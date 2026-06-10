展示会案内





株式会社NSDデジタルソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢本 理)は、2026年6月17日(水)から19日(金)まで東京ビッグサイトで開催される、国内最大級のHR展示会「HR EXPO」に出展することをお知らせいたします。

当日は、累計1,000社以上の導入実績を持つ採用管理システム『JobSuiteシリーズ』を実機展示いたします。「採用業務が煩雑で回らない」「システムを導入したが現場が使いこなせない」という課題を抱える採用担当者・決裁者に向けて、圧倒的な使いやすさと高コスパ運用を可能にするソリューションをご提案いたします。









【背景】

現在、労働人口の減少に伴い、企業の採用手法はダイレクトリクルーティング、リファラル採用、社内公募など多様化の一途をたどっています。しかし、現場の採用担当者は日々の選考業務や日程調整に追われ、戦略的な採用活動に時間を割けていないのが現状です。さらに、高機能すぎるシステムを導入しても「操作が難しく現場に定着しない」「サポート費用が高くコストパフォーマンスが見合わない」という声が多く聞かれます。

当社はこうした課題を解決するため、「現場ファースト」を掲げ、実務に特化した無駄のない採用管理システム『JobSuiteシリーズ』を開発・提供してまいりました。今回のHR EXPOでは、多様な採用手法を一元化し、最小限の投資で最大限の成果を出す仕組みを直接ご体験いただくため、出展を決定いたしました。









【出展内容】

株式会社NSDデジタルソリューションズでは、ジョブスイートシリーズの採用管理システム・タレントマネジメントシステムを中心とした製品を出展いたします。





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・ジョブスイートキャリア(中途採用管理システム)

https://career.jobsuite.jp/

多様な採用手法を一元化し、最小限の投資で最大限の採用成果を生み出す、中途採用向け採用管理システムです。





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・ジョブスイートフレッシャーズ(新卒採用管理システム)

https://jobsuite.jp/freshers/

年々早期化、長期化する新卒採用をシンプルに管理できる様、使いやすさにこだわっています。ジョブスイートキャリア（中途採用管理システム）との同時利用特典もございます。





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・ジョブスイートタレンツ(タレントマネジメントシステム)

https://talents.jobsuite.jp/

複雑な操作・設定を無くし、IT人材がいなくてもすぐに操作が出来るタレントマネジメントシステムです。エントリーモデルの使いやすさ、始めやすいコストを是非ご体感ください。





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・ジョブスイートスタジオ(採用サイト・ツール企画制作)

https://jobsuite.jp/studio/

イメージに合った採用サイト・効果のある採用サイト制作を企画からご提案いたします。公開後の運用や改善もご相談ください。





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・ジョブスイートアドバタイジング(採用WEB広告)

https://jobsuite.jp/advertising/

採用母集団確保にお困りの企業様へ、欲しい人材に届くターゲティング広告をご提案いたします。





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・ジョブスイートカスタム(人事分野のソリューション)

https://www.hrpro.co.jp/service_detail.php?ccd=00100&&pno=6

現在利用中のシステムでは解決できない課題を、経験豊富な専任担当者が貴社に寄り沿い、解決策のご提案、システム開発・運用をサポートいたします。

ご導入いただいた多くの企業様より“使いやすい”とご評価いただいているJobSuiteシリーズをぜひご体感ください。

会場では各製品の機能や活用方法についてご案内いたします。









【HR EXPOについて】

会期 ： 2026年6月17日(水)～19日(金)

10：00～18：00(※最終日のみ 17：00まで)

会場 ： 東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1

最寄り駅： りんかい線「国際展示場駅」 ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」

※国際展示場駅から無料シャトルバスの送迎あり！

入場方法： 事前に来場登録を行い、後日メールで届いた来場者バッジをカラー印刷、持参

(※ご自身と異なる企業様の代理登録は出来ない様になっております。ご了承ください。)

当社ブース位置： 東1-3 小間番号 E2-24

事前来場登録 ： 入場用バッジ登録フォーム

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672079368285702-CJ2

(当社専用の画面にて事前登録をお願いします)









【会社概要】

私たち「NSDデジタルソリューションズ」は、ITを通して創造活動を行い、社会に貢献します。

会社名 ： 株式会社NSDデジタルソリューションズ

(2026年4月1日付で株式会社ステラスより商号変更)

代表者 ： 代表取締役社長 矢本 理

設立 ： 1981年7月

所在地 ： 東京都千代田区神田須田町1-5-10 相鉄万世橋ビル6階

事業内容：

・人事分野におけるトータルソリューション「ジョブスイート」シリーズの企画・開発・販売・運営

・派遣業界向けシステムの企画・設計・コンサルティング・ソフトウェア開発・販売及び保守

・営業倉庫業向けシステムの企画・設計・コンサルティング・ソフトウェア開発・販売及び保守