JRAシステムサービス株式会社は、JRA-VANが主催するペーパーオーナーゲーム「JRA-VAN POG'26 指名馬検討会」をYouTubeにて公開しました。





POG_指名馬検討会





動画URL： https://youtu.be/hV52W44i_Oo





POG検討会には、俳優の菅井友香さん、声優のLynnさん、アニソン歌手の亜咲花さんら、競馬を楽しむ女性「UMAJO(ウマジョ)」を代表する芸能人が登場。細江純子さん、大久保洋吉元JRA調教師を交え、POGの楽しみ方や指名馬について、和気あいあいとトークを繰り広げます。





撮影時の様子





【見どころ】

ゲストの皆さんは、厳選した指名馬10頭の中から上位5頭を1頭ずつ発表。動画内では、POGファンの注目を集めるキタサンブラック産駒、三冠馬の半弟や半妹、初年度から活躍馬も輩出して注目のワールドプレミア産駒などが登場します。大久保洋吉元JRA調教師による各指名馬へのコメントや、血統を含めたプロフィールなど、POG攻略に役立つ情報を盛り込みました。ぜひご覧ください。





▼動画はこちらから

URL： https://youtu.be/hV52W44i_Oo









【JRA-VAN POG'26 ルール】

● どなたでも無料で参加できます。

● 参加登録および指名期間は、2026年12月27日(日)までです。最大10頭まで指名できます。

● JRA主催レースがポイント対象となり、順位に応じて豪華賞品を用意しています。

詳しくは、JRA-VAN POG'26( https://jra-van.jp/pog/ )をご覧ください。(※外部サイトに接続されます)









【新企画】

今年の「JRA-VAN POG'26」では、新企画として「2歳G1勝利ボーナス」を実施します。指名馬がJRA主催の2歳G1を制覇した場合、ランキング順位にかかわらず、その優勝馬をデザインしたAmazonギフトカード100円分をプレゼントします。

本企画により、ランキング上位を目指す楽しみに加え、途中参加の方にも賞品獲得のチャンスが広がります。2歳G1制覇を狙える未来のスターホースを見つけ出す、POGならではの醍醐味を、より多くの競馬ファンに体験していただけます。





オリジナルAmazonギフトカード





※各馬の指名者数が1,000名を超えた場合に限り、抽選を実施します。





【キャンペーン主催：JRAシステムサービス株式会社】

【Amazonは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。】





エントリーおよび詳細は、JRA-VAN POG公式サイトをご確認ください。

https://jra-van.jp/pog/









【JRAシステムサービスについて】

社名 ：JRAシステムサービス株式会社

https://www.jrass.jp/

https://jra-van.jp (JRA-VAN)

会社所在地：〒135-0034 東京都江東区永代1丁目14番5号

設立 ：1968年(昭和43年)3月11日

代表者 ：木村 一人

資本金 ：5億円

従業員 ：約700名

業務内容 ：・競馬に関するシステム全般の運用保守管理・開発・研究

・情報提供サービス事業(JRA-VANサービス事業を含む)