）、成分（ゼオライト、金属、化学化合物）、地域別 - 2031年までの世界市場予測 - Refinery Catalysts Market By Type (FCC Catalysts, Hydrotreating Catalysts, Hydrocracking Catalysts, Catalytic Reforming Catalysts), Ingredient (Zeolites, Metals, Chemical Compounds), and Region - Global Forecast to 2031」は石油精製会社の製油所で使用される触媒の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
触媒の種類別製油所用触媒市場
FCC触媒
水素化処理触媒
水素化分解触媒
接触改質触媒
その他の触媒
● 異性化触媒
● アルキル化触媒
● 水素化触媒
● 脱硫触媒
成分別製油所用触媒市場
● ゼオライト
● 金属
● 化学化合物
地域別製油所用触媒市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
欧州
● ロシア
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● その他のGCC諸国
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351876/images/bodyimage1】
レポート概要
製油所用触媒市場 - 種類（FCC触媒、水素化処理触媒、水素化分解触媒、接触改質触媒）、成分（ゼオライト、金属、化学化合物）、地域別 - 2031年までの世界市場予測
Refinery Catalysts Market By Type (FCC Catalysts, Hydrotreating Catalysts, Hydrocracking Catalysts, Catalytic Reforming Catalysts), Ingredient (Zeolites, Metals, Chemical Compounds), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/mnmch2913/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
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FCC触媒
水素化処理触媒
水素化分解触媒
接触改質触媒
その他の触媒
● 異性化触媒
● アルキル化触媒
● 水素化触媒
● 脱硫触媒
成分別製油所用触媒市場
● ゼオライト
● 金属
● 化学化合物
地域別製油所用触媒市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
欧州
● ロシア
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● その他のGCC諸国
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
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製油所用触媒市場 - 種類（FCC触媒、水素化処理触媒、水素化分解触媒、接触改質触媒）、成分（ゼオライト、金属、化学化合物）、地域別 - 2031年までの世界市場予測
Refinery Catalysts Market By Type (FCC Catalysts, Hydrotreating Catalysts, Hydrocracking Catalysts, Catalytic Reforming Catalysts), Ingredient (Zeolites, Metals, Chemical Compounds), and Region - Global Forecast to 2031
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