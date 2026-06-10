ホカニナイ株式会社(本社：長崎県佐世保市、代表取締役社長：菊池 洋光、以下「当社」)は、2026年5月、さらなる未来の価値創造と社会への貢献を目指し、新たな経営理念(Purpose、Mission、Vision、Values)を策定・刷新いたしましたことをお知らせいたします。





ホカニナイ株式会社 新経営理念





■ 新経営理念の策定背景

当社は2000年の設立以来、来店型保険ショップ「ほけん工房」の運営や金融商品仲介業などを通じて、お客様に「他にはない」価値と確かな安心をお届けしてまいりました。情報が溢れ、売り手側の自己都合や世間の同調圧力といった目に見えない「重力」に流されやすい現代において、お客様が本当に必要な選択を自らの意志で行うことは容易ではありません。当社は、こうした人々を思考停止に陥らせる「重力」に立ち向かい、お客様が心から納得できる「曇りなき本質」を共に守り抜く存在でありたいと考え、この度、経営理念を抜本的に刷新いたしました。









■ 新経営理念：「重力に逆らい、正しさを貫く」

本理念には、私たちが提供すべき本質的な価値と、それに向き合う強い覚悟が込められています。





【「重力」が意味するもの(引きずり込む力への問題意識)】

売り手の自己都合や世間の同調圧力(他者の重力)、そして自分自身の思考停止や変化への不安(内なる重力)といった、「人を安易な方へ、あるいは間違った方へ引きずり込む目に見えない力」を指します。これらを放置せず、本質的な正解を追求します。





【「逆らい」に込められた能動性(立ち向かう勇気)】

自らの意志で流れに立ち向かう「勇気」です。既存の業界の行き過ぎた常識に「NO」と言い、お客様が弱さに負けそうな時は寄り添って共に踏み止まり、上昇気流を生むための「反重力」となってお客様を引き上げます。





【「正しさを貫く」という究極の目的(守り抜く覚悟)】

本質を見極めた答えを、最後まで曲げずに守り抜く「覚悟」です。膨大な情報から本当に必要な「一点」を射抜き、お客様が安心を手に入れるまで盾となって伴走し続けます。









■ 新たな理念体系(Purpose / Mission / Vision / Values)

【Purpose】

存在意義：意思ある選択を、すべての人の手に。私たちは、人々を思考停止に陥らせる「重力」から解放するために存在します。他者のエゴや根拠のない常識に縛られず、一人ひとりが自らの意志で、自らの正解を選び取れる社会を創ります。





【Mission】

果たすべき使命：不誠実な引力を断ち、曇りなき本質を提示する。ホカニナイ株式会社は、あなたと商品やサービスの純粋な出逢いを最優先します。





【Vision】

目指す姿：「多数派」という安易な重力から解放された、自立社会の実現。「みんなが入っているから」ではなく、「これこそが自分の人生に必要だから」と言い切れる人を増やしたい。私たちが提供するのは、保険という商品を超えた、自立して生きるための確信です。





【Values】

行動指針(重力に逆らうための4つの武器)





1. 本質洞察(Insight)

表面的な言葉や数字に騙されない。常に「なぜ？」を問い、問題の核心にある本質を見極める。





2. 逆流邁進(Defiance)

たとえ業界の常識や多数派の声が「右」だとしても、お客様の正解が「左」にあるならば、孤独を恐れず左へ進む。





3. 無私一貫(Integrity)

自分の利益や効率という重力を自ら切り捨てる。常に「自分自身の鏡」に照らして恥じない、純粋な正しさを貫く。





4. 匠心独運(Ingenuity)

既製品の正解を押し付けない。お客様一人ひとりの人生に耳を傾け、唯一無二の納得感を丁寧に作り上げる。









■ 代表取締役社長 菊池 洋光からのメッセージ

「今回の経営理念の刷新は、ホカニナイ株式会社が次のステージへ飛躍するための強い決意表明です。私たちは、単に商品やサービスを提供するだけでなく、お客様が世間の同調圧力や安易な選択という『重力』に流されず、自らの人生にとって本当に正しい選択を自立して行えるようサポートしてまいります。業界の常識に縛られず、純粋な正しさを貫き通すことで、これからも社会や地域の皆様に必要とされる唯一無二の存在(ホカニナイ企業)を目指してまいります。」









■ ホカニナイ株式会社について

当社は、長崎県佐世保市および福岡県福岡市天神を中心に、保険ショップ「ほけん工房」の運営、金融商品仲介業、カフェ事業などを展開しています。既成概念にとらわれない新しい価値の提案を通じて、地域社会に確かな安心と自立したライフスタイルを提案し続けています。





【会社概要】

社名 ： ホカニナイ株式会社

本社所在地 ： 〒857-0054

長崎県佐世保市栄町1番2号 ホカニナイ佐世保ビル

代表者 ： 代表取締役社長 菊池 洋光

設立 ： 2000年

事業内容 ： 損害保険代理業、生命保険募集代理店業、

金融商品仲介業、カフェ事業など

コーポレートサイト： https://ouo.co.jp