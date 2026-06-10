■夏の猛暑を乗り切る“万能パートナー”が誕生

昨今の記録的な猛暑により、外出先や室内での熱中症対策は必須のライフスタイルとなっています。特に、ベビーカーを押すお母さんや車での移動が多いファミリー層からは「手軽に持ち運べて、かつ安全に長時間使えるファンが欲しい」という切実な声が多数寄せられていました。 この度、L&Lライブリーライフ株式会社は、2026年夏向け商品として、ナノミストと強力送風を両立させたハンディ扇風機「FY31」を発売いたします。こうした暑さ対策の課題を解決する画期的なアイテムとして、「PSE認証取得済み 卓上＆クリップ式ミニ扇風機『FY31』」を発売いたします。本製品は、単なる「扇風機」ではなく、毎日の暮らしを快適にするためのスマートな冷房デバイスです。

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【安心のPSE認証】赤ちゃんにも安心の安全性

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本製品の最大のウリは、日本の電気用品安全法（PSE）に基づく技術基準をクリアしている点です。出力電圧や外観のチェックだけでなく、バッテリーや回路の安全性も徹底的に検査されています。海外製の安価なファンでは「発火のリスク」などが懸念されますが、本製品はPSEマークを取得しているため、小さなお子様が触れるシーン（ベビーカーや寝室）でも安心してお使いいただけます。

【2Way設計】卓上＆クリップで場所を選ばない

「もっと自由に風を当てたい」というニーズに応えるため、本製品は「置くだけ」の卓上モードと「挟むだけ」のクリップモードの2通りの使い方が可能です。 卓上モード：オフィスのデスクやリビングのテーブルにそのまま置いて使用できます。 クリップモード：強力なバネで、厚さ約3cmまでの板（ベビーカーのフレームや車のヘッドレスト、棚の側面など）にしっかりと挟み込むことができます。手がふさがっている時でも、手元を離さずに風を受けられます。

【驚異のロングバッテリー】最大48時間連続稼働

内蔵された大容量5000mAhのリチウムポリマー電池により、1回のフル充電（約3～4時間）で、弱風モード時には最大48時間の連続使用が可能です。これは、2日間のキャンプや旅行、車での長距離移動、子どものスポーツ観戦などにも十分対応できる高性能さです。USBケーブルでパソコンやモバイルバッテリー、コンセントなどから簡単に充電できます。

【無段階風量＆自動首振り】自分好みの涼しさを

風量は「無段階」で調整可能。ダイヤルを回すだけで、そよ風から強力な風まで思いのままにコントロールできます。また、ボタン一つで左右約90°の自動首振り機能を搭載。さらに手動で上下左右に360°回転させることができるため、置き場所を気にせず、部屋のどこからでも快適な風を体全体に届けることができます。

【静音設計 & アロマ機能】快適性を極めたこだわり

動作音はわずか36dB。これは図書館や深夜の住宅街と同等の極めて静かなレベルです。ベビーがお昼寝している横でも、会議中のオフィスでも、気になるモーター音がほとんどありません。 さらに、背面に「アロマ機能」も内蔵。付属のスポンジに市販のアロマオイルを数滴垂らすことで、爽やかな風と一緒にリラックスできる香りを楽しめます。夏の熱帯夜や寝室のリラックスタイムに最適です。

# 複数の使用シーンに対応した設計

首掛け、手持ち、卓上設置、ミスト加湿という4つの使い方に対応しています。本体を135度まで角度調整でき、折りたたみも可能なため、オフィス、屋外、移動中など、あらゆる場面で快適に使用できます。

# 省エネ設計で電気代を削減

エアコンと比較して消費電力が極めて少なく、電気代を大幅に節約できます。環境への配慮と家計への優しさを両立させた設計となっています。

【製品仕様】

商品名：卓上＆クリップ式扇風機 対応電圧：DC5V/1.5A (USB給電) 消費電力：3.5W バッテリー：リチウムポリマー電池 (5000mAh) 充電時間：約3～4時間 連続使用時間：約5時間（強風時）～48時間（弱風時） サイズ：約14.5×9.5×23cm (LWH) 本体重量：約410g (電池含む) 付属品：本体、USBケーブル、スポンジ×2枚、取扱説明書

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/