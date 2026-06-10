LivelyLife株式会社は、ミスト機能と大風量送風を搭載した大型コードレスミストファン「SOPPY（ソッピー）」を発売しました。​ 近年、全国各地で猛暑日が増加し、花火大会や夏祭り、キャンプ、スポーツ観戦などの屋外イベントでは、「暑さそのもの」が大きなストレスになっています。​

せっかくのレジャーや家族との時間も、​ 「暑くて長時間いられない」​ 「日陰を探して移動する」​ そんな経験をしたことがある人も少なくありません。​ そこで当社が提案するのが、​ 『夏の屋外に、避暑地を持ち出す。』​ という新しい発想です。 楽天市場販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/o100640-1/ ヤフーショッピング販売ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j302171-1.html

■ ミスト×大風量で、屋外でも快適な涼しさを

SOPPYは、パワフルな送風と微細ミストを組み合わせることで、屋外でも快適な涼感をサポートします。​ キャンプサイト。​ 花火大会の待機列。​ スポーツ観戦のスタンド席。​ BBQやガーデニング。​ これまで暑さを我慢していた場所を、より快適に過ごせる空間へ変えていきます。

■ 600ml大容量タンクでミストが長続き

600mlの大容量水タンクを採用。​ 頻繁な給水の手間を軽減し、ミスト機能をより長く楽しめます。​ 夏祭りやイベント会場など、長時間の屋外利用にも適しています。

■ 停電時や災害時にも活躍

本製品はモバイルバッテリー機能を搭載。​ スマートフォンなどへの給電にも対応しており、停電時や災害時の備えとしても活用できます。​ 普段使いしながら防災対策も兼ねられる、フェーズフリーなアイテムです。

■ このようなシーンにおすすめ

・花火大会​ ・夏祭り​ ・キャンプ​ ・スポーツ観戦​ ・BBQ​ ・車中泊​ ・ガーデニング​ ・体育館​ ・工場・倉庫作業​ ・停電対策​ ・防災備蓄

■ 主な特長

・ミスト機能搭載 ・パワフル大風量 ・20000mAh大容量バッテリー ・600ml大容量タンク ・USB充電式 ・コードレス設計 ・モバイルバッテリー機能 ・タイマー機能搭載

■ 開発背景

近年、暑さ対策グッズの需要が高まる一方で、​ 「屋外では風量が物足りない」​ 「長時間使える製品が少ない」​ 「イベントやキャンプで使いやすいモデルが欲しい」​ という声も増えています。​ そこで開発されたのが、本製品です。​ ミスト・大風量・大容量バッテリーを組み合わせることで、夏の屋外環境をより快適に。​ 花火大会やキャンプ、スポーツ観戦などの思い出づくりを、暑さに邪魔されないものへ。​ 2026年の夏に向けて、新しい屋外の過ごし方を提案します。 楽天市場販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/o100640-1/ ヤフーショッピング販売ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j302171-1.html

■ 詳しい使用イメージは動画でチェック

会社概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=0BDbq02bZ5k

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/