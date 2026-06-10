吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「玄米ごはん 小雨」が2026年6月9日オープンしたことを報告します。 店主の田中さんは、かつて東京・浅草橋で営業していた店舗を閉店。その後も玄米食の魅力を伝え続け、今回、約10年間暮らした思い出の地・大阪で新たなスタートを切ります。

同店の看板商品は、しっとりもちもちな玄米おにぎり（180円）。さらに、日替り玄米弁当（620円）、野菜たっぷりの麹味噌汁（160円）など、手頃な価格で健康的な食事を提供します。 「健康的な食事を無理なく続けてほしい」 そんな思いから、玄米100％にこだわりながらも日常使いしやすい価格を実現。東京時代には1日70食を完売する日もあり、多くのリピーターを獲得しました。 また、同店には「体重が5kg減った」「朝食習慣が身についた」といった利用者の声も寄せられており、単なる飲食店ではなく、健康的な生活習慣を支える地域の食堂としての役割も担っています。 近年、物価高騰により外食価格の上昇が続くなか、「玄米ごはん 小雨」は手作りと健康を両立した新しい選択肢を提案します。

メニュー概要

・玄米おにぎり 180円～ ・日替り玄米弁当 620円 ・野菜たっぷり麹味噌汁 160円 ・玄米茶 100円 【こんな方におすすめ】 ・健康的な朝食や昼食を探している方 ・玄米食を日常に取り入れたい方 ・大阪駅周辺で手軽に栄養バランスの良い食事を楽しみたい方 ・個人店ならではの温かい接客やストーリーを楽しみたい方

店舗情報

店名：玄米ごはん 小雨 営業時間：7:30～13:30（売切れ次第終了） 所在地：大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル B1F 楠木フサエ はなれ内 https://www.instagram.com/genmaikosame/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/