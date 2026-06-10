IoTセキュリティ市場、2035年に3億2263万8560米ドル規模へ｜CAGR22.1％が示す次世代サイバー防御需要
IoTセキュリティ市場は、2025年の438億米ドルから2035年には3兆2,263億米ドル規模に達すると予測され、2026年から2035年の年平均成長率（CAGR）は22.1％に達すると見込まれています。エネルギー、医療、製造、運輸など幅広い産業でIoT導入が進む中、重要データの保護や事業継続性の確保が求められ、高度なセキュリティソリューションの需要が急速に拡大しています。特に、ネットワークに接続されたデバイスの数が増加することで、攻撃対象が多層化し、従来型のセキュリティ対策では対応困難な状況が生まれています。
IoTデバイス特有のセキュリティ課題
IoTデバイスはクラウド上に展開され、多種多様なプロトコルと異なるバックグラウンドを持つため、従来のモバイル端末やアプリケーションとは異なる特別なセキュリティガイドラインが必要です。単一のデバイス侵害がネットワーク全体に波及するリスクや、マルウェア攻撃の増加は、企業にとって深刻な脅威となります。このため、ネットワーク全体を保護する包括的かつ堅牢なセキュリティ戦略の構築が不可欠です。
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市場制約と管理課題
一方で、市場の成長を阻む要因として、未管理のデバイスや古いファームウェア、標準化の欠如が挙げられます。これらはセキュリティパッチの適用やソフトウェア更新を困難にし、脆弱性を増大させます。多種多様なIoTデバイスを網羅的に管理するためには、多層的な保護システムと定期的な更新プロセスの導入が不可欠であり、これらの課題は企業の導入速度やコストに直接影響を与えています。
主要市場の機会と産業別展開
IoTセキュリティ市場における大きな機会は、エネルギー、医療、運輸、エレクトロニクス、製造などの重要インフラ分野です。これらの分野では、業務効率化やリモート監視のためにIoTデバイスが広く導入されており、機密データ保護とデータプライバシー確保のための高度なセキュリティソリューションが求められています。暗号化技術やネットワークセキュリティ、高度な認証手法など、最先端のセキュリティ技術の導入は市場競争力を左右する重要なポイントです。
主要企業のリスト：
● Microsoft
● Amazon Web Services, Inc.
● Google
● IBM
● Intel Corporation
● Cisco Systems, Inc.
● Telefonaktiebolaget LM Ericsson
● Thales TCT
● Allot
● Atos SE
サービスセグメントによる市場牽引
コンポーネント別では、サービスセグメントが市場をリードしています。IoTエコシステムの複雑化に伴い、コンサルティング、統合サービス、マネージドセキュリティサービスの需要が急増しています。企業は専門家によるセキュリティコンサルティングを通じて潜在的な脆弱性を特定し、最適なリスク軽減策を導入しています。また、統合サービスにより既存のITインフラとIoT環境がシームレスに接続され、接続されたすべてのデバイスにわたる包括的保護を確保できます。
地域別市場動向と米国市場の優位性
地域別では、2025年時点で米国が市場をリードしています。先進技術の導入率の高さ、医療や製造、スマートホームにおけるIoT普及、さらに政府規制による安全基準の強化が成長を後押ししています。特に「U.S. Cyber Trust Mark」などの認証制度は、消費者が安全なIoTデバイスを識別する手段を提供し、業界全体でより高いセキュリティ標準の普及を促しています。このように、米国市場は技術革新と規制が相乗効果を生む典型例となっています。
IoTデバイス特有のセキュリティ課題
IoTデバイスはクラウド上に展開され、多種多様なプロトコルと異なるバックグラウンドを持つため、従来のモバイル端末やアプリケーションとは異なる特別なセキュリティガイドラインが必要です。単一のデバイス侵害がネットワーク全体に波及するリスクや、マルウェア攻撃の増加は、企業にとって深刻な脅威となります。このため、ネットワーク全体を保護する包括的かつ堅牢なセキュリティ戦略の構築が不可欠です。
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市場制約と管理課題
一方で、市場の成長を阻む要因として、未管理のデバイスや古いファームウェア、標準化の欠如が挙げられます。これらはセキュリティパッチの適用やソフトウェア更新を困難にし、脆弱性を増大させます。多種多様なIoTデバイスを網羅的に管理するためには、多層的な保護システムと定期的な更新プロセスの導入が不可欠であり、これらの課題は企業の導入速度やコストに直接影響を与えています。
主要市場の機会と産業別展開
IoTセキュリティ市場における大きな機会は、エネルギー、医療、運輸、エレクトロニクス、製造などの重要インフラ分野です。これらの分野では、業務効率化やリモート監視のためにIoTデバイスが広く導入されており、機密データ保護とデータプライバシー確保のための高度なセキュリティソリューションが求められています。暗号化技術やネットワークセキュリティ、高度な認証手法など、最先端のセキュリティ技術の導入は市場競争力を左右する重要なポイントです。
主要企業のリスト：
● Microsoft
● Amazon Web Services, Inc.
● IBM
● Intel Corporation
● Cisco Systems, Inc.
● Telefonaktiebolaget LM Ericsson
● Thales TCT
● Allot
● Atos SE
サービスセグメントによる市場牽引
コンポーネント別では、サービスセグメントが市場をリードしています。IoTエコシステムの複雑化に伴い、コンサルティング、統合サービス、マネージドセキュリティサービスの需要が急増しています。企業は専門家によるセキュリティコンサルティングを通じて潜在的な脆弱性を特定し、最適なリスク軽減策を導入しています。また、統合サービスにより既存のITインフラとIoT環境がシームレスに接続され、接続されたすべてのデバイスにわたる包括的保護を確保できます。
地域別市場動向と米国市場の優位性
地域別では、2025年時点で米国が市場をリードしています。先進技術の導入率の高さ、医療や製造、スマートホームにおけるIoT普及、さらに政府規制による安全基準の強化が成長を後押ししています。特に「U.S. Cyber Trust Mark」などの認証制度は、消費者が安全なIoTデバイスを識別する手段を提供し、業界全体でより高いセキュリティ標準の普及を促しています。このように、米国市場は技術革新と規制が相乗効果を生む典型例となっています。