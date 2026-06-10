非破壊検査機器を販売する株式会社NDTアドヴァンス(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：深澤 義知)は、0.001mmの違いを識別できる新製品の精密超音波厚さ計『PM4 Gen3』の販売を、2026年6月10日に開始します。





精密超音波厚さ計 PM4 Gen3





◆精密超音波厚さ計 『PM4 Gen3』の概要

『PM4 Gen3』は、薄板や加工部品の高精度測定に対応した精密超音波厚さ計です。上位モデルのPM5 Gen3( https://www.ndtadvance.com/thickness-gauge/pm5-gen3.html )と同じ200MHzの超高速サンプリングにより、0.001mmの違いを識別できる高い再現性と安定性を実現しました。鋼では0.13mm～28mmの測定に対応し、薄板・精密部品・小径配管などの精密な厚さ測定ニーズに応えます。





PM4 Gen3は、上位モデルPM5 Gen3からAスキャン機能や細かな測定パラメーター、複雑な測定モードを省き、簡単に高精度測定ができるよう設計されたシンプルな厚さ計です。PM5 Gen3が非破壊検査のプロフェッショナル向けに、多用途に対応できる各種機能や詳細なパラメーター設定を備えているのに対し、PM4 Gen3はパラメーター設定を最小限に抑え、扱いやすい操作性を重視しています。





最小／最大値表示、差厚・減肉率表示、上下限アラーム、Bスキャン(測定位置と厚さデータを2次元で可視化する機能)、グリッド保存、ガイド付き音速校正など、現場での測定を効率化する機能も搭載しています。また、塗膜越しの母材厚さ測定にも対応しており、最大1mmのコーティング越しに母材の厚さを測定できます。





IP67の防塵・防水設計と耐衝撃性に優れたラバーケースにより、過酷な現場環境でも安定して使用できます。内蔵データロガーには100,800点の測定値と400枚のBスキャン画像を保存でき、付属のWindows用DataViewソフトウェア(Windows 10/11対応、Mac・Linux非対応)により、データ転送・管理・解析が可能です。オプションでBluetoothおよびRS-232通信にも対応し、現場測定から記録管理まで効率的にサポートします。





※製品仕様や測定範囲、オプションの詳細は、精密超音波厚さ計『PM4 Gen3』製品ページをご覧ください。

https://www.ndtadvance.com/thickness-gauge/pm4-gen3.html





PM4 Gen3





【価格】

PM4 Gen3： 682,000円(税込)

※詳細・見積りはお問い合わせください。





◆特長

・0.001mmの違いを識別する高い再現性と安定性

・鋼換算で最薄0.13mmから測定可能

・薄板・精密部品・小径配管・曲面部品の厚さ測定に対応

・AUTO測定モードにより、I-E、E-E、MEVを(材質や厚さに応じた測定モード)自動選択

・最大1mmのコーティング越しに母材厚さを測定可能

・Bスキャン、最小／最大値表示、差厚・減肉率表示、上下限アラームを搭載

・IP67の防塵・防水設計、ラバーケース標準付属

・Bluetooth、RS-232通信にオプション対応





差厚・減肉率表示

最小／最大表示





◆用途

・薄板の精密厚さ測定

・加工部品、プレス加工品の品質管理

・小径配管、金属パイプの厚さ測定

・曲面部品、絞り加工品の厚さ測定

・ニッケル、チタン、ゲルコート(繊維強化プラスチックの表面保護層)などの精密厚さ測定





チタンの厚さ測定

プレス品の厚さ測定

小物部品の厚さ測定

パイプの厚さ測定





◆見積依頼・お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせ、お見積りのご依頼、デモのご希望は、お問い合わせページ・メール・お電話にてお気軽にご相談ください。





お問い合わせページ： https://www.ndtadvance.com/reference.html

メール ： info@ndtadvance.com

TEL / FAX ： 048-783-5121 / 048-783-5059









◆関連ページ

超音波厚さ計の選び方や製品一覧、超音波試験片やカプラントなどの関連商品、測定事例は、超音波厚さ計の製品一覧と選び方をご覧ください。

https://www.ndtadvance.com/thickness-gauge.html









◆会社概要

会社名 ： 株式会社NDTアドヴァンス

所在地 ： ＜本製品を管轄している部門＞

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1

＜本社＞

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5

代表取締役社長： 深澤 義知

事業内容 ： 非破壊検査機器の販売および校正

公式サイト ： https://www.ndtadvance.com/