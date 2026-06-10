idea株式会社、首都圏マンション売却検討者向けに住所入力だけで参考価格を表示するAI査定サービスを提供開始
「不動産会社に連絡する前に、まず自分で相場を調べたい」--登録不要・氏名不要・約60秒。国土交通省の実取引データをもとに参考価格を即時算出。
首都圏4都県・マンション特化の相場分析
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏のマンション売却を検討するオーナー向けに、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ マンション売却の検討プロセスの「最初の壁」
マンション売却の検討は、多くの場合「自分のマンションはいくらで売れるか」という疑問から始まります。しかし、不動産会社への査定依頼には「しつこく営業されるのでは」「まだそこまで本気ではないのに相談するのは失礼では」という心理的ハードルがあります。
インターネットで「マンション 売却 相場」を調べても、エリア平均値や概算レンジしか得られず、「自分の物件が具体的にいくらか」は依然として不明なままです。
■ 住所を入れるだけで参考価格がわかる
AI不動産査定は、マンション売却検討者のこの「最初の壁」を取り除くために設計されています。
● 氏名・電話番号・メールアドレスの登録不要
● 郵便番号で住所を自動入力。丁目レベルで参考価格を算出
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用
● 約60秒で参考価格（低め・中央・高め）の3段階レンジを表示
「不動産会社に連絡する前の事前調査」として、また「複数社の査定価格が妥当かを確認するセカンドオピニオン」として活用できます。
■ 相場変動アラートで「売り時」の情報を継続取得
査定後にメールアドレスを登録すると、エリアの相場が3%以上変動した際に自動通知する相場変動アラートを無料で利用できます。急いで売却を決断しなくても、相場が動いた時点で改めて検討する、という使い方が可能です。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
首都圏4都県・マンション特化の相場分析
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏のマンション売却を検討するオーナー向けに、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ マンション売却の検討プロセスの「最初の壁」
マンション売却の検討は、多くの場合「自分のマンションはいくらで売れるか」という疑問から始まります。しかし、不動産会社への査定依頼には「しつこく営業されるのでは」「まだそこまで本気ではないのに相談するのは失礼では」という心理的ハードルがあります。
インターネットで「マンション 売却 相場」を調べても、エリア平均値や概算レンジしか得られず、「自分の物件が具体的にいくらか」は依然として不明なままです。
■ 住所を入れるだけで参考価格がわかる
AI不動産査定は、マンション売却検討者のこの「最初の壁」を取り除くために設計されています。
● 氏名・電話番号・メールアドレスの登録不要
● 郵便番号で住所を自動入力。丁目レベルで参考価格を算出
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用
● 約60秒で参考価格（低め・中央・高め）の3段階レンジを表示
「不動産会社に連絡する前の事前調査」として、また「複数社の査定価格が妥当かを確認するセカンドオピニオン」として活用できます。
■ 相場変動アラートで「売り時」の情報を継続取得
査定後にメールアドレスを登録すると、エリアの相場が3%以上変動した際に自動通知する相場変動アラートを無料で利用できます。急いで売却を決断しなくても、相場が動いた時点で改めて検討する、という使い方が可能です。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
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