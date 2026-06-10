大日本印刷株式会社（DNP）が運営するクリエイター共創サービスFUN'S PROJECTは、2026年6月5日（金）より西武渋谷店モヴィーダ館で「藤ちょこ イラスト展 -祝彩巡礼-」を開催しています。 本展は、人気イラストレーター・藤ちょこ氏の画集『祝彩巡礼』の掲載作品を中心に構成した企画展です。今回、会場の様子や注目の展示作品、会場で販売中のグッズ情報を新たにお知らせします。 なお、初回リリース（2026年4月10日発表）でお知らせした内容に変更はありません。（初回リリース：https://www.atpress.ne.jp/news/8128058 ）

会場の様子

本展では、藤ちょこ氏の描く世界観を空間全体で表現しています。壁面を活用した大型出力展示や、作品の雰囲気に合わせた空間構成により、来場者が作品の世界観に浸りながら鑑賞できる演出をしています。

展示作品

画集『祝彩巡礼』に掲載されている作品群に加え、「祈宮の宵」や「空への憧れ」など本展で初めて展示される作品もあります。各展示は、DNPの高精彩出力技術やアクリルを用いた表現技術を活用しており、藤ちょこ氏の特徴である繊細なタッチや色の階調、透明感のある色彩を再現し、質感やスケール感を楽しめる展示構成としています。

グッズ情報

会場内の物販コーナーでは、本展の開催を記念したオリジナルグッズなどを販売しています。また、公式ECサイトにて展示物と同様の表現技術を活用した商品を受注生産で販売しています。（一部対象外の展示作品があります。） 〇会場販売グッズ ・藤ちょこイラスト展「祝彩巡礼」パンフレット：2,750円（税込） ・藤ちょこBIGオーロラアクリルキーホルダー「空への憧れ」：2,200円（税込） このほか、複数のグッズをご用意しています。 〇受注生産商品 ・藤ちょこオーロラポスター「ある惑星のヴァカンス」【直筆サイン入り】：72,600円（税込） このほか、複数の商品をご用意しています。（会期中、公式ECサイトにて注文受付。別途送料が発生します。）

※グッズの販売状況によっては、会期中に品切れとなる場合があります。あらかじめご了承ください。 ※各グッズの購入制限（個数制限など）については、公式Webサイトまたは会場にてご確認ください。

【開催概要】

名称： 藤ちょこ イラスト展 -祝彩巡礼- 会期： 2026年6月5日（金）- 6月28日（日） 11:00 - 20:00 （最終入場19:30） 会場： 西武渋谷店モヴィーダ館6F（東京都渋谷区宇田川町21-1） 入場料：通常入場券 1,000円（税込） 限定グッズ（アクリルキーホルダー）付き入場券 1,500円（税込） ※未就学児は入場無料（18歳以上の保護者同伴が必須）。別途チケット発行手数料が発生します。 公式Webサイト： https://funs-mall.com/lp/fuzichoco_shukusai 公式ECサイト：https://funs-mall.com/shops/fuzichoco_goods

FUN'S PROJECTについて

DNPクリエイター共創サービス FUN'S PROJECT（ファンズプロジェクト）は、コンテンツ文化の発展とクリエイティブ業界への貢献を目的に大日本印刷株式会社（DNP）が提供するサービスの総称です。 Webサイト：https://funs-project.com/

©Fuzichoco ※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※掲載されている画像はイメージです。実際の展示や商品とは異なる場合があります。 ※記載された内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。