テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社（所在地：東京都港区 / 代表取締役CEO：大和 新）は、株式会社ACRO（所在地：東京都品川区 / 代表取締役社長：宮粼 稔章）が展開するTHREEとのコラボレーションを始動いたします。

コンセプトは、「医療現場に、ホリスティックな体験を。」 自然体の美しさを大切にするTHREEの感性と、Classicoの医療現場への視点を掛け合わせ、医療従事者が「自分を整える」きっかけを届けるコラボレーションです。

コラボレーションの背景と想い

医療従事者は、人の命と健康に向き合い続ける側にいます。その専門性と責任感ゆえに、自分自身を整えることは後回しになりやすい環境でもあります。 精油をはじめとする植物の恵みを用いて、心、からだ、肌、そして自分を取り巻く環境までを包括的に整えるホリスティックケアとモードなインスピレーションを、一人ひとりの表情へ調和させるメイクアップを提案するTHREE。相反する2つの価値を交差させ、第3の価値を生み出すというそのブランド哲学は、医療現場の実情と深く響き合うものでした。 クラシコはこのコラボレーションを通じて、医療従事者が自分自身に目を向ける、そんなきっかけになれればと考えています。

THREE × Classico コラボレーション商品について

コラボレーション商品は、クラシコ公式オンラインストア・および直営店舗にて2026年7月の発売を予定しております。 最新情報は、クラシコ公式オンラインストアおよびSNSにて随時お知らせいたします。 クラシコ公式オンラインストア：https://www.clasic.jp/ クラシコ公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/ また、幕張メッセで2026年6月10日(水)・11日(木)に開催される看護フェア2026への出展に合わせ、THREE×Classicoのオリジナルコラボトートバッグをご来場特典としてご用意しています。 当日、アンケートへのご回答または名刺交換いただいた方にその場でプレゼントいたします。 (数量限定・各日予定数に達し次第終了) 詳細はこちら＞https://classico.co.jp/news/article/2026/06/10/nurse_sokai2026/

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。 スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。 Instagram：https://www.instagram.com/threecosmetics/ X ：https://twitter.com/three_cosmetics Facebook：https://www.facebook.com/threecosmetics YouTube：https://www.youtube.com/user/THREEcosmeticsJAPAN ■お客様問い合わせ先 THREE フリーダイヤル : 0120-898-003 https://www.threecosmetics.com

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。 日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。 さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2) クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。 *1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。 *2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。 会社名：クラシコ株式会社 代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた) 本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F コーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/ 日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/ オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/