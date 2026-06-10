「不動産会社に連絡する前に、まず自分で相場を調べたい」--登録不要・氏名不要・約60秒。国土交通省の実取引データをもとに参考価格を即時算出。

首都圏4都県・マンション特化の相場分析

idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏のマンション売却を検討するオーナー向けに、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。

■ マンション売却の検討プロセスの「最初の壁」

マンション売却の検討は、多くの場合「自分のマンションはいくらで売れるか」という疑問から始まります。しかし、不動産会社への査定依頼には「しつこく営業されるのでは」「まだそこまで本気ではないのに相談するのは失礼では」という心理的ハードルがあります。

インターネットで「マンション 売却 相場」を調べても、エリア平均値や概算レンジしか得られず、「自分の物件が具体的にいくらか」は依然として不明なままです。

■ 住所を入れるだけで参考価格がわかる

AI不動産査定は、マンション売却検討者のこの「最初の壁」を取り除くために設計されています。

● 氏名・電話番号・メールアドレスの登録不要
● 郵便番号で住所を自動入力。丁目レベルで参考価格を算出
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用
● 約60秒で参考価格（低め・中央・高め）の3段階レンジを表示

「不動産会社に連絡する前の事前調査」として、また「複数社の査定価格が妥当かを確認するセカンドオピニオン」として活用できます。

■ 相場変動アラートで「売り時」の情報を継続取得

査定後にメールアドレスを登録すると、エリアの相場が3%以上変動した際に自動通知する相場変動アラートを無料で利用できます。急いで売却を決断しなくても、相場が動いた時点で改めて検討する、という使い方が可能です。

■ サービスURL

▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html

【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/

配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ