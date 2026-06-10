ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンは、６月１０日（水）に「魚の日限定セール」を開催しています。

「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約300商品を販売します。

おすすめ商品は、静岡県の浜名湖で育った高級うなぎでふっくら柔らかな食感が楽しめる「うなぎ長焼」や、宇和海で水揚げされた養殖真鯛を味噌漬けとみりん漬け２種類の美味しさで味わえる「鯛味噌漬・鯛みりん漬セット」です。

おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、ご自宅でのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。

JAタウンの魚の日限定セール

ＪＡタウンの「魚の日限定セール」

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/

【対象商品（一部抜粋）】

・浜名湖産うなぎ２尾（長焼）約170ｇ×２尾

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9508-234/

三方原台地のミネラル豊富な地下水と温暖な気候の浜名湖で育った、全国屈指のおいしさを誇る浜名湖のうなぎ。国産うなぎの中でも人気の高級うなぎで贈り物やギフトにおすすめです。

・【魚の日】鯛味噌漬・鯛みりん漬セット（冷凍）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9104-982915/

養殖に適した宇和海で水揚げされた養殖真鯛。風味とコクが豊かな味噌漬けと、甘みと酸味がマッチしたみりん漬けの２種類の美味しさを味わえるセットです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown