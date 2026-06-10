株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年6月24日（水）12時より、無料オンラインセミナー「アプリ開発を停滞させない「踏み込み型マネジメント」 ―― 技術の話は一切なし！「わからない」をプロに預ける新常識」を開催します。 アプリ開発の現場においては、技術の議論以前に、発注側が「何がわからないかが、わからない」という状態に陥り、ベンダー間の調整やコミュニケーションの壁といった「システム外の課題」によって、プロジェクトのスピードが落ちてしまうことが珍しくありません。 本セミナーでは、数々の案件を率いてきた営業や開発チームのメンバーが登壇。 あえて技術論を脇に置き、現場を確実に前進させる具体的な解消法をお伝えします。

セミナー概要

https://events.teams.microsoft.com/event/d7a71989-62a2-43d2-ae90-5a9d80a6ef48@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

■テーマ：アプリ開発を停滞させない「踏み込み型マネジメント」 ― 技術の話は一切なし！「わからない」をプロに預ける新常識 ■日時：2026年6月24日(水) 12:00-13:00 ■開催形式：オンライン ■会議ツール：Microsoft Teams ■参加費：無料（事前登録制） ■主催：株式会社PIVOT ■参加登録： こちらからセミナーのご登録をお願いいたします https://events.teams.microsoft.com/event/d7a71989-62a2-43d2-ae90-5a9d80a6ef48@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast ＜ご注意事項＞ ・フリーアドレスでのご登録はお控えください ・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします ・同業他社様はお断りさせていただく場合がございます

こんな方におすすめです！

✅ DX推進・新規事業の旗振り役で、開発チームとの理想的な協力体制を模索している方 ✅ 既存システムがあり、「どこまでを新しくし、どこを維持すべきか」の判断軸が欲しい方 ✅ 複数のベンダーが関わるプロジェクトで、責任範囲やコミュニケーションの隙間を不安に感じている方 ✅ 現場の細かい技術調整よりも、「事業としてどう進めるのが最短ルートか」という俯瞰した視点でのヒントが欲しい方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOT Engineering Div. プロジェクトマネージャー 渡部 和也（Watanabe Kazuya） 2017年にPIVOTに入社。進行管理やディレクターを経て、プロジェクトマネージャーとしてモバイルアプリ開発を中心に新規サービスの立ち上げ・リニューアル、リリース後のグロースなどに従事。近年はUXデザイナーとして、UXリサーチを軸としたプロジェクトも牽引。

株式会社PIVOT Engineering Div. スマホアプリチームリーダー 小田 暢哉（Oda Masaya） システム開発の総合テストや保守運用を経て、2008年PIVOTに入社。フロントエンドからスマホアプリ開発へと専門領域を広げ、現在はチームリーダーを務める。デザインやUXを考慮した設計のほか、他社ベンダーとの円滑な調整を行う架け橋として、デジタル戦略の具現化からリリース後のグロースまで従事。

株式会社PIVOT Account Direction Div. アカウントディレクター 黒川 敬人（Kurokawa Takahito） 広告代理店を経て、海外デジタルマーケティングの戦略立案から実行まで9年間一貫して従事。2020年にPIVOTへ入社し、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動を主導する。現在はUX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略・IT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。 エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。 ▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらから https://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 PIVOT 広報担当：大場 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階 TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp